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Al-Ahli a porté un coup dur à Al-Nassr lors d'un clasico riche en suspense et en intensité, en renversant un retard d'un but pour s'imposer largement 3-1, en match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

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Ce succès 3-1 n'est pas une simple victoire de plus pour le club de Djeddah. Il revêt un caractère historique : il s'agit de son plus large succès en championnat face à son rival de la capitale depuis plus de 8 ans, et il lui permet de renouer avec la victoire à un moment important de la saison.

Malgré l'entame solide d'Al-Nassr, qui a rapidement ouvert le score, Al-Ahli a su exploiter ses occasions et revenir progressivement dans la partie, avant d'imposer sa supériorité en seconde période et de plier la rencontre avec trois buts qui confirment sa domination face au tenant du titre.

Al-Nassr a parfaitement lancé son match en ouvrant rapidement le score par l'intermédiaire de son capitaine portugais, Cristiano Ronaldo, à la 14e minute. Servi par son compatriote, le milieu de terrain Samu Costa, il a donné l'avantage à son équipe.

Le club de la capitale n'a pas tardé à avoir l'occasion de creuser l'écart : quatre minutes plus tard seulement, il a obtenu un penalty. Ronaldo s'est présenté face au ballon, mais a manqué une belle occasion de doubler la mise, sa frappe heurtant le poteau droit du but du Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli.

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Bien que le ballon soit revenu en jeu, les joueurs d'Al-Nassr n'ont pas réussi à en profiter sur le rebond. Le score est resté inchangé, et cet échec a offert aux locaux un important regain de confiance pour revenir dans le match.

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Juste avant la pause, Al-Ahli a égalisé grâce à son ailier brésilien Wenderson Galeno, auteur d'un but à la 45e+1 minute, ramenant les deux équipes à égalité et enflammant ce clasico.

Al-Ahli est revenu des vestiaires avec un état d'esprit clairement offensif et a maintenu la pression sur la défense d'Al-Nassr à la recherche du but de l'avantage, tout en paraissant plus à même de maîtriser le rythme de la rencontre et d'exploiter les espaces.

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Le tournant du match est survenu à la 71e minute, lorsque l'arbitre a accordé un penalty à Al-Ahli. L'attaquant anglais Ivan Toney l'a transformé avec succès, donnant l'avantage à son équipe (2-1).

Al-Ahli n'a pas laissé à son adversaire le temps de retrouver ses esprits : il ne lui a fallu que quatre minutes pour porter le troisième coup. Le défenseur brésilien Roger Ibañez a inscrit le troisième but à la 75e minute, consolidant l'avance des locaux et plaçant Al-Nassr face à une mission délicate qu'il n'est pas parvenu à mener à bien jusqu'au coup de sifflet final.

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Al-Ahli retrouve sa superbe

Grâce à cette victoire, Al-Ahli a signé son plus large succès face à Al-Nassr en Pro League, avec plus d'un but d'écart, depuis le 3 novembre 2018, lorsqu'il s'était imposé 2-0.

Le club de Djeddah a également battu son rival 3-1 pour la deuxième fois de l'histoire de leurs confrontations dans la compétition, après avoir obtenu le même score le 5 janvier 2012.

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Al-Ahli porte ainsi à 11 le nombre de ses victoires face à Al-Nassr en Pro League, contre 13 défaites et 11 matchs nuls, selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiyah ».

Au classement, Al-Ahli s'est remis de sa lourde défaite face à Al-Shabab (1-6) lors de la 12e journée. Il compte désormais 24 points et grimpe de la sixième à la quatrième place.

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De son côté, Al-Nassr a concédé sa deuxième défaite de la saison. Bloqué à 28 points, il occupe la troisième place, à égalité avec Al-Qadsiah, deuxième, et à deux points du leader Al-Hilal, qui compte un match en retard.

Toney continue de martyriser Al-Nassr

Le but d'Ivan Toney lors de ce clasico n'a pas seulement contribué à la victoire d'Al-Ahli. Il prolonge le bilan remarquable de l'attaquant anglais face à Al-Nassr, puisqu'il porte son total à quatre buts en cinq confrontations face au club de la capitale en championnat saoudien.

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Avant ce dernier duel, Toney avait disputé quatre matchs contre Al-Nassr, au cours desquels il avait inscrit trois buts. Il a ajouté un quatrième but sur penalty lors de ce clasico, confirmant son impressionnant bilan offensif face à l'un des principaux rivaux de son équipe.

Selon les données du site Transfermarkt, Al-Nassr est devenu la sixième équipe saoudienne à laquelle Toney a le plus marqué en championnat, avec quatre buts, soit le même total que face à Al-Kholood, Damac, Al-Ettifaq et Al-Fayha.

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Dans la liste des victimes de l'attaquant anglais, seuls Al-Khaleej, Al-Riyadh et Al-Fateh, qui ont chacun encaissé six buts de sa part, ainsi qu'Al-Hilal et Al-Qadsiah, qui en ont concédé cinq, devancent ces équipes.

Al-Ahli repart ainsi avec bien plus que les trois points, après avoir retrouvé son équilibre et signé une victoire historique. Al-Nassr, lui, encaisse un nouveau revers qui met en lumière le prix des occasions manquées, dont Ronaldo a été le principal à payer le prix.