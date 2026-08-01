Le Paris Saint-Germain a obtenu gain de cause et paie 50 millions d’euros pour son nouvel attaquant

Le Paris Saint-Germain a bouclé l’arrivée de Maghnes Akliouche. L’attaquant français arrive en provenance de l’AS Monaco pour cinquante millions d’euros, selon Fabrizio Romano ce samedi matin.

Mercredi, le PSG avait déjà trouvé un accord avec Monaco sur le montant du transfert du jeune ailier. Un accord a désormais aussi été conclu avec le joueur lui-même.

La visite médicale est prévue la semaine prochaine, après quoi Akliouche signera un contrat jusqu’à mi-2031 dans la capitale française.

Akliouche, qui a accompagné la France à la Coupe du monde 2026, doit devenir à Paris le remplaçant de Bradley Barcola. L’attaquant est actuellement en discussion avec Liverpool pour un transfert en Premier League.

Le joueur aux dix sélections avec l’équipe de France a disputé 139 matches sous le maillot de Monaco. Il y a inscrit 23 buts et délivré 28 passes décisives.

Le PSG n’en a pas encore terminé sur le marché des transferts. Vendredi soir, Fabrizio Romano a révélé que le club se rapprochait d’un accord personnel avec Mika Godts.

Si cet accord est trouvé, le double vainqueur de la Ligue des champions soumettra une offre à l’Ajax, qui réclame soixante millions d’euros pour le Belge.