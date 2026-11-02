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Erling Haaland reste pleinement engagé envers Manchester City et fait abstraction du bruit entourant les batailles judiciaires du club, selon son père Alfie. La superstar norvégienne garderait la tête froide malgré la menace de lourdes sanctions qui plane sur le club de l’Etihad après une décision historique rendue à son encontre.

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City reconnu coupable, de lourdes sanctions se profilent

Une commission indépendante a récemment jugé Manchester City coupable de 114 des 115 infractions financières qui lui étaient reprochées. Elle a conclu que le champion en titre de Premier League avait utilisé des contrats « fictifs » pour dissimuler des financements de plus de 830 millions de livres sterling sur une période de neuf ans, de 2009 à 2018.

City a toujours clamé son innocence et attend actuellement l’issue de son appel. Mais cette décision retentissante fait planer une lourde menace sur l’Etihad Stadium : des sanctions sévères, comme une relégation, sont désormais une réelle possibilité.

Alfie Haaland explique pourquoi l’attaquant garde son calme et reste concentré

Malgré les turbulences en dehors du terrain, Haaland reste totalement à l’écart du tumulte judiciaire. S’exprimant auprès de ViaPlay, son père, Alfie, a évoqué l’état d’esprit actuel de l’attaquant alors que le club prépare sa défense. « Erling pense à jouer autant au football que possible et se concentre là-dessus, a expliqué Alfie. Je pense que ce sont plutôt ceux d’entre nous qui sont en dehors du terrain qui y pensent un peu plus. »

Revenant sur les spéculations qui circulaient depuis longtemps avant la décision officielle, il a ajouté : « Eh bien, cela circulait depuis un bon moment, n’est-ce pas ? Finalement, quelque chose de concret est arrivé, et City, en tant que club, peut le contester. Évidemment, ce sont des accusations graves, mais un appel doit maintenant être examiné. Je pense donc que nous devons rester calmes, garder notre sang-froid et attendre de voir comment cela se terminera. »

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Il a également souligné la difficulté, pour le club, de s’exprimer publiquement à l’heure actuelle : « Rien de plus que ce qu’on lit dans les médias. Et il s’y écrit énormément de choses, de façon très partiale, je dirais, non ? Parce qu’il est difficile pour Manchester City de prendre la parole en ce moment et de se défendre alors qu’un appel est en cours. »

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Une sanction injuste pour l’effectif actuel ?

La possibilité de lourdes sanctions soulève des questions d’équité, puisque les infractions ont été commises bien avant la constitution de l’effectif actuel. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait injuste de sanctionner les joueurs d’aujourd’hui, Alfie a répondu par l’affirmative. « Oui, d’une certaine manière, on peut trouver injuste qu’ils aient potentiellement à subir une sanction pour quelque chose qui a été fait il y a de nombreuses années… Oui, je dirais que c’est le cas », a-t-il reconnu.

Il a salué la résilience du vestiaire face à cette intense attention. « Nous espérons donc qu’ils auront droit à un examen équitable, puis nous verrons s’ils parviennent finalement à prouver leur innocence, a-t-il déclaré. Pour l’instant, nous devons simplement attendre de voir. Je pense qu’ils ont remarquablement tenu bon malgré tout cela, car ils ont évidemment fait face à de nombreuses accusations. J’estime donc que le groupe de joueurs a très bien géré la situation. »

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Dans l’attente de l’issue de l’appel et d’un retour en forme

Pour l’heure, l’équipe juridique de City va se concentrer sur la contestation des accusations en appel, tandis que les joueurs doivent reporter leur attention sur le terrain. Comme l’a souligné Alfie, ils doivent continuer à faire abstraction des distractions en dehors du terrain après une baisse de régime en championnat.

« Nous devons aussi nous rappeler qu’il s’agit de faits qui se seraient produits il y a pas mal d’années. Les joueurs actuels n’ont rien à voir avec cela. Ils ont donc bien joué, a-t-il conclu. Ils ont perdu leur dernier match, il est donc temps de renouer avec la victoire. »

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City a effectivement trébuché récemment, avec deux défaites consécutives en Premier League face à Aston Villa et Brighton. Les hommes d’Enzo Maresca tenteront désormais de rebondir contre le RB Leipzig en Ligue des champions, avant de retrouver le championnat face à Nottingham Forest.