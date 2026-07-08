Le père de Jordan Henderson, milieu de terrain de l’équipe d’Angleterre, a révélé des détails préoccupants sur la blessure de son fils lors de la Coupe du monde, plus précisément pendant la célébration de la victoire contre le Mexique.

Selon le journal britannique « Daily Mail », le père du milieu de terrain a confirmé que son fils s'était « complètement cassé » le bras gauche.

Les « Three Lions » s’étaient qualifiés pour les quarts de finale grâce à leur victoire 3-2 sur le Mexique, mais la joie anglaise a viré au cauchemar lorsque le milieu de terrain, âgé de 36 ans, a chuté lourdement après avoir tenté de sauter par-dessus les panneaux publicitaires.

Dan Burn, qui avait déjà franchi la barrière, a immédiatement appelé les soigneurs pour qu’ils viennent en aide au milieu de terrain de Brentford.

Le milieu de terrain de Brentford, âgé de 36 ans, va devoir passer par une intervention chirurgicale et est d’ores et déjà forfait pour la suite de la compétition.

Le père du joueur, Brian, ancien champion d’Angleterre, a décrit au Daily Mail l’étendue de la fracture : « Son avant-bras gauche est complètement brisé ; il va être plâtré, puis les spécialistes décideront de la suite. »

Henderson a été admis dans un hôpital mexicain tandis que ses coéquipiers regagnaient leur camp de base de Kansas City pour préparer leur prochain match face à la Norvège.

Des orages ont retardé le retour de l’ancien joueur de Liverpool aux États-Unis.

Brian, qui a suivi la victoire contre le Mexique depuis son domicile dans le nord-est des États-Unis, n’a pris la mesure de la gravité de la blessure de son fils que lorsqu’il l’a vu évacué du terrain alors que Harry Kane s’acquittait de ses obligations médiatiques.

L’ancien policier et footballeur amateur a par ailleurs confirmé qu’Henderson comptait rester auprès de ses coéquipiers pour le reste de la Coupe du monde.

Il a ajouté : « Au début, j’ai cru qu’il était tombé. J’ai pensé qu’il s’était peut-être écorché le poignet. Je n’avais pas réalisé la gravité de la situation jusqu’à ce qu’on interviewe Harry Kane et qu’une civière sur laquelle se trouvait Jordan passe devant la caméra. Je l’ai vu là, branché à un appareil à oxygène et à d’autres équipements. »

Il a ajouté : « J’ai immédiatement envoyé un message à son assistant personnel, présent sur place, pour tenter d’obtenir des informations. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, en attendant des nouvelles. À présent, il faut simplement patienter. Il ne laissera pas ses coéquipiers. Il restera avec eux jusqu’au bout. »