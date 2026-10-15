Il y a un an, Lennart Karl perçait au Bayern Munich. Il inscrivait son tout premier but avec l’équipe première munichoise face au Club Bruges et devenait ainsi le plus jeune buteur allemand de l’histoire de la Ligue des champions. Ce but n’était pas seulement historique, il était aussi très beau. D’abord un superbe dribble, puis une frappe précise dans la lucarne droite. Les supporters du Bayern l’ont même élu but du mois d’octobre.

L’ailier droit, alors âgé de seulement 17 ans, faisait ainsi les gros titres dans toute l’Europe. L’engouement a vite pris des proportions insolites. Le consultant anglais Micah Richards a, par exemple, récité en direct à la télévision un poème qu’il avait lui-même écrit sur Karl : « Le jeune Karl Lennart, avec la sérénité d’un sage, joue bien au-delà de son âge. Avec panache et fougue, il porte le Bayern plus haut. Une étoile qui illumine la scène et surgit sous les projecteurs. Il est assurément sur la bonne voie. »

Karl a également marqué lors de ses apparitions suivantes en Ligue des champions, contre Arsenal et le Sporting Lisbonne. Il a ainsi détrôné Kylian Mbappé, jusqu’alors le plus jeune joueur à avoir trouvé le chemin des filets lors de trois matches consécutifs dans la compétition. Cet automne 2025, Karl dégageait une merveilleuse insouciance. Le souvenir en laisse aujourd’hui un goût amer, car cette insouciance a disparu depuis longtemps. C’est précisément en Ligue des champions, là où il s’était révélé, que Karl vient de connaître le point le plus bas, pour l’instant, de sa carrière professionnelle.

Lors du match nul 3-3 contre le Viking Stavanger, l’entraîneur Vincent Kompany l’a titularisé pour la troisième fois cette saison. Le bilan de Karl : deux frappes sans danger, aucun dribble réussi, aucun duel remporté, un contre-pressing insuffisant sur l’action ayant conduit au 0-2 et une sortie à la mi-temps. Qu’est-il arrivé au prodige ?

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La première saison mouvementée de Lennart Karl s’est achevée par un forfait pour la Coupe du monde

Revenons d’abord à une visite dans un club de supporters pendant la dernière trêve hivernale. Karl y avait qualifié le Real Madrid de « club de mes rêves », provoquant naturellement de vifs débats. Pour la première fois, il se retrouvait sous le feu des projecteurs pour autre chose que ses performances sportives.

Au début de la deuxième partie de saison, Karl s’est montré nettement plus discret et moins en réussite qu’à l’automne. Une action lors du match contre le TSG Hoffenheim, début février, en est l’illustration : après une véritable succession de passements de jambes, il s’est emmêlé les pinceaux. Le ballon a fini en touche et son adversaire Alexander Prass a levé le pouce d’un air moqueur. Karl s’est soudain retrouvé à passer aussi des matches entiers sur le banc. À partir de mars, il est revenu en grande forme, avant qu’une déchirure musculaire à la cuisse ne l’arrête.

Apparemment désireux de se faire remarquer même pendant son absence pour blessure, Karl s’est présenté dans les tribunes de l’Allianz Arena pour le quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le « club de ses rêves », dans une étrange tenue entièrement rose. Comme ses propos sur le Real, cette apparition a suscité des débats : en a-t-il le droit ? Bien sûr que oui ! Mais savoir si l’attention qui en découle inévitablement l’aide à se concentrer sur le football est une tout autre question.

Karl a fait son retour juste à temps pour le sprint final de la saison. Il a bouclé son premier exercice avec un total impressionnant de 1 984 minutes de jeu et, plus impressionnant encore, 17 contributions à des buts. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann l’a logiquement retenu pour la Coupe du monde, allant même jusqu’à envisager de le titulariser. Karl était considéré comme le grand espoir de l’Allemagne, jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle déchirure musculaire à l’entraînement et doive quitter le rassemblement de la sélection allemande en larmes. La rééducation à la place de la Coupe du monde.

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Lennart Karl : un but à Elversberg, mais pas de quoi faire de lui le grand gagnant

Karl a manqué toute la préparation du Bayern Munich et n’a fait son retour qu’en entrant en jeu contre le VfB Stuttgart lors de la première journée de Bundesliga. « Le chemin a été très, très difficile », confiait-il alors. C’est précisément lors de sa première titularisation, contre le FC Schalke 04 début septembre, que le Bayern a connu son premier faux pas de la saison.

Contre le SV Elversberg, Karl a de nouveau débuté et a même marqué. Pourtant, après le match, il n’avait pas vraiment l’allure d’un vainqueur. D’une part à cause de sa célébration inutilement provocatrice devant la tribune des supporters d’Elversberg, qui lui a valu des sifflets systématiques. D’autre part parce que Kompany l’a sorti dans le cadre d’un quadruple changement immédiatement après l’égalisation d’Elversberg. Ce n’est qu’avec ces nouveaux joueurs sur le terrain que les Munichois ont véritablement accéléré pour finalement s’imposer 2-1.

Karl a manqué la démonstration suivante contre l’Union Berlin en raison de problèmes musculaires. Avec la sélection allemande, il est resté discret lors de sa première apparition sous les ordres de Jürgen Klopp. Et voici maintenant cette sortie à la mi-temps à Stavanger.

Lennart Karl au Bayern Munich : ses coéquipiers traversent eux aussi des difficultés

De tels hauts et bas sont tout à fait normaux dans la progression d’un joueur de 18 ans. Si certains parlent déjà d’une crise au vu de sa situation actuelle, cela témoigne avant tout de sa progression fulgurante la saison dernière. Supporters et dirigeants ne voient plus Karl comme un espoir, mais comme un membre à part entière de l’effectif. Les attentes sont à l’avenant. Une chose est également claire : quand on suscite délibérément la controverse (le Real, club de ses rêves, la tenue rose, la succession de passements de jambes, la célébration devant la tribune d’Elversberg), on s’expose davantage au regard du public, et les jugements deviennent plus tranchés dans un sens comme dans l’autre.

Sur le terrain, son audace naturelle est l’une des grandes forces de Karl. Ce n’est pas un joueur qui se contente de faire le travail sans prendre de risques. Dans ses actions, ses dribbles et ses frappes, il aime prendre beaucoup de risques. Alors, soit rien ne fonctionne, soit il est éblouissant. Plus encore que d’autres footballeurs, Karl dépend donc de sa forme, de sa dynamique, de son insouciance. Pour l’heure, tout cela lui manque. Un jour, tout reviendra soudainement. Au printemps dernier déjà, il avait retrouvé son meilleur niveau après des semaines difficiles. On peut encore lui accorder le droit de traverser de telles périodes et de les aborder sereinement. Mais pour s’imposer durablement au Bayern Munich, il devra peu à peu gagner en régularité, notamment dans son travail sans ballon.

Avec un effectif réduit et un calendrier chargé, Karl aura forcément encore des occasions de jouer, d’autant que ses coéquipiers de l’attaque munichoise rencontrent eux aussi des difficultés pour diverses raisons. Ismael Saibari, entré à sa place à la mi-temps à Stavanger, a été remplacé à son tour en fin de match. Jamal Musiala travaille encore à son retour. Serge Gnabry n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau après sa blessure. Luis Diaz semble crispé depuis des semaines. Michael Olise, exclu à Stavanger, sera suspendu pour le prochain match de Ligue des champions contre Arsenal. Peut-être cette scène, la plus prestigieuse de toutes, sera-t-elle le cadre idéal pour le grand retour de Karl.