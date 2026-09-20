Dans le bizarre bourbier autour de Julian Alvarez, Joan Laporta a vivement chargé ce week-end. À l’issue de l’assemblée générale de dix heures du FC Barcelone, samedi, l’interminable querelle avec l’Atlético de Madrid a bien sûr été abordée.

« Ils se sont dits offensés parce qu’il n’y avait aucun moyen de justifier leur comportement. Nous avons fait ce qui se fait habituellement : il y a eu un échange entre les clubs, puis j’ai personnellement échangé avec Gil Marín. »

Le patron de l’Atlético aurait dit à Laporta qu’Alvarez ne rejoindrait pas Barcelone, parce que les Madrilènes n’avaient pas d’alternative pour remplacer leur meilleur attaquant. Jusque-là, rien que de très normal.

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Que se reprochent mutuellement l’Atlético et Barcelone ?

Pour finir, l’Atleti se serait toutefois comporté de manière « totalement inappropriée », a dénoncé Laporta. « Je ne sais pas à quoi cela tenait, je peux me l’imaginer, mais je n’ai aucune preuve », a-t-il développé. « Nous avons reçu des messages disant qu’ils le vendraient à tous les clubs sauf au Barça. Ensuite, ils ont laissé tomber le masque et l’ont dit ouvertement. »

Manifestement, le dossier Alvarez est toutefois clos au FC Barcelone, sans doute jusqu’à la prochaine période de transferts. C’est « du passé, et nous sommes très satisfaits de l’effectif que nous avons, et l’entraîneur est lui aussi très heureux ».

L’été dernier, Alvarez et le Barça ont vécu un flirt intense, étalé très publiquement. Pendant la Coupe du monde, par exemple, l’Argentin a expliqué qu’il avait déjà annoncé en interne son départ de Madrid. Mais l’Atlético est resté inflexible. Peu avant la fin de la période de transferts, un responsable du club a déclaré à Marca : « La chance que nous le vendions au Barça est de zéro pour cent. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’argent, mais de dignité. Une campagne a été lancée avec des mensonges et des demi-vérités. »

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Comment se déroule jusqu’ici la saison de Julian Alvarez ?

Sur le plan sportif, ce feuilleton n’a profité ni à Alvarez ni à l’Atlético. L’attaquant, handicapé jusqu’ici par des problèmes musculaires et visiblement touché mentalement après le feuilleton estival et l’aversion perceptible de ses propres supporters, ne joue pratiquement aucun rôle notable.

Le joueur de 26 ans ne totalise que 55 minutes en Liga, réparties sur deux brèves apparitions. Il n’a d’ailleurs été impliqué sur aucun but. Au coup d’envoi de la Ligue des champions, il a récemment disputé 90 minutes sur la pelouse de Liverpool et a également délivré une passe décisive, mais le match s’est toutefois soldé par une défaite 1-2. Barcelone, en revanche, écrase la Liga sans Alvarez : sept victoires et 31 buts marqués pour 7 encaissés pour l’équipe d’Hansi Flick jusqu’à présent.