Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France de facto dimanche soir. Sous les ordres de Luis Enrique, le club de la capitale a largement dominé son match contre le Stade Brestois, avant de l’emporter 1-0. Ce succès suffit pour conserver six points d’avance sur le RC Lens, deuxième au classement, alors que seulement deux journées restent à jouer.

Presque tous les autres clubs de L1 étaient en lice dimanche soir, à l'exception de Lens. Le dauphin a joué vendredi et, après un succès 1-0 contre le FC Nantes, a temporairement mis la pression sur les Parisiens. Ces derniers devaient donc battre le Stade Brest, formation de milieu de tableau.

Avec un onze de départ largement remanié, plusieurs cadres restant sur le banc, le PSG a néanmoins dominé de bout en bout. Mais les Parisiens ont buté sur un obstacle imprévu : le gardien Grégoire Coudert. Le gardien français a longtemps maintenu son équipe dans le match, repoussant les multiples assauts du leader sans relâche, mais sans succès. Le PSG a dominé la possession (67 %) et a cadré 23 tirs, en vain.

Les Parisiens se sont créé plusieurs occasions franches, mais n’ont trouvé le chemin des filets que tard dans la rencontre. À la 82^e minute, le remplaçant Désiré Doué a brisé le sort : l’attaquant agile a reçu le ballon à l’entrée de la surface, a éliminé plusieurs défenseurs et a décoché une frappe qui a fini dans le coin opposé (1-0).

Grâce à cette réalisation, le PSG est officiellement champion de France : l’écart avec Lens, désormais irréductible, est de six points alors qu’il ne reste que deux journées à disputer. De plus, les Parisiens bénéficient d’une différence de buts largement supérieure.

Outre le titre de champion, l’équipe d’Enrique peut encore remporter la Ligue des champions. La finale contre Arsenal est prévue le 30 mai.