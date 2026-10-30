« Le transfert à Paris s’est fait plutôt par hasard grâce au père d’Ellyes Skhiri », a expliqué Trapp dans le podcast Copa TS. Il avait jusque-là joué avec le milieu de terrain tunisien à l’Eintracht Francfort. En 2023, Skhiri avait quitté le 1. FC Cologne, où il est depuis retourné, pour rejoindre l’Eintracht.

Le père de Skhiri « connaissait l’entraîneur du Paris FC de l’époque. C’est ainsi qu’a eu lieu le premier contact », a poursuivi Trapp. Stéphane Gilli, qui entraînait alors le club de première division française, « m’a appelé à l’époque pour me demander si je pouvais envisager de venir. Nous avons parlé plus d’une heure lors de notre premier échange, et seulement dix minutes de football. J’ai ensuite discuté avec mon agent, Volker Struth, et il a lancé les démarches pour le transfert », a raconté Trapp.

Le gardien, sélectionné neuf fois en équipe d’Allemagne, a finalement quitté Francfort à l’été 2025, après dix années au total au club, pour rejoindre le Paris FC contre une indemnité de transfert d’un million d’euros. Pour Trapp, c’était un retour dans une ville qu’il connaissait bien : il avait joué de 2015 à 2018 pour le club rival, le PSG.

Kevin Trapp est le titulaire incontesté dans les buts du Paris FC depuis décembre 2025

Au Paris FC, il a d’abord été le plus souvent remplaçant, mais il est le titulaire incontesté dans les buts depuis décembre 2025. Cette saison en Ligue 1, le joueur de 36 ans a disputé sept matches et n’a encaissé que sept buts. Trapp a ainsi largement contribué au bon début de saison du Paris FC, qui a déjà pris 14 points lors de ses huit premiers matches. Depuis l’été, l’équipe est entraînée par l’ancien entraîneur de Chelsea Liam Rosenior, tandis que Gilli et le Paris FC s’étaient séparés fin février.

Prochains matchs PAR Ligue 1 11:15 ASM Regarder

Trapp, malade, avait manqué la défaite 2-1 sur le terrain du RC Lens le week-end dernier, la deuxième seulement de la saison. Son contrat à Paris court jusqu’en 2028.