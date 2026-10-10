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Khvicha KvaratskheliaGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le Paris Saint-Germain remercie ses remplaçants pour une victoire en Ligue 1 dont il avait grand besoin

Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1

Le Paris Saint-Germain n’a pas fait d’erreur samedi en Ligue 1. Le club de la capitale s’est imposé 3-1 face au Mans au Parc des Princes et remonte ainsi à la cinquième place de Ligue 1, à trois points du leader, l’AS Monaco.

L’ancien Ajacide Mika Godts était titulaire au PSG, où l’entraîneur Luis Enrique n’avait clairement pas opté pour son onze le plus fort. Ainsi, Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Willian Pacho, Fabián Ruiz et Vitinha ont commencé sur le banc, tandis qu’Ousmane Dembélé et Nuno Mendes étaient laissés au repos.

La prestation du PSG, samedi, n’a pas été particulièrement convaincante. Pendant longtemps, il n’y a eu guère plus qu’une frappe d’Achraf Hakimi et un coup franc manqué de Lucas Digne, avant qu’un coup de pouce n’arrive sur une main de Harold Voyer. Lucas Beraldo a battu Nicolas Kocik sur penalty : 1-0.

Godts s’est ensuite illustré avec un joli dribble, mais a déçu dans le dernier geste. Le Belge a malheureusement tiré droit sur Kocik, qui a notamment permis aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard.

Après la pause, Le Mans est revenu au score contre toute attente, lorsqu’un superbe centre de Lucas Calodat a été repris victorieusement par Louis Mafouta. Le but a d’abord été refusé pour hors-jeu, mais une vérification du VAR a montré qu’il n’en était rien.

L’égalité n’est pas restée longtemps au tableau d’affichage. Entré en jeu, Kvaratskhelia a immédiatement fait la différence en marquant sur un ballon repoussé, après que Kocik avait repoussé de manière incomplète une tentative de Ruiz, lui aussi entré peu auparavant.

Ferran Torres, qui avait bien débuté dans le onze de départ, n’a pas réussi à plier le match plus tôt malgré plusieurs occasions manquées. La décision est finalement tombée au milieu de la seconde période par l’intermédiaire de Maghnes Akliouche, qui a conclu avec autorité sur un service de Warren Zaïre-Emery : 3-1.



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