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Sam Vreeswijk
Traduit par

Le Paris Saint-Germain et Mika Godts s’imposent de justesse à domicile et abordent la trêve internationale en tête de la Ligue 1

Match report
Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1
I. Zabarnyi
M. Godts

Le Paris Saint-Germain aborde la trêve internationale en tête de la Ligue 1. Le club de la capitale a décroché samedi soir une courte victoire à domicile contre l’ESTAC Troyes (1-0). Ilya Zabarnyi a inscrit l’unique but de la rencontre.

Mika Godts était titulaire sur l’aile gauche du PSG. Le Belge, arrivé de l’Ajax cet été, est en forme ces dernières semaines, notamment en championnat. Avant samedi, il comptait deux buts et une passe décisive lors de ses deux derniers matches de Ligue 1.

Comme on pouvait s’y attendre, le PSG a dominé la première période. Le gardien de Troyes, Hillel Konaté, a toutefois empêché Senny Mayulu et Ferran Torres de marquer.

Le portier n’a en revanche rien pu faire sur la tête de Zabarnyi. Juste avant la pause, l’Ukrainien a repris de la tête un centre de Mayulu après un corner joué court par le PSG : 1-0.

En seconde période, Troyes, qui devait réagir au vu du score, s’est montré un peu plus entreprenant. Une tentative de Renaud Ripart est ainsi passée de peu à côté.

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Mais le PSG a continué de dominer, notamment dans la possession du ballon. Warren Zaïre-Emery, dont la tentative est passée devant le but, et Torres, qui s’est heurté à Konaté, ont encore eu des occasions. Le score n’a toutefois plus évolué, notamment parce qu’un but de Lucas Maronnier a été refusé pour hors-jeu.

Le PSG reprend ainsi un peu d’avance sur le deuxième, son voisin parisien, le Paris FC, qui s’était imposé 1-0 face à l’AJ Auxerre plus tôt samedi. Le leader compte désormais trois points d’avance sur son dauphin. Troyes est dans une situation bien moins favorable, à la seizième place.

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