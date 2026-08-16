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FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Jonathan van Haaster

Traduit par

Le Paris Saint-Germain n’y arrive pas à onze contre dix et perd le Trophée des champions face au RC Lens

Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain
Super Coupe

Le RC Lens a remporté la Supercoupe de France. Les Nordistes se sont imposés 1-0 face au champion de France, le Paris Saint-Germain, dans leur Stade Bollaert-Delelis. Florian Thauvin a inscrit l’unique but de la rencontre, marquée par deux cartons rouges.

Mika Godts n’était pas encore de la partie côté PSG. L’ailier gauche arrivé de l’Ajax pour un montant pouvant atteindre 55 millions d’euros ne figurait pas dans le groupe de Luis Enrique. L’Espagnol avait titularisé les recrues Maghnes Akliouche et Lucas Digne.

Le PSG a longtemps eu la maîtrise en première période, mais a subi un gros coup dur après un peu plus d’une demi-heure de jeu. La frappe de Matthieu Udol au second poteau a été reprise victorieusement par Thauvin, qui n’a laissé aucune chance à Matvey Safonov : 1-0.

La joie lensoise est retombée moins de dix minutes plus tard lorsque Kyllian Antonio a été expulsé d’un carton rouge direct. Le Français, tout juste âgé de dix-huit ans, a touché la cheville d’Akliouche jambe tendue.

L’entraîneur lensois Dino Toppmöller est intervenu à la pause en sortant l’attaquant Franjo Ivanovic au profit du défenseur Ruben Aguilar. Un choix payant, puisque le PSG n’a jamais trouvé la faille.

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À dix minutes du terme, les Parisiens se sont eux aussi retrouvés à dix. Nuno Mendes a touché le visage de Michal Skóras avec son coude, provoquant la chute de ce dernier. Mendes a été expulsé à sa grande stupéfaction.

Le PSG n’est pas parvenu à inscrire le but égalisateur et va donc préparer avec un goût amer le début du championnat la semaine prochaine. Le PSG recevra alors le Stade Rennais. Lens attend également un match à domicile, face à l’AJ Auxerre.

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