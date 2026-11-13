Le père de Hamza Abdelkarim crée la surprise au sujet de l'avenir de son fils avec le Barça

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Alors que les rumeurs s'enflammaient autour de l'avenir du jeune prodige égyptien Hamza Abdelkarim, son père est intervenu pour mettre un terme à toutes les spéculations, affirmant que son fils ne songe absolument pas à quitter le Barça lors du prochain mercato hivernal de janvier, et que tout ce qui se dit sur son transfert en Serie A n'est qu'une information « inventée » et sans aucun fondement.

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Les récentes informations faisant état d'un possible départ de Hamza du club catalan ont suscité une vive inquiétude chez le joueur et son entourage, notamment en raison de son faible temps de jeu et de la rude concurrence aux postes de l'équipe première, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles l'attaquant égyptien pourrait quitter temporairement le Blaugrana en quête de meilleures opportunités de jeu et d'acquisition d'expérience.

Mais cette éventualité a été catégoriquement démentie par le père du joueur, dans des déclarations au réseau « Erem News » relayées par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », dans lesquelles il a affirmé : « Ce qui se dit au sujet du départ de Hamza du Barça est faux, et les rumeurs concernant son transfert à Côme, en Italie, sont inventées. »

Ces déclarations sont venues répondre aux informations prétendant que le club italien de Côme étudiait un recrutement du jeune attaquant, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, en profitant du désir du joueur d'obtenir davantage de temps de jeu.

Pour autant, la situation du jeune attaquant a suscité l'intérêt de nombreux clubs européens, qui suivraient de près son cas durant la période du mercato hivernal. En effet, malgré les grandes attentes qu'il a fait naître pendant la préparation de la saison, où il s'est illustré par sa grande efficacité devant le but et son sens aigu du placement, Hamza n'a pas encore assuré une place de titulaire dans les plans de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

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Ce manque de régularité a donné lieu à de larges spéculations autour d'un éventuel prêt afin qu'il puisse engranger davantage de minutes et d'expérience, d'autant que le staff technique voit en lui un attaquant d'avenir, qui a toutefois besoin de temps pour s'intégrer pleinement au style de l'équipe première.

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En réponse à ces informations, le père du joueur a cherché à rassurer le public égyptien ainsi que les supporters du Barça, et a abordé avec calme les rumeurs liant son fils à un départ du club catalan, assurant que la position de la famille est claire : pour l'heure, tout ce qui se dit n'est que spéculation, et aucun transfert ne doit être considéré comme acquis.

La famille de Hamza affirme sa pleine confiance dans le projet du Barça et croit que le joueur doit continuer à travailler dur et saisir chaque occasion de prouver son talent, que ce soit à l'entraînement ou lors des minutes qu'il obtient avec l'équipe première ou l'équipe réserve.

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Hamza Abdelkarim traverse une phase délicate de sa carrière, partagé entre le rêve de poursuivre dans l'un des plus grands clubs du monde et le besoin naturel, pour tout jeune joueur, de jouer régulièrement afin de progresser. Mais le message de son père a été catégorique : pas de départ en janvier, et concentration totale sur le Barça.

De nombreux observateurs estiment que le maintien de Hamza au Barça pourrait être la meilleure décision sur le long terme, notamment compte tenu de la politique du club qui mise sur l'octroi d'opportunités aux jeunes talents, comme cela a été le cas avec de nombreux joueurs ayant commencé sur le banc avant de devenir des cadres incontournables.

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En définitive, l'avenir de Hamza Abdelkarim reste lié à sa capacité à exploiter les prochaines occasions et à convaincre Hansi Flick de son talent, pour passer du statut de simple nom prometteur durant la préparation à celui d'attaquant sur lequel le Barça pourra compter dans un proche avenir.