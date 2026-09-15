Le pari sur la nourriture avec Ronaldo, les disputes avec quiconque le défendait : voilà comment Antonio Cassano a envoyé en l’air, en toute connaissance de cause, une carrière de niveau mondial

« cassanata »

Nom féminin (plaisant, ironique) : geste, comportement ou trouvaille typique du footballeur Antonio Cassano.

Si Antonio Cassano, aussi improbable que cela puisse paraître, devait tomber dans l’oubli, il pourra se consoler en sachant que son nom est entré dans le vocabulaire italien : depuis 2008, « cassanata » figure comme néologisme dans le dictionnaire Treccani.

Descassanate, Cassano en a accumulé beaucoup : il suffit de penser à ce moment où, frustré de ne pas avoir été titularisé au Real Madrid, il a imité publiquement l’entraîneur Fabio Capello.

Ou encore lorsqu’il a parié avec Ronaldo Fenomeno sur lequel des deux mangerait le plus de croissants. Cassano a hérité du surnom de « El Gordito » parce que Ronaldo, au Real, était déjà « El Gordo ». En réalité, c’était lui qui mangeait le plus de sucreries : lors de ses sept premiers mois à Madrid, il a pris douze kilos. Trop, même pour Cassano. Dans aucune de ses nombreuses équipes il n’a fait pire : après 18 mois et seulement quatre buts, l’aventure avec les Merengue a pris fin.

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Le « Galactique » le plus étrange du Real Madrid

Son passage chez les Merengue reste le plus étrange de l’ère des Galactiques, plus encore que celui de Thomas Gravesen. Le Danois était hors niveau sur le plan technique, Cassano sur le plan du caractère. Aujourd’hui encore, on se demande ce que Florentino Pérez avait en tête lors de ce dernier coup de son premier mandat.

À 23 ans, il était considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, avec 52 buts et 9 passes décisives en 161 matches avec la Roma. Au cours de ses quatre ans et demi dans la capitale, il s’était toutefois mis à dos presque tous les dirigeants de la Roma.

Le capitaine était Francesco Totti et il considérait Cassano comme un frère de football. Il l’avait accueilli chez lui et, à la fin, il ne lui adressait plus la parole : Cassano avait soupçonné que Totti et ses parents lui avaient volé un chèque et il avait monté une scène énorme. Même l’objection de Totti, qui gagnait bien plus que lui et n’avait aucune raison de lui voler son argent, n’a pas suffi à l’apaiser.

Cassano a ensuite retrouvé le chèque dans sa voiture, tombé de la poche de son pantalon, mais il était désormais trop tard pour réparer

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« Je n’ai respecté aucune règle et je me suis amusé » : Antonio Cassano au Real Madrid





Lors de la saison 2004/2005, après le départ de Fabio Capello, la Roma a changé quatre fois d’entraîneur : Cassano a été responsable d’au moins une de ces démissions : Rudi Völler a démissionné en septembre 2006, après seulement 26 jours en poste, exaspéré par les frasques de l’attaquant. Cassano s’était battu sur le terrain lors du premier match de championnat contre la Fiorentina et avait été expulsé. Quand Völler a tenté de lui parler, il est parti. Et Cassano a critiqué publiquement à la fois l’amende record de 100 000 euros et l’entraîneur.

Völler a quitté Rome, mais les choses ne se sont pas améliorées non plus avec les autres entraîneurs. Luciano Spalletti, lors de ses six derniers mois à la Roma, l’a exclu onze fois du groupe pour des raisons disciplinaires. Malgré cela, Rosella Sensi, alors présidente, lui a offert un nouveau contrat fortement lié à ses performances sur le terrain. Et là encore, Cassano lui a répondu en l’inondant d’insultes en public.

Sa carrière semblait terminée avant même d’avoir commencé : aucun grand club de Serie A ne montrait plus d’intérêt pour un joueur qui alternait éclairs de génie et comportements irrationnels.

Puis sont arrivés le Real et Pérez, qui ont payé 5,5 millions d’euros pour le transfert et ont quasiment doublé son salaire. Puis sont arrivés le Real et Pérez, qui ont payé 5,5 millions d’euros pour le transfert et ont quasiment doublé son salaire. Et Cassano ? « J’ai tout fait pour tout gâcher. Je ne respectais aucune règle et je m’amusais à le faire. »

Au-delà des orgies et des excès de table (il a déclaré avoir eu 600 femmes avant son mariage, en grande partie pendant ses 18 mois madrilènes avec douze kilos de surpoids), au Real, on ne retient de lui que la veste en fourrure avec laquelle il est apparu au Bernabéu en janvier 2006.





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Pourquoi Antonio Cassano est un rebelle

Contrairement à d’autres talents problématiques, Cassano est aussi autocritique et réfléchi. Il s’abandonne à ses « cassanate » en pleine conscience, il sait quand il a exagéré et, avec le temps, il présente ses excuses à ceux qu’il a blessés. Le fait de ne pas se prendre trop au sérieux et de savoir rire de lui-même l’a toujours aidé. Avec lui, il est facile de perdre patience, mais il est presque impossible de ne pas le trouver drôle et sympathique.

Pendant cinq ans, Totti et lui ne se sont pas parlé, aujourd’hui ils sont de nouveau amis. Même Capello, l’entraîneur qui l’a lancé à la Roma puis au Real, lui a beaucoup pardonné (tout en restant déçu) et parle aujourd’hui de lui avec respect.

Il a gâché un talent immense, il a réduit à néant tout ce qu’il s’était construit, mais avec une cohérence presque admirable. Et pourtant, au final, il a eu une grande carrière.

