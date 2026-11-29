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Arsenal et Manchester City se sont quittés sur un nul 2-2 dimanche lors du choc de Premier League. Une décision controversée sur une main en fin de match a particulièrement irrité les Skyblues.

Dans le temps additionnel, Josko Gvardiol a repris le ballon de la tête à bout portant en direction du but. Placé juste devant la ligne, Viktor Gyökeres l’a repoussé des deux mains, nettement tendues devant son corps. Pour Manchester City, cette action aurait pu offrir l’occasion d’inscrire le but de la victoire, pour un score de 3-2.

Mais bien que la VAR ait examiné l’action, aucun penalty n’a été sifflé. L’arbitre John Brooks a laissé le jeu se poursuivre avant de mettre fin à la rencontre peu après. Une décision que les Citizens ont eu du mal à comprendre. Plusieurs joueurs de City ont demandé des comptes à l’arbitre après le coup de sifflet final, réclamant apparemment une explication.

La décision n’a pas seulement suscité des débats au sein de l’équipe. Des consultants et d’anciens joueurs l’ont également vivement critiquée. « Si j’étais l’entraîneur ou le manager de Manchester City, je m’en plaindrais haut et fort », a déclaré la légende de Manchester United Gary Neville sur Sky Sports. « Parfois, on saute avec le coude levé, mais on ne saute pas les bras tendus devant soi. C’est une décision choquante. »

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Le tabloïd britannique The Sun s’est montré encore plus catégorique : « C’est sans doute le penalty le plus évident qu’on puisse imaginer. Les joueurs de City sont hors d’eux, et à juste titre. » L’ancien joueur de City Micah Richards a lui aussi eu des mots forts sur Sky Sports, qualifiant la décision de « honteuse ». Son explication : « Quand est-ce qu’on saute comme ça ? On ne saute jamais comme ça ! »

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Quelles conséquences ce nul a-t-il sur le classement de Premier League ?

Le joueur de Manchester City Elliot Anderson n’a pas non plus compris pourquoi le penalty n’avait pas été accordé. « Je crois qu’ils ont dit que c’était une position naturelle. Mais ses mains sont là-haut. Ce n’est pas une position naturelle. De toute évidence, ce n’est pas une position naturelle. Mais c’est comme ça. Nous devons faire avec et nous battre contre ça », a-t-il expliqué après la rencontre.

Ce penalty non accordé est particulièrement amer pour City au vu du classement. En cas de victoire, les Citizens auraient pu revenir à trois points du leader, Arsenal. Au lieu de cela, l’écart entre les deux prétendants au titre reste de six points.

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Erling Haaland avait d’abord donné l’avantage aux visiteurs à la 34e minute, avant que Kai Havertz n’égalise de la tête à la 40e. Peu après la pause, Enzo Fernandez a redonné l’avantage à City à la 48e. Jurrien Timber a finalement fixé le score à 2-2 à la 83e minute.