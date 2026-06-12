Le Paris Saint-Germain anticipe le départ de Barcola et vise un renfort en provenance du FC Barcelone

Au Paris Saint-Germain, on s’attend à un départ de Bradley Barcola, selon le journaliste de Sky Sport Luca Bendoni. Si le Français quitte le club, l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres figure en tête de liste pour lui succéder.

Barcola, 23 ans, a disputé près de 3 000 minutes pour le PSG la saison dernière, réparties sur 49 matches. Malgré ses treize buts et sept passes décisives, sa place de titulaire n’est pas assurée.

Il a souvent été cantonné à un rôle de joker lors des rencontres de haut niveau : il est resté sur le banc pendant les deux demi-finales de Ligue des champions contre le Bayern Munich et lors de la finale face à Arsenal.

Arsenal, déjà évoqué comme destination possible, verrait en lui un renfort de choix pour dynamiser son couloir gauche. Vendredi soir, Fabrizio Romano a confirmé que l’attaquant restait une priorité pour les Gunners.

Sous contrat à Paris jusqu’en 2028, l’attaquant a déjà discuté d’une prolongation sans succès, ce qui alimente les spéculations sur son départ.

Si ce départ se confirme, le club de la capitale envisage sérieusement de recruter l’attaquant barcelonais, dont le contrat expire en 2027. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone souhaite pourtant le prolonger.

Reste à savoir si l’intéressé, actuellement concentré sur le premier match de groupe de la Coupe du monde contre le Cap-Vert le 15 juin, est séduit par ce projet. En excellente forme, l’avant-centre de 26 ans a trouvé le chemin des filets à 21 reprises la saison passée.