Il est facile d’attribuer son manque de discipline, sa relation difficile avec l’autorité et son incapacité à faire confiance à ses amis à une enfance compliquée. Antonio Cassano a grandi à Bari Vecchia, dans les années 1980 et au début des années 1990, l’un des quartiers les plus pauvres du sud de l’Italie. Ces dernières années, Bari Vecchia s’est refait une beauté : les rues du centre historique sont propres et les maisons étroites ainsi que les caves ont été rénovées.

Là où aujourd’hui les touristes se promènent dans les ruelles et regardent les grands-mères préparer les orecchiette, on vivait autrefois dans une zone off-limits, les guides de la ville mettant en garde contre les pickpockets. C’est là qu’Antonio a joué au football dans la rue et l’on dit qu’il n’a foulé un vrai terrain qu’à 13 ans. Qu’on y croie ou non, il est toujours resté un gamin de la rue. Son père ne s’intéressait pas à lui, son demi-frère aîné fracturait des distributeurs, des voitures et des maisons ; aujourd’hui encore, il passe plus de temps en prison qu’à l’extérieur. Antonio affirme avoir redoublé six fois le CP, avant d’abandonner l’école.





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Le Messi avant Messi

Cassano est convaincu que, sans ce but, il serait devenu un criminel. D’un instant à l’autre, le gamin de personne de Bari Vecchia est devenu Fantantonio, El Pibe de Bari, en s’inspirant de El Pibe de Oro Diego Armando Maradona ; après ce but contre l’Inter, tout le monde l’a appelé ainsi.

Voici comment il le raconte dans son autobiographie écrite avec le journaliste Pierluigi Pardo : « Perotta me donne une passe parfaite de 50 mètres, je la contrôle du talon, je passe Blanc qui revenait en sprint, je glisse le ballon entre lui et Panucci qui coupait, et je les envoie tous les deux s’écraser contre la balustrade. Je frappe dans le petit filet et puis je vois la tribune se rapprocher de plus en plus. L’exultation. J’étais né. »

Ceux qui étaient au stade ou chez eux devant la télé se souviennent qu’à ce moment-là, il se passait quelque chose de plus qu’un simple but improbable et merveilleux, celui de la victoire 2-1 du Bari sur l’Inter à la 88e minute. Aujourd’hui encore, en revoyant les images sur YouTube, on en a des frissons.

L’action solitaire, le but, l’extase de la tribune, les supporters et le petit blond qui ne voulait plus retourner sur le terrain.

Une seule titularisation en Serie A avait suffi à Cassano pour être cité dans le même souffle que Maradona, Baggio et Del Piero : le Messi avant Messi. « À mon apogée, j’étais meilleur que Roberto Baggio, Francesco Totti et Alessandro Del Piero ! »

Il a toutefois déclaré récemment dans sa populaire émission YouTube « Viva El Futbol » n’avoir jamais atteint cet « apogée ni dans ma carrière ni dans ma vie ».

Cassano meilleur que Totti, Del Piero, Baggio… et Cristiano Ronaldo ?

« J’étais meilleur ! » Pas : « J’aurais pu être meilleur. » Il a encore quelques difficultés avec la langue italienne, il préfère toujours parler le dialecte de sa ville natale. Cela rend ses paroles plus amusantes, mais pas moins mégalomanes. Par exemple, lorsqu’il affirme avec fermeté que très peu de joueurs ont été plus géniaux que lui et que très peu ont eu une palette technique plus complète :

Lionel Messi, évidemment, son GOAT absolu.

Andrés Iniesta et Zinedine Zidane, les magiciens du milieu.

Ronaldo, Ronaldinho et Neymar.

Puis il ajoute : « Cassano. Je me plaisais énormément ! Je savais frapper, j’avais une dernière passe unique. J’étais fort physiquement. J’étais génial. J’ai donné le meilleur de moi-même même dans les grands clubs. Et cela malgré le fait que je ne m’entraînais jamais et que j’avais toujours cinq ou six kilos de trop. »

Cela vient de quelqu’un qui, en 18 ans de carrière, a remporté un championnat d’Espagne avec le Real Madrid (vu depuis la tribune) et un Scudetto en tant que protagoniste avec le Milan. Quelqu’un qui, avec l’Italie, s’est surtout fait remarquer lorsque, comme après la demi-finale de l’Euro 2012, il a une fois de plus célébré sur le terrain en slip.

« Dans le football, il n’y a pas que les titres qui comptent. La beauté du jeu compte »

Et pourtant, beaucoup de champions qui ont joué avec lui confirment son talent : Francesco Totti, Ronaldo, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic ne l’ont jamais démenti.

Seuls José Mourinho et Cristiano Ronaldo, que Cassano considère tous deux comme surestimés, ont répliqué. On dit que CR7, agacé, lui a envoyé la liste de ses trophées. Mourinho, en conférence de presse, l’a piqué : « À l’Inter, il n’aurait même pas gagné la “Coupe de Lombardie” ». Mais Cassano ne peut qu’en rire.

« Dans le football, il ne s’agit pas seulement de gagner des titres. Il s’agit de la beauté du jeu », répète-t-il.

À Bari, à la Roma, à la Sampdoria, au Milan et à Parme, il a connu de nombreux mois positifs, en améliorant ses coéquipiers : la Sampdoria a franchi un grand cap en grande partie grâce à lui, avant de retomber dans la médiocrité après son départ. Malgré les disputes continuelles et les séparations fréquentes, il a été pendant près de vingt ans l’un des joueurs les plus influents et les plus aimés d’Italie. Aujourd’hui, il figure même dans un dictionnaire, détail qui, cette fois, le place devant CR7.