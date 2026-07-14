Le Paris Saint-Germain recrute un joueur comptant 63 sélections en équipe de France pour moins de 10 millions d'euros

Selon L'Équipe et l'expert des transferts Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain s'apprête à accueillir Lucas Digne. Le latéral gauche de 32 ans va s'engager pour trois ans avec le club de la capitale.

Le latéral gauche, actuellement sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2028, n’est pas un inconnu du club parisien : il a déjà porté le maillot du PSG de 2013 à 2016, même s’il avait été prêté à l’AS Rome lors de sa dernière saison.

Il a ensuite rejoint le FC Barcelone pour seize millions d’euros, avant d’être transféré deux ans plus tard à Everton pour quatre millions d’euros supplémentaires.

En Angleterre, il s’est imposé comme un arrière gauche fiable. En 2022, Aston Villa n’a donc pas hésité à débourser trente millions d’euros pour attirer à Birmingham ce joueur comptant 63 sélections en équipe de France.

Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre le joueur, le PSG et Aston Villa. « Le PSG a confirmé qu’il allait activer la clause libératoire d’un montant légèrement inférieur à dix millions d’euros. »

Selon L’Équipe, le Français est vu comme le remplaçant idéal de Nuno Mendes, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches du monde et ne devrait donc pas craindre pour sa place de titulaire.

Villa perd ainsi un joueur apprécié, et ce, après avoir déjà enregistré le départ définitif de Youri Tielemans vers Manchester United plus tôt dans la journée.