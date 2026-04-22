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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-NANTESAFP
Sam Vreeswijk

Traduit par

Le Paris Saint-Germain consolide sa place de leader et enfonce davantage le FC Nantes dans le marasme

Paris Saint-Germain vs Nantes
Paris Saint-Germain
Nantes
Ligue 1
K. Kvaratskhelia
D. Doue

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a fait le job en Ligue 1. À domicile, le leader s’est imposé 3-0 face au FC Nantes, portant ainsi son avance sur le deuxième, le RC Lens, à quatre points.

Dimanche dernier, le club de la capitale avait pourtant surpris en s’inclinant 1-2 sur la pelouse de l’Olympique lyonnais. L’écart avec Lens n’était alors plus que d’un point, même si le PSG disposait encore d’une rencontre en retard.

Après dix minutes de jeu, le VAR a signalé une main d’Ali Youssef dans la surface, offrant un penalty que Khvicha Kvaratskhelia a transformé avec sang-froid (1-0).

Nantes a bien réagi peu après la demi-heure de jeu par Louis Leroux, mais son but a été annulé pour hors-jeu.

Juste avant la mi-temps, Achraf Hakimi centre pour Désiré Doué, qui expédie le ballon au fond des filets depuis un angle fermé : 2-0.

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Peu après la mi-temps, Kvaratskhelia doublait la mise d’un beau dribble pour porter le score à 3-0.

Le score n’évoluera plus, malgré une frappe de Fabián Ruiz repoussée par le poteau. Grâce à ce succès, le PSG consolide sa place de leader avec le même nombre de matchs que Lens. Pour Nantes, 17e, la menace de la relégation se précise.

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