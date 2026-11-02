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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Le père de Haaland ouvre la porte aux doutes sur l'avenir de son fils à Manchester City

E. Haaland
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Contrat jusqu'en 2034 : pourquoi Alvee guette-t-il l'avenir de Manchester City ?

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Bien qu'il soit lié par un contrat de longue durée avec Manchester City, qui court jusqu'à l'été 2034, l'avenir de la star norvégienne Erling Haaland ne semble pas à l'abri de la polémique, en raison de l'affaire financière qui poursuit le club anglais et qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur son projet au cours des prochaines années.

Les déclarations d'Alfie Haaland, le père de l'attaquant norvégien, sont venues ouvrir la porte à davantage d'interrogations concernant l'avenir de son fils, après qu'il a préféré ne pas anticiper les événements, dans l'attente de ce que donneront les procédures d'appel liées à la condamnation de Manchester City pour avoir commis 115 infractions aux règlements financiers de la Premier League anglaise.

Haaland avait débuté la saison en force, après avoir inscrit 9 buts lors de ses 9 premiers matches en Premier League, malgré son incapacité à faire trembler les filets lors de la défaite de Manchester City face à Brighton sur le score d'un but à zéro.

L'attaquant norvégien constitue l'un des piliers majeurs du projet sportif de Manchester City, et représente également le visage le plus marquant de l'équipe à l'heure actuelle, ce qui fait que tout propos concernant son avenir suscite un vif intérêt, en particulier au vu de l'affaire qui jette une ombre sur le club.

Alfie Haaland a déclaré, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Je pense que nous devrions attendre les procédures d'appel. Les choses pourraient aller vite, malgré la présence de supporters et de clubs rivaux, et surtout de journalistes, qui ciblent actuellement Manchester City. Nous devons donc attendre de voir le résultat de l'appel. »

Et d'ajouter : « Manchester City estime disposer de preuves solides établissant son innocence, c'est pourquoi je considère qu'il vaut mieux attendre jusqu'à ce que la décision soit rendue. Erling pense à jouer au football le plus longtemps possible et se concentre là-dessus, et je crois que c'est nous, qui sommes en dehors du terrain, qui pensons à cette affaire plus que quiconque. »

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