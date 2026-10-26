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Le Paris Saint-Germain et Barcelona Femeni ont été officiellement reconnus comme les meilleures équipes du football mondial après avoir reçu les prix du club de l’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Ces deux poids lourds européens ont été récompensés pour leur domination sur la scène continentale, confirmant leur place au sommet du football moderne.

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Le PSG sacré club masculin de l’année

Le Paris Saint-Germain a été désigné club masculin de l’année au terme d’une saison historique qui l’a enfin mené au sommet du football européen. Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le club français a été officiellement récompensé lors du gala organisé à Paris. Le compte du Ballon d’Or a confirmé son sacre, obtenu face à une forte concurrence venue de tout le continent. Cette distinction marque une étape importante pour le club de Ligue 1, qui poursuivait depuis des années le trophée suprême du football de clubs.

Actuellement écarté des terrains en raison d’une blessure, Ousmane Dembele a été chargé de représenter le club sur scène. L’ailier, absent lors de la victoire 2-0 du PSG contre Lyon le même soir, a reçu le prix au nom de l’ensemble du club. S’adressant au public, Dembele a déclaré : « Au nom de tout le club du Paris St-Germain, je tiens à remercier le président et le directeur sportif, tout le personnel et, bien sûr, notre entraîneur, Luis Enrique. Nos supporters nous soutiennent toujours et sont toujours derrière nous. Nous avons créé un club incroyable et nous nous battons toujours ensemble, côte à côte. Nous avons affronté le Bayern en demi-finale, une équipe incroyable qui aurait elle aussi pu remporter la Ligue des champions. »

Barcelona Femeni poursuit son ère de domination

Dans la catégorie féminine, le FC Barcelona Femeni a été sacré club féminin de l’année, sans grande surprise. L’équipe catalane est devenue une référence du football féminin, alliant une grande maîtrise technique à une volonté de gagner sans relâche. Son sacre a été l’un des temps forts de la soirée, l’annonce officielle déclarant que le FC Barcelona Femeni est le club féminin de l’année. Cette récompense vient saluer une saison proche de la perfection : grâce à un modèle sportif constant, le club continue d’écarter tous ses adversaires, en Espagne comme sur la scène européenne.

Le président du club, Joan Laporta, était présent pour recevoir le trophée. Dans son discours, il a souligné l’effort collectif nécessaire pour maintenir un tel niveau d’exigence. Laporta a déclaré au public : « Merci à France Football de nous avoir décerné ce prix du meilleur club féminin de l’année. C’est un grand honneur de recevoir cette récompense. Je tiens à remercier toutes les personnes qui font partie de l’histoire du Barça. Tout le monde a travaillé très dur pour parvenir au succès. Je pense aux joueuses et à leur entraîneur, Pere Romeu. Je pense aussi à nos dirigeants, Xavi Puig et Angel Ruidalbas. Merci pour votre travail extraordinaire. Je voudrais remercier les institutions qui organisent ces compétitions dans lesquelles nos joueuses peuvent montrer leur talent : l’UEFA, la RFEF et La Liga. »

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Les ambitions futures des champions d’Europe

La cérémonie a rappelé l’évolution des rapports de force dans le football, alors que le PSG et le Barça cherchent tous deux à inscrire leur réussite dans la durée. Si le PSG a célébré un rare sacre d’un club non espagnol dans la catégorie masculine, les dirigeants du Barça ont clairement montré que leur soif de trophées restait intacte. Le club a réussi à associer de jeunes talents à des stars de classe mondiale expérimentées, créant un modèle de réussite durable qui, selon Laporta, lui apportera encore davantage de trophées dans les années à venir. Le président a conclu son discours en remerciant les supporters qui ont voyagé à travers l’Europe pour assister à l’ascension de leur équipe jusqu’au sommet.

Pour la suite, les attentes restent très élevées envers les deux clubs, qui chercheront à conserver leurs titres respectifs. Laporta a lancé un appel aux supporters du Barça : « Je veux dire quelques mots aux supporters du Barça, qui sont toujours à nos côtés. Cette saison, nous voulons remporter La Liga pour la troisième fois consécutive, nous voulons gagner la Ligue des champions et, cette saison, nous serons prétendants au titre. »