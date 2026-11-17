Partager Suivez GOAL sur Google

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, s’apprête à défier sérieusement Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA. L’UEFA a apporté son soutien unanime au Français après avoir perdu confiance dans la direction actuelle en raison de projets d’investissement privé très controversés.

Publicité

Diallo se prépare à défier Infantino

Le président de la FFF, Philippe Diallo, s’apprête officiellement à défier Infantino pour la présidence de la FIFA l’an prochain. Le Français a été vivement encouragé à se présenter après avoir reçu le soutien unanime des représentants des fédérations nationales au comité exécutif de l’UEFA.

Cette démarche intervient après que l’instance dirigeante du football européen s’est engagée, en août, à trouver un autre candidat crédible face à la direction actuelle. La candidature imminente de Diallo dépend désormais d’une ratification formelle par le comité exécutif de la FFF, mardi.

L’UEFA réclame un changement de cap

La volonté de l’UEFA de voir émerger une nouvelle direction à l’échelle mondiale découle de ses profondes réserves concernant les récentes stratégies commerciales d’Infantino. Après que l’ancien entraîneur d’Arsenal Arsene Wenger a exclu de se présenter au cours du week-end, Diallo s’est rapidement imposé comme le candidat choisi par l’Europe.

Pour souligner cette position commune, un communiqué de l’UEFA indique : « Face aux sérieuses inquiétudes concernant la direction prise par la FIFA, les fédérations nationales ont appelé à restaurer l’unité et la confiance au sein de la communauté mondiale du football. »

Publicité Publicité

« Elles ont également appelé de leurs vœux une FIFA qui place le développement du jeu dans toutes les régions du monde au cœur de sa mission, respecte les normes de gouvernance les plus élevées et travaille en étroite collaboration avec ses fédérations membres, les confédérations et les acteurs du football. Elles ont exprimé leur pleine confiance en Philippe Diallo pour assurer la direction nécessaire à la réalisation de cette ambition. »

Related Topics

Les projets commerciaux d’Infantino suscitent des tensions

La perte de confiance envers Infantino trouve principalement son origine dans sa proposition très controversée de rechercher des investissements privés . Le dirigeant suisse souhaitait qu’une entreprise privée gère les aspects commerciaux de la Coupe du monde ainsi que ceux d’autres grandes compétitions de la FIFA.

Infantino semblait particulièrement fragilisé en août, lorsque son projet d’investissement a été fermement rejeté par trois continents. Plusieurs alliés de premier plan ont exprimé ouvertement de profondes inquiétudes sur la manière dont ce projet controversé avait été élaboré à huis clos.

Publicité

En conséquence directe, les représentants de l’UEFA ont appelé de leurs vœux une FIFA qui respecte les « normes de gouvernance les plus élevées » et replace le développement du football à l’échelle mondiale au cœur même de sa mission.

Une rude bataille pour le pouvoir s’annonce

Malgré le puissant soutien de l’Europe, Diallo devra relever un défi immense et complexe pour parvenir à déloger Infantino. Le dirigeant suisse sortant briguera un quatrième mandat et a réussi à mobiliser son réseau mondial d’alliés ces derniers mois.

Publicité

Infantino devrait désormais bénéficier d’un soutien fort et décisif des fédérations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud pour conserver son poste. Diallo n’est toutefois pas le seul à vouloir bousculer l’ordre établi lors de la prochaine élection. Le président d’honneur de la Fédération japonaise de football, Kozo Tashima, et l’ancien défenseur de Tottenham Ramon Vega ont également annoncé leur intention de briguer la présidence.