Le pari de Pérez au bord du gouffre : deux mois qui révèlent l'échec de Mourinho dans sa double mission avec le Real Madrid

Le 11 juin dernier, le Real Madrid a officialisé l'arrivée du Portugais José Mourinho au poste d'entraîneur, après une nouvelle saison blanche pour la Maison Blanche.

La saison dernière a été marquée par de fortes tensions dans le vestiaire du Real Madrid et par de nombreuses crises, qu'elles concernent les joueurs entre eux ou les joueurs et l'entraîneur.

Le club madrilène n'a pas non plus connu de stabilité sur le banc, après avoir débuté la saison avec Xabi Alonso, remplacé en milieu de saison par Alvaro Arbeloa.

Ces crises ont constitué l'une des principales raisons de l'absence de titres au Real Madrid pour la deuxième saison consécutive, ce qui a poussé la direction du club à chercher une solution rapide.

Mourinho : deux objectifs derrière ce gros coup

Avec la multiplication des crises dans le vestiaire du Real Madrid, des voix se sont élevées pour réclamer le recrutement d'un entraîneur à forte personnalité, capable de tenir les stars qui peuplent l'effectif.

Parmi plusieurs candidats, José Mourinho s'est détaché, en raison de sa connaissance du club où il avait déjà travaillé, mais aussi de la force de caractère qu'il a affichée tout au long de sa grande carrière d'entraîneur.

Mourinho a obtenu des prérogatives étendues pour opérer une révolution au sein de l'effectif et participer au choix des nouvelles recrues destinées à combler les lacunes.

La direction du Real Madrid, emmenée par Florentino Pérez, estimait que le retour de Mourinho permettrait d'atteindre deux objectifs : le premier, reprendre le contrôle des joueurs et imposer la discipline ; le second, profiter de ses qualités techniques, avec l'espoir que ce plan ramène l'équipe sur les podiums.

Mourinho a-t-il pris le contrôle des stars du Real Madrid ?

Près de deux mois après le début de la saison, le public n'a pas constaté de changements majeurs dans le comportement des joueurs, sur le terrain comme en dehors.

On peut évoquer le duo Kylian Mbappé et Vinicius Junior comme deux exemples clairs de l'échec de Mourinho à maîtriser les stars.

La période récente a été marquée par de vives tensions dans la relation entre le joueur français et le Real Madrid, notamment après sa blessure lors du match entre la France et la Turquie en Ligue des nations.

Mbappé est rentré en Espagne avant de se rendre à Paris pour passer de nouveaux examens médicaux, au milieu d'une vive polémique autour de ce déplacement et de ce qui s'y est passé.

L'épisode où Mbappé est apparu en train de faire du vélo a suscité une grande controverse, d'autant qu'il est survenu quelques jours après que Mourinho avait demandé à ses joueurs de ne pas faire de vélo, par crainte des blessures.

Beaucoup ont considéré que la publication par Mbappé d'une vidéo où il apparaît sur un vélo constituait un message indirect adressé à son entraîneur, révélant la tension existant entre les deux hommes.

Quant à Vinicius, qui a prolongé son contrat avec le Real Madrid, il est l'exemple le plus frappant de l'échec de Mourinho dans sa première mission au Real Madrid.

Le Brésilien s'était heurté à Xabi Alonso la saison dernière en raison de ses remplacements ou de sa mise sur le banc, une crise qui n'a pris fin qu'avec le départ de l'entraîneur en milieu de saison.

Cette saison, Vinicius a poursuivi sur la même lancée, ce qui est apparu clairement lors du match contre la Roma en Ligue des champions, où le Brésilien a contesté son remplacement, dans une scène qui a montré que rien n'avait changé par rapport à la saison dernière.





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Les grands noms laissent Mourinho en plan

Avec l'arrivée de Mourinho au Real Madrid pour un deuxième passage, beaucoup s'attendaient à ce que l'entraîneur impose un principe essentiel : évaluer les joueurs et choisir le onze de départ en fonction de leur rendement sur le terrain.

Mais Mourinho s'est appuyé dès le début de la saison sur les grands noms, soit pour tenter d'obtenir le meilleur de ces stars, soit pour ne pas provoquer de crises précoces en écartant certains d'entre eux.

