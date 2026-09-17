Le père d'une star de Liverpool révèle la vérité sur la crise de la prolongation et les manœuvres du Real

Le nom de l'Argentin Alexis Mac Allister, star de Liverpool, a été associé à un transfert au Real Madrid lors du mercato estival 2026, alors que son contrat avec les Reds expire en 2028.

Mac Allister, âgé de 27 ans, a rejoint les rangs de Liverpool à l'été 2023, en provenance de Brighton, pour 42 millions d'euros.

Certains rapports ont évoqué l'existence d'une crise au sein de Liverpool, concernant la prolongation du contrat du joueur argentin, dans la période à venir.

Mais le père de Mac Allister, qui est aussi son agent, a démenti les rumeurs faisant état d'une crise autour de la prolongation du contrat du joueur.

Carlos Mac Allister a affirmé, dans des déclarations exclusives au site 365Scores, l'absence de négociations actuelles avec la direction des Reds pour prolonger le contrat de son fils.

Il a précisé que le contrat actuel, qui expire en 2028, est toujours en vigueur et que les deux parties le respectent, soulignant que le joueur se concentre actuellement sur ses meilleures performances avec l'équipe.

Le père du joueur a démenti tout mécontentement de son fils lié à la prolongation des contrats de certains de ses coéquipiers, sans aborder sa position concernant sa propre prolongation, expliquant qu'ils respectent les décisions de la direction de Liverpool et concentrent leur attention sur l'avenir.

Il a également tranché le débat autour de l'intérêt du Real Madrid pour recruter Mac Allister, affirmant qu'aucun contact n'a eu lieu de la part du club espagnol, à aucune étape de sa carrière.

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