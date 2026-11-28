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Le Marocain Abdellah Ouazane, jeune pépite de l'Ajax Amsterdam, se rapproche d'un départ du club néerlandais l'été prochain, alors que plusieurs grands clubs européens souhaitent s'attacher ses services. De son côté, le FC Barcelone suit son évolution depuis deux ans, dans l'optique d'un éventuel recrutement lors du prochain mercato.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », Abdellah Ouazane frappe à la porte des grands clubs européens après une saison exceptionnelle avec l'Ajax Amsterdam. À seulement 17 ans, il a réussi à s'installer en équipe première et a également fait ses débuts avec la sélection marocaine A.

Le nom d'Ouazane n'est pas apparu du jour au lendemain. Depuis plusieurs années, il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du Maroc et comme l'un des joyaux issus de l'école de football néerlandaise, qui a offert de nombreuses stars au monde du football.

L'Ajax est réputé pour posséder l'un des meilleurs systèmes de formation d'Europe, et Ouazane en est le dernier exemple de réussite, après l'éclosion ces dernières années de joueurs de premier plan passés par le club, comme Frenkie de Jong, Antony ou Matthijs de Ligt.

Le joueur marocain a disputé 23 matchs cette saison, dont 8 comme titulaire, pour 3 buts et 6 passes décisives. Des chiffres qui confirment ses qualités techniques et attirent les regards des observateurs et des recruteurs.

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Ces performances n'ont pas échappé aux différents recruteurs, à commencer par les responsables de la sélection marocaine A, avec laquelle Ouazane compte pour l'instant 3 sélections et un but, inscrit sur une passe décisive de Brahim Díaz, joueur du Real Madrid.

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Ouazane excelle sur le côté gauche, au poste d'ailier qui rentre dans l'axe sur son pied opposé. Il peut aussi évoluer en meneur de jeu grâce à une qualité technique remarquable balle au pied, et est également capable de jouer à droite, sur son pied naturel.

Liverpool : le démenti

Comme pour tout jeune talent émergent du football européen, les clubs intéressés par le joueur marocain n'ont pas tardé à se manifester. Liverpool, dirigé par Andoni Iraola, a été le nom le plus souvent associé à son recrutement.

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Si Ouazane est représenté pour ses contrats par l'agence « Forza Sports Group », son père, en sa qualité de représentant légal du joueur, tient à communiquer avec les médias pour faire la lumière sur les rumeurs concernant l'avenir de son fils.

Dans ce contexte, le père du joueur a démenti les informations envoyant son fils à Liverpool, déclarant il y a quelques jours au site « Africa Foot » : « Les rumeurs concernant Liverpool sont fausses. »

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En revanche, le père d'Ouazane a expliqué que l'Ajax avait bien formulé une offre de prolongation de contrat pour son fils, mais que la rémunération que le club néerlandais est en mesure de proposer ne correspond pas aux exigences financières du joueur.

Cette offre de prolongation est sur la table depuis plus d'un mois, mais Ouazane et son père ont décidé de reporter les négociations pour le moment et de se concentrer d'abord sur la fin de saison, avant de discuter de la prochaine étape.

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Dès lors, il semble fort probable que le dossier de l'avenir du joueur soit ouvert l'été prochain, compte tenu de l'intérêt des clubs européens pour ses services.

Une valeur marchande en hausse constante

La valeur marchande d'Abdellah Ouazane connaît une hausse notable : elle s'élevait à 1,5 million d'euros en septembre dernier, avant la dernière mise à jour des données du site « Transfermarkt ».

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En ce mois de novembre, la valeur du joueur a bondi à 8 millions d'euros, et s'il continue de briller cette saison, elle pourrait encore augmenter.

Même si l'Ajax n'est peut-être pas en mesure de satisfaire les exigences salariales du joueur, le club néerlandais pourrait se rattraper en encaissant une somme importante en cas de vente, d'autant que plusieurs grands clubs devraient entrer dans la course à sa signature.

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Le Real Madrid et le FC Barcelone dans la course

La liste des clubs intéressés par le joueur marocain devrait s'allonger à l'approche du mercato estival, d'autant qu'il avait déjà reçu une offre importante il y a un an, alors qu'il évoluait encore avec les jeunes de l'Ajax.

Le Real Madrid s'était alors positionné pour recruter Ouazane. Le joueur avait accepté l'offre et s'était même rendu en Espagne pour signer son contrat, mais l'opération n'a pas abouti après son échec à la visite médicale.

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Le joueur marocain est rentré aux Pays-Bas pour poursuivre sa carrière à l'Ajax sous la direction de Michel, où il livre des prestations remarquables cette saison.

Au vu de la manière dont le Real Madrid gère ses jeunes joueurs, l'échec de son transfert à la Castilla n'a peut-être pas été une mauvaise chose pour Ouazane, d'autant qu'il a obtenu l'occasion de faire ses preuves avec l'équipe première de l'Ajax.

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Le Real Madrid n'est pas le seul club espagnol à s'être intéressé à la pépite marocaine, puisque le FC Barcelone le suit lui aussi depuis deux ans.

À l'époque, l'Ajax Amsterdam et le FC Barcelone s'étaient affrontés en Youth League, et Ouazane avait livré une prestation remarquable malgré son jeune âge. Depuis, il est sous la surveillance des recruteurs du club catalan.

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Les bonnes relations entre l'Ajax et le FC Barcelone ont également facilité le suivi du joueur, qui affichait des signes prometteurs dès son passage dans les équipes de jeunes du club néerlandais.

Maintenant qu'Ouazane a atteint le niveau de l'équipe première, son principal défi est de prouver qu'il peut s'inscrire dans la durée au plus haut niveau et de consolider sa place parmi les joueurs qui comptent.

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Si le joueur né en 2009 poursuit sa progression au même rythme que lors des premiers mois de la saison, il pourrait devenir l'un des plus grands talents de la scène mondiale.

Certains experts marocains vont jusqu'à le comparer à l'Espagnol Lamine Yamal, star du FC Barcelone, ce qui témoigne de l'ampleur des attentes autour de son avenir.

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Face à un tel potentiel, le FC Barcelone garde ce joueur polyvalent dans son viseur, dans l'attente d'une occasion favorable pour le recruter et l'ajouter à un groupe comptant plusieurs joueurs au potentiel exceptionnel, susceptibles de devenir les stars de leur génération.