Le patron de l’arbitrage Raymond van Meenen était l’invité de Goedemorgen Eredivisie dimanche matin, pendant la semaine de l’arbitre. Au cours de l’émission, il est revenu sur plusieurs décisions arbitrales controversées de cette journée, ainsi que sur l’incident entre Ruben van Bommel et Aaron Bouwman.

Après la charge appuyée de Van Bommel, l’arbitre Sander van der Eijk et l’arbitre vidéo Pol van Boekel avaient estimé qu’un carton jaune constituait une sanction appropriée. Van Meenen avait rapidement déclaré dans les médias que cette décision était erronée.

Van Boekel n’avait pas apprécié. « J’ai analysé la situation selon les critères que nous appliquons, et je referais probablement exactement la même chose aujourd’hui », avait alors déclaré l’arbitre vidéo au De Limburger.

« Mais si votre patron affirme dans les médias que vous avez commis une erreur, que me reste-t-il à dire ? C’est lui qui a choisi d’employer ces mots. J’aurais procédé autrement. »

Van Boekel aurait depuis quelque peu changé d’avis, a expliqué Van Meenen dimanche matin dans Goedemorgen Eredivisie. « Mercredi dernier, nous avons parlé avec Van Boekel. Il a dit : avec le recul, j’aurais dû intervenir et demander à l’arbitre de venir voir les images au bord du terrain », a révélé Van Meenen.

Armando Obispo

Parmi les décisions qui ont fait débat ce week-end figure le deuxième carton jaune non infligé à Armando Obispo, qui avait irrégulièrement stoppé une attaque prometteuse d’Heerenveen.

Selon Van Meenen, ne pas l’expulser était la bonne décision. « On voit que le ballon s’éloigne vraiment de son pied de vingt mètres. L’attaque n’est donc plus prometteuse. Il y a bien faute, mais, pour nous, cela ne mérite pas un deuxième carton jaune. »

Penalty pour Meerdink

L’arbitre vidéo a également joué un rôle majeur lors du match entre Feyenoord et l’AZ, en faisant annuler un penalty accordé à Mexx Meerdink. « Je dois dire que, lorsqu’on regarde ces images à vitesse normale, c’est un penalty, comme l’arbitre l’avait décidé sur le moment. »

Mais Van Meenen salue la décision de l’arbitre vidéo, qui a estimé que Meerdink avait déjà commencé à tomber avant que Tjark Ernst ne lui marche sur le pied. « Je comprends parfaitement que la VAR soit intervenue », a déclaré le patron de l’arbitrage.