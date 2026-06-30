Le parcours du Portugal vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en 1/16e de finale, scénarios possibles, calendrier et autres informations

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters portugais nourrissaient d’immenses espoirs de voir leur équipe, dotée d’un immense talent, décrocher enfin le tout premier titre mondial de l’histoire du pays. Cet optimisme était alimenté par un effectif riche en stars, impatient de confirmer les performances dominantes affichées lors des qualifications. Malgré un groupe K très disputé, entamé par un nul tendu (1-1) face à une RD Congo accrocheuse, la sélection a ensuite trouvé son rythme : large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan, puis match nul tactique (0-0) face à la Colombie, lui permettant de décrocher la deuxième place du groupe.
Quarts de finaliste en 2022, le Portugal demeure une puissance mondiale, mais le sacre suprême lui échappe encore. Prochaine étape : un choc au stade de Toronto face à la Croatie, deuxième du groupe L.
Voici le parcours exact qui les attend d’ici la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, avec le détail des affrontements potentiels dans cette quête de gloire mondiale.
Résultats et prochains matchs du Portugal à la Coupe du monde 2026
Date
Rencontre (heure locale / SAST)
Stade
Résultat / Billets
Mercredi 17 juin
Portugal - RD Congo (12 h 00 CT)
Stade de Houston, Houston
1-1
Mardi 23 juin
Portugal - Ouzbékistan (12 h 00 CT)
Stade de Houston, Houston
Le Portugal s'est imposé 5-0
Samedi 27 juin
Colombie - Portugal (19 h 30, heure de l’Est)
Miami Stadium, Miami Gardens
0-0
Jeudi 2 juillet / Vendredi 3 juillet
Portugal - Croatie (19 h 00 ET / 01 h 00 SAST)
Stade de Toronto, Toronto
Le parcours du Portugal vers la finale de la Coupe du monde 2026
Ayant terminé deuxième du groupe K, la Seleção das Quinas connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet. En cas de succès face aux Vatreni, elle affronterait, en huitièmes de finale à Dallas, l’Espagne ou l’Autriche, deux poids lourds du football mondial. Ensuite, un quart de finale potentiel l’opposerait à la Belgique ou aux États-Unis, avant une demi-finale possible contre la France ou les Pays-Bas, et une finale où l’attendraient des cadors comme l’Argentine, le Brésil ou l’Angleterre.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Adversaires potentiels
Billets
2 juillet (19 h, heure de l’Est)
Seizièmes de finale
Stade de Toronto (Toronto)
Portugal - Croatie
6 juillet (14 h, heure du Centre)
Huitièmes de finale
Stade de Dallas (Arlington)
Match n° 93 : contre l’Espagne ou l’Autriche
10 juillet (12 h, heure du Pacifique)
Quarts de finale
Stade de Los Angeles (Inglewood)
Match 98 : contre le vainqueur du match 94 (États-Unis/Belgique/Sénégal)
14 juillet (15 h, heure du Centre)
Demi-finales
Stade de Dallas (Arlington)
Match 101 : contre le vainqueur du match 97 (France/Allemagne/Pays-Bas)
19 juillet (20 h, HE)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 102 (Argentine/Brésil/Angleterre)
Groupe K – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Colombie
3
2
1
0
4
1
+3
7
Qualifié, 2^e
2e
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Qualifié
3^e
République démocratique du Congo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Qualifié
4^e
Ouzbékistan
3
0
0
3
2
11
-9
0
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Portugal
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- LaPhase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour le Mondial au Portugal ?
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Portugal ?
La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.
Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi auxquelles le Portugal pourrait participer :
Catégorie
Phase de groupes
Seizièmes de finale – Quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ - 400 $
600 $ – 1 200 $
1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2
150 $ - 280 $
400 € - 800 €
1 000 € - 4 210 €
Catégorie 3
100 $ – 200 $
200 € – 500 €
600 € – 2 790 €
Catégorie 4
60 € - 120 €
150–350 €
350 $ – 1 350 $
Qui figure dans la sélection portugaise pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Portugal lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva (Sporting CP)
Sporting CP
Défenseurs
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelone
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Milieux de terrain
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Majorque
Attaquants
Cristiano Ronaldo (capitaine)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad