Leganés a réalisé un coup improbable sur le marché des transferts. Le club espagnol de deuxième division a annoncé vendredi l’arrivée d’Álvaro Morata. L’attaquant est prêté par Côme avec option d’achat.

Morata (33 ans) n’avait plus d’avenir à Côme, surtout après que le club s’est offert Moise Kean. L’Italien est arrivé de la Fiorentina pour quarante millions d’euros et va entrer en concurrence avec l’ancien attaquant du FC Utrecht, Anastasios Douvikas.

Né à Madrid, il a évolué dans sa ville natale aussi bien au Real Madrid qu’à l’Atlético, et s’est également construit un superbe CV à l’étranger, avec des clubs comme la Juventus, Chelsea, l’AC Milan et Galatasaray.

Ces dernières années, Morata est toutefois devenu moins décisif qu’auparavant. Après avoir mené l’Espagne au titre de championne d’Europe en 2024 en tant que capitaine, il avait quitté l’Atlético pour Milan pour un montant de près de vingt millions d’euros.

Là-bas, il a rapidement été mis de côté, et sa période de prêt à Galatasaray n’a pas non plus été un immense succès. Morata avait été prêté à Côme l’été dernier, qui l’a recruté définitivement en janvier. Morata y a énormément déçu avec un but en trente apparitions.

Que Morata soit prêté ou vendu n’est absolument pas une surprise, mais même les médias espagnols ont du mal à croire qu’un joueur de son calibre poursuive sa carrière au deuxième échelon espagnol.

Marca parle de « l’une des plus grandes recrues estivales de la période estivale » et qualifie Morata de « l’un des noms les plus en vue du championnat ». À Leganés, Morata retrouve la région de Madrid, ce qui a peut-être joué un rôle dans sa décision surprenante.

Avec Morata dans ses rangs, l’objectif de Leganés est clair : retrouver LaLiga le plus vite possible. Los Pepineros (les maraîchers) ont été relégués en LaLiga 2 en 2025 et ont terminé cinquièmes la saison dernière.



