Le Brésilien Roger Ibáñez, défenseur de l'Al-Ahli de Djeddah, a semé la panique après avoir dû quitter le terrain sur blessure lors du match contre Damac, samedi soir.

Ibanez a quitté le terrain à la 52e minute de la seconde mi-temps, victime d'une blessure lors de la victoire d'Al-Ahli contre Damac, sur le score de 3-0, dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Les détails de la blessure d'Ibanez n'ont pas été révélés, ce qui a suscité l'inquiétude du staff technique d'Al-Ahli, dirigé par Matthias Jaissle, compte tenu des blessures dont souffre l'équipe.

Sans compter sa situation concernant son intégration dans la sélection brésilienne, où Ibanez est devenu un atout pour l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, après avoir été appelé lors du dernier stage.

Selon Walid Saïd, journaliste proche d'Al-Ahly, la blessure d'Ibanez est bénigne : il s'agit d'une élongation musculaire due à la fatigue accumulée lors de la dernière trêve internationale.

Ibanez ne souffre donc d'aucune blessure grave et sera prêt à disputer les prochains matchs comme prévu, ce qui permettra à Ancelotti de pousser un soupir de soulagement.

Ibanez avait déjà confirmé qu'Ancelotti comptait beaucoup sur lui au poste d'arrière droit, compte tenu de ses qualités défensives exceptionnelles.



