Le PEC Zwolle assure définitivement son maintien grâce à une victoire étriquée face à Heracles Almelo

Dimanche après-midi, le PEC Zwolle a officiellement assuré son maintien en Eredivisie VriendenLoterij. Au MAC³PARK Stadion, les Zwolliens ont battu Heracles Almelo 1-0, écartant ainsi tout risque de relégation.

Dès la cinquième minute, le PEC pensait ouvrir le score par Thijs Oosting, mais l’arbitre assistant signala hors-jeu. Les Almelois ont ensuite vu le ballon finir au fond des filets de Timo Jansik, remplaçant de Remko Pasveer, peu après.

Un tir lointain d’Anselmo García MacNulty, qui fêtait sa centième apparition sous les couleurs Zwoliennes, a été malencontreusement dévié, laissant Jansik sans réaction. PEC, sans avoir à briller, prenait ainsi l’avantage tant espéré : 1-0.

Le reste de la première période fut terne, aucun des deux équipes ne parvenant à imposer son jeu. Les visiteurs se créent quelques occasions prometteuses, mais manquent de précision dans la finition. L’équipe d’Ernest Faber a aussi eu de la chance que Djevencio van der Kust reste sur la pelouse : déjà averti, le défenseur commet deux fautes que l’arbitre Rob Dieperink ne sanctionne pas. Le latéral gauche est toutefois remplacé à la mi-temps.

Malgré son avance, Zwolle ne parvenait pas à se libérer totalement et ne se créait qu’une occasion notable, un tir d’Odysseus Velanas. Les locaux regagnaient tout de même les vestiaires en tête.

Après la pause, les locaux ont semblé passer à la vitesse supérieure. Ainsi, cinq minutes après la reprise, Koen Kostons a tiré juste à côté des cages après une belle action collective. Le PEC a alors adopté un jeu plus direct et, autour de l’heure de jeu, a bénéficié d’un coup de pouce de Sem Scheperman pour doubler la mise.

Le milieu de terrain a reçu deux cartons jaunes en peu de temps et a dû quitter le terrain après une faute sur Olivier Aertssen. À l’heure de jeu, l’adversaire réduit à dix, le PEC semblait ne plus pouvoir laisser filer son avance.

Pourtant, c’est l’équipe visiteuse qui s’est créée la première occasion franche, et le PEC n’a pas réussi à faire la différence. Après un bon travail préparatoire de Bryan Limbombe, Tristan van Gilst a vu sa frappe flirter avec le cadre. Le PEC était prévenu. À un quart d’heure de la fin, le public du stade MAC³PARK a encore tremblé : Mimeirhel Benita a récupéré le ballon à l’entrée de la surface et tiré à côté des cages de Tom de Graaff à bout portant.

À dix minutes du terme, Kaj de Rooij pensait sceller l’issue du match, mais son but était refusé pour hors-jeu. L’ailier s’était pourtant habilement démarqué avant d’enrouler sa frappe dans le coin opposé, en vain : le score restait bloqué à 1-0.

À la 84^e minute, Kostons pensait tuer le match en concluant d’une tête placée sur une passe lobée de De Rooij depuis un angle fermé, mais le VAR intervenait à nouveau et refusait le but. Zico Buurmeester se présenta ensuite seul face au but, mais sa frappe passa à côté des cages. La victoire de l’équipe d’Henry van der Vegt ne fut toutefois plus menacée.

Grâce à ce succès face à Heracles, le PEC Zwolle assure mathématiquement son maintien. L’écart avec la zone de relégation reste de six points, alors qu’il ne reste que deux journées à disputer. De plus, comme Telstar et Volendam s’affrontent lors de la dernière journée, ils ne pourront pas tous deux atteindre les 37 points.