Dans la bizarre guerre de tranchées autour de Julian Alvarez, Joan Laporta a lourdement chargé ce week-end. À l’issue de l’assemblée générale de dix heures du FC Barcelone samedi, le conflit permanent avec l’Atlético de Madrid a évidemment été abordé.

« Ils se sont dits offensés parce qu’il n’y avait aucun moyen de justifier leur comportement. Nous avons fait ce qui se fait habituellement : il y a eu un échange entre les clubs, puis j’ai personnellement échangé avec Gil Marín. »

Le patron de l’Atlético aurait dit à Laporta qu’Alvarez ne rejoindrait pas Barcelone, car les Madrilènes n’avaient aucune alternative pour remplacer leur meilleur attaquant. Jusque-là, rien d’anormal.

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Que se reprochent mutuellement l’Atlético et Barcelone ?

Mais au moment de conclure, l’Atleti se serait comporté de manière « totalement inappropriée », a dénoncé Laporta. « Je ne sais pas à quoi cela était dû, je peux l’imaginer, mais je n’ai aucune preuve », a-t-il expliqué. « Des messages nous sont parvenus disant qu’ils le vendraient à tous les clubs sauf au Barça. Puis ils ont laissé tomber le masque et l’ont dit ouvertement. »

Visiblement, le dossier Alvarez est toutefois clos au FC Barcelone, probablement jusqu’à la prochaine période de transferts. C’est « du passé, et nous sommes très satisfaits de l’effectif que nous avons, et l’entraîneur est lui aussi très heureux ».

L’été dernier, Alvarez et le Barça avaient entretenu un flirt intense, largement exposé au grand jour. Pendant la Coupe du monde, par exemple, l’Argentin avait expliqué qu’il avait déjà annoncé en interne son départ de Madrid. Mais l’Atlético est resté inflexible. Peu avant la fin de la période de transferts, un responsable du club a déclaré à Marca : « La chance que nous le vendions au Barça est de zéro pour cent. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’argent, mais de dignité. Une campagne a été lancée avec des mensonges et des demi-vérités. »

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Comment se déroule jusqu’ici la saison de Julian Alvarez ?

Sur le plan sportif, ce feuilleton n’a profité ni à Alvarez ni à l’Atlético. L’attaquant ne joue jusqu’ici pratiquement aucun rôle notable, gêné par des problèmes musculaires et visiblement touché mentalement après le feuilleton estival et l’aversion palpable de ses propres supporters.

Le joueur de 26 ans ne totalise que 55 minutes en Liga, réparties sur deux brèves apparitions. Il n’a d’ailleurs participé à aucun but. Pour le début de la Ligue des champions, il a récemment joué 90 minutes sur le terrain de Liverpool et a aussi délivré une passe décisive, mais le match s’est toutefois soldé par une défaite 2-1. Barcelone, lui, écrase en revanche la Liga sans Alvarez : sept victoires et 31 buts marqués pour 7 encaissés, tel est jusqu’ici le bilan de l’équipe de Hansi Flick.