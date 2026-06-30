Le parcours du Portugal vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en 1/16e de finale, scénarios possibles, calendrier et autres informations

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters portugais nourrissaient d’immenses espoirs de voir leur équipe, dotée d’un immense talent, décrocher enfin le tout premier titre mondial de l’histoire du pays. Cet optimisme était alimenté par un effectif riche en stars, impatient de confirmer les performances dominantes affichées lors des qualifications. Malgré un groupe K très disputé, entamé par un nul tendu (1-1) face à une RD Congo accrocheuse, la sélection a ensuite trouvé son rythme : large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan, puis match nul tactique (0-0) face à la Colombie, lui permettant de décrocher la deuxième place du groupe.

Quarts de finaliste en 2022, le Portugal demeure une puissance mondiale, mais le sacre suprême lui échappe encore. Prochaine étape : un choc au stade de Toronto face à la Croatie, deuxième du groupe L.

Voici le parcours exact qui les attend d’ici la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, avec le détail des affrontements potentiels dans cette quête de gloire mondiale.

Résultats et prochains matchs du Portugal à la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (heure locale / SAST) Stade Résultat / Billets Mercredi 17 juin Portugal - RD Congo (12 h 00 CT) Stade de Houston, Houston 1-1 Mardi 23 juin Portugal - Ouzbékistan (12 h 00 CT) Stade de Houston, Houston Le Portugal s'est imposé 5-0 Samedi 27 juin Colombie - Portugal (19 h 30, heure de l’Est) Miami Stadium, Miami Gardens 0-0 Jeudi 2 juillet / Vendredi 3 juillet Portugal - Croatie (19 h 00 ET / 01 h 00 SAST) Stade de Toronto, Toronto Billets

Le parcours du Portugal vers la finale de la Coupe du monde 2026

Ayant terminé deuxième du groupe K, la Seleção das Quinas connaît déjà son parcours potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet. En cas de succès face aux Vatreni, elle affronterait, en huitièmes de finale à Dallas, l’Espagne ou l’Autriche, deux poids lourds du football mondial. Ensuite, un quart de finale potentiel l’opposerait à la Belgique ou aux États-Unis, avant une demi-finale possible contre la France ou les Pays-Bas, et une finale où l’attendraient des cadors comme l’Argentine, le Brésil ou l’Angleterre.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Adversaires potentiels Billets 2 juillet (19 h, heure de l’Est) Seizièmes de finale Stade de Toronto (Toronto) Portugal - Croatie Billets 6 juillet (14 h, heure du Centre) Huitièmes de finale Stade de Dallas (Arlington) Match n° 93 : contre l’Espagne ou l’Autriche Billets 10 juillet (12 h, heure du Pacifique) Quarts de finale Stade de Los Angeles (Inglewood) Match 98 : contre le vainqueur du match 94 (États-Unis/Belgique/Sénégal) Billets 14 juillet (15 h, heure du Centre) Demi-finales Stade de Dallas (Arlington) Match 101 : contre le vainqueur du match 97 (France/Allemagne/Pays-Bas) Billets 19 juillet (20 h, HE) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 102 (Argentine/Brésil/Angleterre) Billets

Groupe K – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Colombie 3 2 1 0 4 1 +3 7 Qualifié, 2^e 2e Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Qualifié 3^e République démocratique du Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Qualifié 4^e Ouzbékistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Portugal

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La Phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le Mondial au Portugal ?

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Portugal ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi auxquelles le Portugal pourrait participer :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € - 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 350 $ – 1 350 $

Qui figure dans la sélection portugaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Portugal lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva (Sporting CP) Sporting CP Défenseurs Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelone

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Milieux de terrain Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha (Paris Saint-Germain) Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Majorque Attaquants Cristiano Ronaldo (capitaine) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



