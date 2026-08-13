Le Paris Saint-Germain va augmenter son offre pour Mika Godts, rapporte De Telegraaf ce jeudi soir. Selon le journal, les Français proposent désormais un montant « largement supérieur à cinquante millions d’euros, bonus relativement faciles à activer compris ».

Le PSG en a déjà informé l’Ajax par téléphone. L’offre doit encore être officiellement formulée par écrit, mais ce n’est plus qu’une question de temps.

Godts est déjà d’accord avec le PSG depuis un certain temps, mais les deux clubs doivent encore parvenir à un accord entre eux. Plus tôt, le club de Ligue 1 avait transmis une offre de quarante millions d’euros, plus cinq millions d’euros de bonus.

Une proposition refusée par le directeur technique Jordi Cruijff. Il viserait une indemnité de transfert d’environ soixante millions d’euros.

Malgré cet écart important, les deux parties sont désormais en discussion. Des sources proches du PSG indiquent à De Telegraaf qu’une indemnité de transfert comprise entre 55 et 58 millions d’euros, bonus compris, est considérée comme réaliste par toutes les parties concernées.

Godts fait ce jeudi soir « tout simplement » partie du groupe de l’Ajax pour le duel face au Shelbourne FC au troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence.

Fait notable, le Belge débute toutefois sur le banc. C’était déjà le cas dimanche dernier contre le PEC Zwolle (victoire 0-2), car il n’était, selon ses propres dires, pas totalement en forme. Il était finalement entré en jeu à une demi-heure du terme.