Or ce choix a beaucoup nui à l'entraîneur lui-même : le niveau de l'équipe est irrégulier, et cela s'explique en grande partie par l'irrégularité des joueurs auxquels il accorde sa confiance.

Malgré les critiques adressées à l'équipe, les changements dans le onze sont restés très limités, et plusieurs joueurs n'ont pas eu de véritables opportunités, bien qu'ils se soient montrés à leur avantage lorsqu'ils sont entrés en jeu.

Le dernier match contre la Roma en Ligue des champions en est l'illustration parfaite : le Real Madrid se dirigeait vers une défaite retentissante au stade olympique sans les changements effectués par Mourinho avant la fin de la rencontre.

Le Real Madrid avait entamé le match en s'appuyant sur les grands noms et les nouvelles recrues, comme Vinicius, Mbappé, Bellingham, Cucurella et Dumfries, mais il a énormément souffert face à la Roma.

Jusqu'à la 82e minute, le Real Madrid était mené 3-1, mais il s'est révolté dans les dernières minutes et a inscrit trois buts consécutifs qui lui ont offert une victoire au scénario dramatique.

Le plus remarquable est que ce succès est venu des remplaçants entrés à la place des cadres, à commencer par le Brésilien Endrick, qui peine énormément à jouer sous les ordres de Mourinho.

Endrick est entré à la 59e minute à la place de Vinicius, qui avait été un fantôme sur le terrain et n'avait rien apporté à la Maison Blanche.

Endrick a inscrit le troisième but à la 85e minute, après avoir délivré, trois minutes plus tôt, la passe décisive du deuxième but madrilène à l'autre remplaçant, Carlos Espi, qui se montre toujours très performant lorsqu'il en a l'occasion.

Le remplaçant Arda Güler a lui aussi brillé et a joué un rôle majeur dans le renversement de situation face à la Roma, en délivrant les passes décisives des troisième et quatrième buts du Real Madrid.

Le remplaçant Bernardo Silva a également contribué à la maîtrise du milieu de terrain après son entrée à la 70e minute à la place de Tchouaméni.

Curieusement, Mourinho a surpris tout le monde après la rencontre en déclarant : « Si nous avions commencé le match avec les onze joueurs qui l'ont terminé, ils auraient encaissé cinq buts. Il était impossible de tenir face à une équipe aussi dense. »

Cette déclaration illustre la conviction de Mourinho de s'appuyer sur les noms qui ont débuté la rencontre sans rien apporter, alors que ceux-ci l'ont laissé en plan lors de nombreux matches cette saison, tandis que les interrogations demeurent au sujet des remplaçants et de ceux qui n'obtiennent que rarement leur chance, comme le Marocain Brahim Diaz par exemple.





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Le Real Madrid a-t-il profité des qualités techniques de Mourinho ?

Comme nous l'avons indiqué, le second objectif du recrutement de Mourinho était d'améliorer les résultats et de retrouver les podiums en fin de saison.

Mais en regardant les résultats du club madrilène, on constate que la situation n'est pas bonne, en particulier en Liga, où le Real Madrid est retombé à la quatrième place après seulement huit journées.

Le Barça est leader avec 24 points, soit un sans-faute, devant l'Atlético de Madrid et le Real Betis, 19 points chacun, puis le Real Madrid avec 18 points.

Le Real Madrid a perdu six points lors des huit premières journées, après ses défaites contre le Real Betis (1-0) et l'Atlético de Madrid (2-1).

En Ligue des champions, il s'est imposé difficilement face à l'Inter Milan sur le score de 2-1 en Espagne, avant d'échapper à la défaite contre la Roma et de réaliser une remontada spectaculaire qui lui a finalement offert la victoire.

Le club madrilène souffre de nombreux problèmes techniques : la défense n'est pas au mieux, le milieu est irrégulier, et l'attaque demeure une énigme lors de beaucoup de rencontres, surtout avec de tels noms ronflants ; mais la question reste toujours celle de l'utilisation des joueurs et des critères retenus pour les aligner dans le onze de départ.

Le bilan du coup Mourinho

Jusqu'à présent, et les choses peuvent évoluer dans les semaines à venir, le recrutement de Mourinho n'a pas rempli les deux principaux objectifs de l'opération : ni la maîtrise des stars et la fin des crises, ni l'avènement d'une révolution technique conduisant l'équipe à gagner avec la manière et à avancer vers les podiums.