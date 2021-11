Le parcours "fou" de Taieb, gardienne de but de l'équipe de France et numéro 1 de Man City.

Lorsque vous affrontez l'une des plus grandes footballeuses de tous les temps, il n'y a parfois pas grand-chose d'autre à dire que "wow".

Alors que la gardienne de Manchester City s'assoit avec GOAL pour sa première interview depuis son arrivée en Angleterre, il est révélateur qu'elle soit relativement muette lorsqu'elle se rappelle avoir affronté l'icône brésilienne Marta, décrite comme la meilleure joueuse qu'elle ait jamais affrontée.

"Quand je l'ai affrontée en Ligue des champions, je ne m'attendais pas à ça... Elle était très rapide avec le ballon, et avec son pied gauche, son tir. C'était fou", raconte l'international française à GOAL. "J'étais comme, 'Wow'. C'est une très grande joueuse. C'était... Wow."

Taieb a elle-même joué aux côtés d'un bon nombre de grandes joueuses, à tel point qu'elle ne peut pas en désigner une comme étant la meilleure.

Au Paris Saint-Germain, il y avait des stars françaises comme Marie-Laure Delie et Laura Georges, l'internationale allemande Annike Krahn, qui a tout gagné, et le duo de l'équipe nationale féminine des États-Unis, Tobin Heath et Lindsey Horan.

C'est la même chose à Man City, qu'elle a rejoint en 2019 en provenance du Paris FC, où l'on trouve un mélange d'internationales anglaises et de stars étrangères, qui ont toutes remporté des trophées - qu'il s'agisse de la capitaine des Lionnes Steph Houghton ou de Vicky Losada, qui a remporté un triplé avec Barcelone l'année dernière.

Cette saison, toutes ces stars ne sont pas montées sur le terrain. Les blessures ont frappé City de plein fouet ces derniers mois, Taieb étant la dernière gardienne de but.

Pour une personne qui n'a pas beaucoup joué depuis qu'elle a rejoint le club - elle n'a fait que deux apparitions en championnat avant cette saison - c'est un grand changement qui l'oblige à s'appuyer sur ces précieuses expériences du passé.

"Pour être honnête, cela a été très rapide pour moi", explique Taieb. "Je n'ai pas beaucoup joué pendant les deux premières années. Je ne faisais que m'entraîner et travailler dur.

"En septembre, je joue et, dans ma tête, c'est juste pour être la meilleure que je peux et juste profiter de chaque match, apporter mon expérience pour les filles, pour l'équipe.

"En ce moment, je me sens comme si j'étais le numéro un et que je devais faire mon travail et bien jouer.

"Quand vous êtes sur le banc et quand vous jouez, c'est un peu différent. Je ne dis pas que vous n'êtes pas prêt quand vous êtes sur le banc - vous êtes prêt mentalement - mais l'entraînement, l'échauffement avant, c'est un peu différent, en termes de concentration pour préparer le match, pour regarder la vidéo avant de l'autre équipe et la communication avec l'équipe, avec le staff. C'est plus important."

En parlant à Taieb, on apprend qu'il n'est pas surprenant qu'elle ait relevé le défi avec brio. Elle décrit les matchs à domicile contre Lyon, sept fois championnes d'Europe, comme ses préférés, "parce que, tout le temps, c'est un combat".

Ce type d'épreuves continue de se présenter à City. Elles sont toujours privées de plusieurs joueuses clés et occupent la septième place du classement de la Women's Super League, à 11 points du leader Arsenal. Ce week-end, elles affronteront Chelsea, deuxième, qui les a éliminées de la Women's FA Cup le mois dernier.

Les gardiennes principales Ellie Roebuck et Karen Bardsley n'étant pas censées revenir de sitôt, la place de numéro 1 revient à Taieb, dont les performances ont été saluées par l'entraîneur Gareth Taylor.

Mais lorsque les deux joueuses reviendront, elle aura un autre défi à relever, celui de garder sa place.

"J'aime ça", dit-elle. "Je veux juste continuer à jouer parce que lorsque vous jouez comme ça, vous pouvez aussi vous améliorer dans votre jeu. C'est juste plus de matches dans les jambes.

"Vous pouvez être meilleur à l'entraînement, c'est sûr, mais jouer un match et avoir ce sentiment, c'est tellement bon quand vous êtes un joueur de football. Vous allez travailler pour le garder."

Si elle continue à briller, les récompenses pourraient être grandes aussi. Sa forme et son temps de jeu régulier dans l'un des meilleurs championnats du monde l'ont certainement remise sur le devant de la scène pour la France, à moins d'un an de l'Euro.

Ce n'est peut-être pas le principal objectif de la joueuse de 32 ans, mais cela lui a naturellement traversé l'esprit.

"Pour être honnête, ces deux mois ont été un peu fous, un peu chargés, alors je me suis concentrée sur Man City pour être en forme et être prête", dit-elle. "[Mais] quand vous jouez à haut niveau, vous visez haut, pour revenir en équipe nationale et y jouer."

Etre appelée de nouveau après trois ans, avant un tournoi majeur, ne ferait qu'ajouter à une carrière que Taieb apprécie déjà beaucoup.

"En regardant où j'étais et où je suis maintenant, je me dis simplement : "Wow"", dit-elle en terminant parfaitement l'entretien. "Je suis tellement fière de ce que j'ai fait et d'où j'étais dans les différentes équipes, car chaque club m'a apporté quelque chose pour grandir et devenir la femme que je suis maintenant."