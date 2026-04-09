Le Paris Saint-Germain s’est distingué comme le seul club à avoir évité la malédiction qui a touché les quarts de finale aller de la Ligue des champions, disputés mardi et mercredi derniers.

Les Parisiens ont en effet été les seuls, parmi les huit protagonistes de ces quarts de finale, à s’imposer sur leur pelouse, grâce à un succès 2-0 face à Liverpool au Parc des Princes.

Le match retour est prévu mardi prochain à Anfield pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid.

En revanche, les trois autres formations qui ont accueilli leurs adversaires lors des quarts de finale aller ont toutes été battues et se retrouvent au bord de l’élimination.

Commençons par le Real Madrid, qui s’est incliné mardi dernier au Santiago Bernabéu face au Bayern Munich (2-1). Les Bavarois auraient même pu l’emporter par un score plus large s’ils n’avaient pas gâché plusieurs occasions franches.

Le Sporting CP, de son côté, a buté sur Arsenal (0-1) au stade José Alvalade, la tête de série Kai Havertz frappant dans le temps additionnel.

Enfin, le FC Barcelone a également chuté au Camp Nou face à l’Atlético de Madrid (2-0), un revers qui complique singulièrement son voyage au stade Metropolitano prévu la semaine prochaine.

Les trois formations, dos au mur après leur revers à domicile, devront donc renverser la vapeur sur la pelouse de leurs adversaires, une entreprise qui s’annonce pour le moins ardue.

Mardi prochain, Liverpool accueillera le Paris Saint-Germain à Anfield tandis que l’Atlético de Madrid recevra Barcelone au Metropolitano.

Mercredi, le Real Madrid se rendra à l’Allianz Arena pour défier le Bayern Munich, tandis qu’Arsenal accueillera le Sporting Lisbonne à l’Emirates Stadium.