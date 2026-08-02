Comme l’a laissé entendre le directeur sportif du VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, à l’issue du match nul 2-2 lors du match amical contre le FC Paris, les divergences entre les deux clubs concernant l’indemnité de transfert posent encore d’importants problèmes dans les négociations.

« Nous sommes toujours en discussions », a expliqué Wohlgemuth, avant de préciser immédiatement que, du point de vue des Souabes, on était « loin » d’un résultat positif.

D’après les informations en circulation, Wolfsburg serait disposé à laisser partir son attaquant désireux de changer d’air si un club intéressé posait sur la table l’indemnité minimale demandée, à savoir 25 millions d’euros. Du moins à l’heure actuelle, Stuttgart ne semble pas prêt à le faire.

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Le VfB Stuttgart partira en stage en Bavière à partir de lundi

En raison de la récente vente du défenseur central Konstantinos Koulierakis, qui a rejoint l’AS Roma pour un montant évoqué de 17 millions d’euros, le VfL n’est pas nécessairement dépendant de recettes liées aux transferts. En conséquence, le club se montre inflexible dans les négociations. En outre, Wolfsburg bénéficie toujours du soutien financier de VW.

Pejcinovic lui-même serait ouvert à un transfert au VfB. Le joueur de 21 ans a été l’une des rares satisfactions de la saison passée, qui s’est achevée par la première relégation de l’histoire du VfL Wolfsburg en 2. Bundesliga. Il a inscrit douze buts en 34 matches toutes compétitions confondues. Il est encore lié au club de Basse-Saxe jusqu’en 2029.

Lors du match amical contre Telstar 1893 (3-1) vendredi, Pejcinovic ne figurait au moins pas dans le groupe de Wolfsburg. Wohlgemuth n’a pas été en mesure de dire si cela avait un lien avec les négociations sur le transfert : « La question devrait plutôt être adressée aux dirigeants du VfL. »

Les joueurs de Stuttgart entraînés par Sebastian Hoeneß partiront lundi en stage à Grassau, au bord du Chiemsee. Après le retour dès vendredi pour les tests de performance des participants allemands à la Coupe du monde Angelo Stiller, Jamie Leweling et Deniz Undav, ainsi que d’Ermedin Demirovic (Bosnie-Herzégovine) et Jeremy Arevalo (Équateur), Bilal El Khannouss (Maroc) et Luca Jaquez (Suisse) sont également attendus lors du camp en Bavière.