Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich. Après sa victoire 5-4 à l'aller, le club parisien a obtenu un match nul 1-1 en Allemagne grâce à des buts d'Ousmane Dembélé et d'Harry Kane dans le temps additionnel. Le PSG affrontera Arsenal, vainqueur mardi de l'Atlético de Madrid, en finale le 30 mai à Budapest.

Dès la deuxième minute, Khvicha Kvaratskhelia, bien servi par Fabián Ruiz, perçait la défense bavaroise avant d’offrir un centre parfait à Dembélé, seul au second poteau. L’ancien Barcelonais, libre de tout marquage, logeait le ballon dans la lucarne de Manuel Neuer : 0-1. Avec cette passe décisive, Kvaratskhelia entrait dans l’histoire de la compétition.

Le Bayern s’est alors réveillé et a rapidement multiplié les incursions devant le but parisien, même si Matvey Safonov n’a pas encore eu à réaliser d’arrêt. Pendant ce temps, Kvaratskhelia, en grande forme, continuait de tourmenter la défense bavaroise.

Le Bayern dut ensuite s’en remettre à la classe individuelle pour percer le dernier rideau et faillit y parvenir par Michael Olise, qui tenta sa chance à la manière d’Arjen Robben, présent à Munich. Le Français coupa vers l’intérieur avant de tirer du gauche sur la barre transversale.

Après une demi-heure de jeu, l’Allianz Arena réclamait à cor et à cri un deuxième avertissement pour Nuno Mendes, déjà sanctionné en début de rencontre pour une faute sur Olise puis pour avoir bloqué le ballon de la main. L’arbitre João Pinheiro avait toutefois déjà sifflé une faute en faveur du PSG.

Peu après, Vitinha expédie un tir puissant qui frappe le bras tendu de João Neves dans la surface parisienne. L’arbitre João Pinheiro, consulté par le VAR Marco Di Bello, laisse le jeu se poursuivre, estimant que le ballon avait d’abord touché un coéquipier avant de heurter le bras du Portugais.

Peu après, Neves a failli doubler la mise (0-2) d’un coup franc bien frappé, mais Neuer a sorti un arrêt réflexe remarquable pour repousser la tête du Portugais. Le Bayern, encore énervé par un penalty non sifflé, a ensuite poussé.

Juste avant la mi-temps, le Bayern a failli égaliser par deux fois par l’intermédiaire de Jamal Musiala. La première tentative du milieu offensif a pris la direction opposée au but au moment crucial, tandis que sa seconde, à ras de terre, a été captée par Safonov.

Au retour des vestiaires, le Bayern, animé par Vincent Kompany, se projetait avec énergie mais manquait de précision dans le dernier geste. Le PSG, lui, patientait en contres et se heurtait à deux reprises à un Neuer attentif, d’abord par Doué puis par Kvaratskhelia.

Le temps filait pour le Bayern, qui ne parvenait pas à imposer son rythme au PSG. La paire de défenseurs centraux parisienne, Willian Pacho et Marquinhos, a livré une prestation de haut niveau.

Le moral des Bavarois s’en est trouvé affecté, et le PSG a même failli tuer le suspense de la double confrontation ; mais Neuer a rappelé qu’il restait un gardien d’exception. Doué, notamment, a dû s’incliner à plusieurs reprises devant la vigilance de la légende allemande.

Malgré quelques occasions dangereuses du Bayern en fin de match, le PSG a tenu bon assez facilement, même si Kane a tout de même égalisé à la 94e minute d’un tir en pivot. Il n’y avait toutefois plus assez de temps pour que le Bayern force la prolongation : 1-1.

Le PSG aura donc l’occasion, fin mai, de prolonger son règne. Son adversaire, Arsenal, n’a encore jamais soulevé la « coupe aux grandes oreilles ».