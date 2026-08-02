Le Paris Saint-Germain laisse partir un énorme flop à 94 millions d’euros et fait une offre pour Suzuki

Randal Kolo Muani s’est officiellement engagé avec la Juventus. L’attaquant arrive en provenance du Paris Saint-Germain, qui se contente d’une indemnité de transfert de 38 millions d’euros, plus 12 millions de bonus.

Kolo Muani avait le monde à ses pieds lorsqu’il a affolé la Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort en 2023. Le PSG est passé à l’action et a déboursé pas moins de 94 millions d’euros pour le buteur.

Au Parc des Princes, Kolo Muani n’a jamais convaincu. L’attaquant désormais âgé de 27 ans, qui n’avait pas réussi à offrir le titre mondial à la France en 2022, n’a inscrit que 12 buts en 44 matches lors de sa première saison.

La saison suivante, son rôle est devenu de plus en plus réduit, ce qui a poussé le PSG à décider de le prêter à la Juventus. À Turin, il a réalisé un solide semestre avec huit buts en Serie A.

Une collaboration définitive n’avait alors pas encore vu le jour. Mais Kolo Muani n’avait pas davantage d’avenir à Paris, ce qui a conduit à son prêt à Tottenham Hotspur la saison dernière. Avec 5 buts et 4 passes décisives en 41 matches, sa contribution a déçu.

À la Juventus, on n’a toutefois pas oublié ce semestre-là. Le PSG espère que tous les bonus seront déclenchés et pouvoir ainsi encaisser la totalité des cinquante millions d’euros. Dans ce cas, la perte s’élèverait, en termes simples, à « seulement » 44 millions d’euros.

Le PSG travaille aussi activement, entre-temps, sur les arrivées de Mika Godts et du gardien de Parme Zion Suzuki. Les Français ont formulé une offre de 28 millions plus des bonus et se rapprochent d’un accord avec Parme, où le Japonais de 23 ans est sous contrat jusqu’à la mi-2029.

En plus de Kolo Muani, la Juventus a également présenté Kerem Alajbegovic. Le Bosnien de 18 ans, déjà aperçu à Turin samedi notamment en compagnie de Miralem Pjanic, arrive du Bayer Leverkusen pour 33 à 40 millions d’euros et signe, comme Kolo Muani, jusqu’à la mi-2031.