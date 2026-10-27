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Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a manqué de peu l’occasion de devenir le plus jeune lauréat du Ballon d’Or de l’histoire, terminant troisième du classement 2026 derrière Harry Kane et Kylian Mbappe. Malgré un troisième trophée Kopa, un record, l’adolescent a vu ses espoirs de remporter la récompense principale contrariés par un curieux cas de vote tactique.

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Le partage des voix espagnoles coûte cher à Yamal

Kane a remporté lundi soir la plus prestigieuse récompense individuelle du football, devançant Mbappe pour décrocher le Ballon d’Or 2026. Yamal a dû se contenter de la troisième place. L’ailier du FC Barcelone a ainsi vu s’envoler son rêve de longue date : devenir le plus jeune lauréat de l’histoire de cette récompense.

Malgré sa déception dans la catégorie principale, l’international espagnol n’est pas reparti les mains vides. Yamal a remporté un troisième trophée Kopa historique, confirmant son statut parmi les meilleurs jeunes talents du football.

Le détail du vote pour le Ballon d’Or révèle toutefois une situation plus complexe pour l’adolescent. Les réactions qui ont suivi la cérémonie ont mis en lumière la façon dont le succès en sélection a finalement nui à sa candidature pour la récompense individuelle suprême.

Garcia explique la dispersion des voix

Auprès de L'Equipe, le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, a dévoilé les coulisses du scrutin. Selon lui, Rodri, coéquipier de Yamal en sélection, a involontairement compromis les chances du jeune joueur après le sacre de l’Espagne en Coupe du monde.

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« Je pense qu’il y a eu un partage des voix entre Rodri et Lamine Yamal au sein de cette équipe d’Espagne qui a remporté la Coupe du monde, a expliqué Garcia. Je pense que Rodri a pris des voix à Lamine lors de ce scrutin. »

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Garcia a souligné que la réussite collective de la sélection avait rendu difficile, pour les votants, la désignation d’un seul joueur au-dessus des autres. Il a ajouté : « Il y a eu une certaine dispersion des voix espagnoles et, surtout, l’Espagne s’est distinguée en tant qu’équipe. C’est pourquoi il était difficile d’isoler une performance individuelle clairement supérieure aux autres. »

Un écart infime au sommet

Si les voix espagnoles se sont largement dispersées, la lutte pour la première place a été acharnée. Garcia a révélé que l’écart entre Kane et Mbappe avait été remarquablement faible, plus faible encore que lors de précédents scrutins historiques.

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« La bataille entre Kane et Mbappe a été incroyablement serrée, a déclaré Garcia. L’écart a été encore plus faible que celui entre Rodri et Vinícius en 2024, qui était de 41 points, et c’était déjà une faible marge. »

Le décompte des voix montre que la dynamique a évolué avant que l’attaquant anglais ne l’emporte finalement. « Mbappe a longtemps mené la course, mais Kane a fini par s’imposer, a confirmé Garcia. Mbappé a réalisé une saison extraordinaire. La lutte entre Harry Kane et Kylian Mbappe pour la première place cette année a été incroyablement serrée. »

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Le Ballon d’Or en ligne de mire

Désormais solidement installé sur le podium du Ballon d’Or, Yamal va viser la récompense principale lors des prochaines éditions. L’adolescent devra maintenir son niveau de performance pour que ses exploits individuels prennent le pas sur la réussite collective, et éviter ainsi la dispersion des voix qui a freiné sa candidature en 2026.

Fort d’un troisième trophée Kopa record, l’attaquant du FC Barcelone garde le Ballon d’Or en ligne de mire. Son défi immédiat sera de poursuivre sur sa lancée en club afin de ne pas être écarté lors du prochain scrutin.