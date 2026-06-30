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Le parcours du Portugal vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en 1/16e de finale, scénarios possibles, calendrier et autres informations

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C. Ronaldo

Ne manquez pas l’occasion de voir le Portugal en action lors de la Coupe du monde : où jouera-t-il et contre qui ?

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters portugais nourrissaient d’immenses espoirs de voir leur équipe, dotée d’un immense talent, décrocher enfin le tout premier titre mondial de l’histoire du pays. Cet optimisme était alimenté par un effectif riche en stars, impatient de confirmer les performances dominantes affichées lors des qualifications. Malgré un groupe K très disputé, entamé par un nul tendu (1-1) face à une RD Congo accrocheuse, la sélection a ensuite trouvé son rythme : large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan, puis match nul tactique (0-0) face à la Colombie, lui permettant de décrocher la deuxième place du groupe.

Quarts de finaliste en 2022, le Portugal demeure une puissance mondiale, mais le sacre suprême lui échappe encore. Prochaine étape : un choc au stade de Toronto face à la Croatie, deuxième du groupe L. 

Voici le parcours exact qui les attend d’ici la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, avec le détail des affrontements potentiels dans cette quête de gloire mondiale.

Résultats et prochains matchs du Portugal à la Coupe du monde 2026

Date

Rencontre (heure locale / SAST)

Stade

Résultat / Billets

Mercredi 17 juin

Portugal - RD Congo (12 h 00 CT)

Stade de Houston, Houston

1-1

Mardi 23 juin

Portugal - Ouzbékistan (12 h 00 CT)

Stade de Houston, Houston

Le Portugal s'est imposé 5-0

Samedi 27 juin

Colombie - Portugal (19 h 30, heure de l’Est)

Miami Stadium, Miami Gardens

0-0

Jeudi 2 juillet / Vendredi 3 juillet

Portugal - Croatie (19 h 00 ET / 01 h 00 SAST)

Stade de Toronto, Toronto

Billets

Le parcours du Portugal vers la finale de la Coupe du monde 2026

Ayant terminé deuxième du groupe K, la Seleção das Quinas connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet. En cas de succès face aux Vatreni, elle affronterait, en huitièmes de finale à Dallas, l’Espagne ou l’Autriche, deux poids lourds du football mondial. Ensuite, un quart de finale potentiel l’opposerait à la Belgique ou aux États-Unis, avant une demi-finale possible contre la France ou les Pays-Bas, et une finale où l’attendraient des cadors comme l’Argentine, le Brésil ou l’Angleterre.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Adversaires potentiels

Billets

2 juillet (19 h, heure de l’Est)

Seizièmes de finale

Stade de Toronto (Toronto)

Portugal - Croatie

Billets

6 juillet (14 h, heure du Centre)

Huitièmes de finale

Stade de Dallas (Arlington)

Match n° 93 : contre l’Espagne ou l’Autriche

Billets

10 juillet (12 h, heure du Pacifique)

Quarts de finale

Stade de Los Angeles (Inglewood)

Match 98 : contre le vainqueur du match 94 (États-Unis/Belgique/Sénégal)

Billets

14 juillet (15 h, heure du Centre)

Demi-finales

Stade de Dallas (Arlington)

Match 101 : contre le vainqueur du match 97 (France/Allemagne/Pays-Bas)

Billets

19 juillet (20 h, HE)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 102 (Argentine/Brésil/Angleterre)

Billets

Groupe K – Classement final 

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Colombie

3

2

1

0

4

1

+3

7

Qualifié, 2^e

2e

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Qualifié

3^e

République démocratique du Congo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Qualifié

4^e

Ouzbékistan

3

0

0

3

2

11

-9

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Portugal

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • LaPhase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le Mondial au Portugal ?

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Portugal ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi auxquelles le Portugal pourrait participer :

Catégorie

Phase de groupes

Seizièmes de finale – Quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ - 400 $

600 $ – 1 200 $

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

150 $ - 280 $

400 € - 800 €

1 000 € - 4 210 €

Catégorie 3

100 $ – 200 $

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

60 € - 120 €

150–350 €

350 $ – 1 350 $

Qui figure dans la sélection portugaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Portugal lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva (Sporting CP)

Sporting CP

Défenseurs

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelone


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Milieux de terrain

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha (Paris Saint-Germain)

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Majorque

Attaquants

Cristiano Ronaldo (capitaine)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad