Alfie Haaland, le père de l’attaquant norvégien Erling Haaland, a relancé les spéculations sur l’avenir de son fils à Manchester City après des déclarations musclées. Il a reconnu que « tout le monde rêve de jouer au Real Madrid », sans exclure un départ futur vers l’Espagne.

Dans un entretien accordé à DAZN, Alfie Haaland a d’abord rappelé que son fils était « très heureux à Manchester City » et qu’il y avait « un contrat à long terme », avant d’ajouter : « Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid ». Une phrase qui a aussitôt enflammé les réseaux sociaux et ranimé les espoirs des supporters madrilènes.

Ces propos faisaient suite à une question concernant les déclarations d’Enrique Riquelme, ancien candidat à la présidence du Real Madrid, qui avait promis lors de la dernière campagne électorale de faire de Haaland la vedette du club s’il était élu.

Interrogé sur une éventuelle arrivée de son fils en Espagne, Alfie Haaland n’a pas fermé la porte : « Peut-être… Il y a toujours une chance dans le football. Il y a de grands clubs en Espagne. Personne ne sait, mais il est heureux en Angleterre pour l’instant. »

Le nom de Haaland est régulièrement associé au Real Madrid et au FC Barcelone depuis ses débuts éclatants sur la scène européenne, d’abord sous les couleurs du Borussia Dortmund, puis comme figure montante à Manchester City.

Bien que l’attaquant norvégien ait prolongé son contrat avec City, des rumeurs récurrentes évoquent l’existence d’une clause libératoire ou de mécanismes facilitant un départ futur vers un grand club, ce qui place régulièrement les formations espagnoles en pole position des spéculations.

Pour l’heure, aucun signe concret de départ : son entourage assure que sa priorité reste de briller avec Manchester City et de disputer une nouvelle saison en Premier League.