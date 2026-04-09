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Le Paris Saint-Germain est parvenu à briser la malédiction qui semblait s’acharner sur lui en quarts de finale de la Ligue des champions. Alors que plusieurs grands d’Europe ont successivement trébuché à ce stade de la compétition, le club de la capitale française s’est imposé comme le seul survivant de ce tour fatal. Cette performance marque un tournant historique pour le PSG, souvent critiqué pour son manque de régularité sur la scène continentale. En surmontant enfin ce cap récalcitrant, les Parisiens envoient un signal fort à leurs rivaux : ils sont désormais prêts à aller au bout. L’équipe, emmenée par ses stars internationales, a su faire preuve de solidité défensive et d’efficacité offensive au moment crucial. Les supporters, soulagés, peuvent désormais rêver d’un parcours sans faute jusqu’à la finale, conscient que l’histoire du club est en train de s’écrire sous leurs yeux

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
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FC Barcelone vs Atletico Madrid
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Sporting CP vs Arsenal
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Real Madrid vs Bayern Munich
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Y aura-t-il des surprises lors des matchs retour ? Cette question, aussi simple qu’elle paraisse, concentre l’attention de tous les observateurs. Dans l’histoire de la compétition, de nombreux scénarios imprévisibles ont déjà écrit les plus belles pages du football. Retournements de situation, exploits inattendus, come-backs spectaculaires : les rencontres de deuxième manche réservent souvent un théâtre d’émotions pures où le pronostic le mieux établi peut voler en éclats. Analyseons les principaux facteurs susceptibles de créer ces coups de théâtre. D’abord, la motivation des équipes « sous-estimées » constitue un levier puissant. Face à un public acquis à leur cause, elles peuvent puiser dans leurs ressources cachées et renverser la hiérarchie supposée. Ensuite, la pression exercée sur les favoris peut s’avérer contre-productive ; un excès de calcul ou une trop grande prudence entraîne parfois une perte d’efficacité collective. Enfin, l’état physique et mental des joueurs, l’influenc

Le Paris Saint-Germain s’est distingué comme le seul club à avoir évité la malédiction qui a touché les quarts de finale aller de la Ligue des champions, disputés mardi et mercredi derniers.

Les Parisiens ont en effet été les seuls, parmi les huit protagonistes de ces quarts de finale, à s’imposer sur leur pelouse, grâce à un succès 2-0 face à Liverpool au Parc des Princes.

Le match retour est prévu mardi prochain à Anfield pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid.

En revanche, les trois autres formations qui ont accueilli leurs adversaires lors des quarts de finale aller ont toutes été battues et se retrouvent au bord de l’élimination.

Commençons par le Real Madrid, qui s’est incliné mardi dernier au Santiago Bernabéu face au Bayern Munich (2-1). Les Bavarois auraient même pu l’emporter par un score plus large s’ils n’avaient pas gâché plusieurs occasions franches.

Le Sporting CP, de son côté, a buté sur Arsenal (0-1) au stade José Alvalade, la tête de série Kai Havertz frappant dans le temps additionnel.

Enfin, le FC Barcelone a également chuté au Camp Nou face à l’Atlético de Madrid (2-0), un revers qui complique singulièrement son voyage au stade Metropolitano prévu la semaine prochaine.

Les trois formations, dos au mur après leur revers à domicile, devront donc renverser la vapeur sur la pelouse de leurs adversaires, une entreprise qui s’annonce pour le moins ardue.

Mardi prochain, Liverpool accueillera le Paris Saint-Germain à Anfield tandis que l’Atlético de Madrid recevra Barcelone au Metropolitano.

Mercredi, le Real Madrid se rendra à l’Allianz Arena pour défier le Bayern Munich, tandis qu’Arsenal accueillera le Sporting Lisbonne à l’Emirates Stadium.

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