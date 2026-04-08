Mercredi, le Paris Saint-Germain a pris une sérieuse option sur les demi-finales de la Ligue des champions en battant Liverpool 2-0 lors du match aller des quarts de finale. Portés par un public du Parc des Princes en fusion, les champions en titre ont maîtrisé leur sujet et ont fait forte impression. Grâce à cette victoire méritée, ils abordent le voyage retour à Anfield avec un avantage précieux, mais pas encore définitif. Le match retour, prévu mardi prochain dans l’antre des Reds, s’annonce néanmoins comme une tâche colossale pour Arne Slot et son groupe.

Au Parc des Princes, le technicien néerlandais a aligné une défense à cinq, avec Jérémie Frimpong côté droit et le capitaine Virgil van Dijk en sentinelle centrale. Ryan Gravenberch a été chargé de protéger le milieu de terrain, tandis que Cody Gakpo et Mohamed Salah patientaient sur le banc des Reds.

Malgré cette organisation prudente, le PSG a ignoré le bloc bas des Reds et a ouvert le score dès la septième minute. Désiré Doué a déclenché une frappe puissante aux vingt mètres ; le ballon a touché le talon de Gravenberch et a surpris Giorgi Mamardashvili, tandis que Virgil van Dijk, pris de court, n’a pu que constater les dégâts.

Les Reds ont rapidement tenté de réagir, mais n’ont jamais réussi à véritablement mettre en difficulté une arrière-garde parisienne bien organisée. Pendant ce temps, les locaux guettaient les intervalles derrière la défense anglaise grâce à la vitesse de leurs ailiers. Cette stratégie a valu des cartons jaunes à Joe Gomez puis à Alexis Mac Allister, sanctionnés pour des interventions tardives.

Les Parisiens, animés par des contres rapides, ont continué à mettre la pression. L’équipe de Slot a pu remercier Mamardashvili de ne pas avoir vu le score passer à 2-0, car le gardien géorgien a réalisé plusieurs arrêts réflexes face à Kvaratskhelia et Doué. Liverpool s’est également montré dangereux et Frimpong a manqué de chance lorsque sa frappe à bout portant est passée à côté du but, même si celle-ci provenait d’un angle difficile pour l’international néerlandais et qu’elle a été effectuée en position de hors-jeu.

Le Paris Saint-Germain a entamé la seconde période avec l’intention ferme de doubler la mise et de tuer tout suspense. Bien lancé en profondeur, Ousmane Dembélé s’est présenté seul face au gardien après une action collective bien construite, mais, à la grande consternation des supporters parisiens massés derrière lui, sa frappe a flotté au-dessus de la transversale. Le 2-0 est finalement tombé lorsque Kvaratskhelia a récupéré le ballon dans la surface, s’est défait de Gravenberch d’un crochet bref, a éliminé Mamardashvili d’un dribble précis et a conclu d’une frappe maîtrisée.

La situation semblait même se compliquer lorsque l’arbitre José María Sánchez indiqua le point de penalty après que Warren Zaïre-Emery fut retenu par Ibrahim Konaté dans la surface. Les images confirmèrent toutefois que le défenseur central avait bien touché le ballon, ce qui conduisit à l’annulation immédiate du penalty et du carton jaune. Un coup de chance pour Liverpool, mis sous pression durant une seconde période très difficile.

En fin de rencontre, Slot lançait quatre nouveaux joueurs, dont Gakpo et Alexander Isak, tandis que Salah restait, étonnamment, sur le banc. Malgré ces ajustements, Liverpool ne parvenait pas à lancer une ultime offensive ni à inscrire le précieux but du 2-1. Dominateur chez lui, le PSG a fait un grand pas vers le dernier carré de la Ligue des champions.