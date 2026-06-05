Le Paris Saint-Germain et Manchester United s’affrontent pour recruter un milieu de terrain fraîchement relégué, estimé à 90 millions d’euros

Selon The Athletic, la course au recrutement de Mateus Fernandes s’apprête à s’engager. Relégué en deuxième division, West Ham United espère tirer plus de 90 millions d’euros de la vente de ce milieu de terrain de 21 ans.

Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont présentés comme les principaux prétendants, tandis que, selon The Times, le champion d’Angleterre Arsenal serait aussi sur les rangs.

Le Portugais n’a passé qu’une seule saison à West Ham, club qui l’avait recruté 44 millions d’euros auprès de Southampton, alors fraîchement relégué, lors de l’été 2025.

Malgré deux descentes consécutives, le joueur suscite donc un vif intérêt. West Ham ne compte toutefois pas le céder à n’importe quel prix.

Sous contrat jusqu’en 2030, le milieu de terrain, déjà sélectionné une fois avec le Portugal, devrait rapporter au moins 92 millions d’euros.

Les Hammers espèrent même un chèque plus conséquent, car Southampton percevra 15 % du produit de la revente.

La saison dernière, Fernandes a disputé 38 matchs officiels sous le maillot des Hammers, inscrivant quatre buts et délivrant quatre passes décisives.