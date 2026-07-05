La Fédération belge de football (RBFA) est consternée par la tournure prise par l’affaire concernant la levée de la suspension de Folarin Balogun. Elle examine la possibilité d’intenter une action en justice.

Dimanche soir, la FIFA a soudainement annoncé que le défenseur, expulsé lors de la rencontre États-Unis – Bosnie-Herzégovine (2-0), ne serait pas suspendu pour le huitième de finale face à la Belgique.

Selon le journaliste Ben Jacobs, cette volte-face interviendrait après un coup de fil du président américain Donald Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La Fédération belge de football (RBFA) est consternée par la tournure des événements », a-t-elle fait savoir dans un communiqué. « La Fédération royale belge de football (RBFA) est consternée par la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun apte à jouer pour le match États-Unis-Belgique, qui aura lieu le lundi 6 juillet à 17 h (heure de Seattle) », indique le communiqué.

« La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 de son Règlement disciplinaire, qui permet à la Commission de discipline de suspendre l’exécution d’une sanction déjà infligée. »

« L’article 66.4 du même règlement de la FIFA stipule toutefois clairement qu’un carton rouge (expulsion) entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme cela a d’ailleurs été le cas pour tous les cartons rouges précédents lors de cette Coupe du monde. »

« Par ailleurs, indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec les dispositions du règlement de la Coupe du monde 2026, telles qu’énoncées à l’article 10.5 : « Si un joueur ou un membre du staff d’une équipe est exclu à la suite d’un carton rouge direct ou indirect (deuxième carton jaune), il est automatiquement suspendu pour le prochain match de son équipe. D’autres sanctions peuvent en outre être infligées. »

« Ce caractère automatique a par ailleurs été explicitement confirmé dans la circulaire n° 16 de la Coupe du monde de la FIFA 2026, diffusée le 12 mai 2026 à l’ensemble des associations membres participantes. »

Cette règle est par ailleurs rappelée lors de chaque réunion de coordination précédant les matchs de la Coupe du monde 2026 et figure dans l’ensemble des présentations des ateliers dédiés à l’épreuve.

« Afin de garantir les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de protéger les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant lors de cette Coupe du monde de la FIFA que lors des futures éditions du tournoi, la RBFA examine toutes les options possibles », conclut la fédération dans son communiqué.