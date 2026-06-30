À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters du Portugal nourrissaient d’immenses espoirs de voir leur effectif, extrêmement talentueux, enfin offrir au pays son tout premier titre mondial. Cet optimisme était alimenté par un groupe de stars désireux de s’appuyer sur une campagne de qualification dominante. Même si l’équipe se retrouvait dans un groupe K très relevé, avec un début marqué par un nul tendu 1-1 face à une solide RD Congo, elle a ensuite trouvé son rythme pour négocier les matches restants, en écrasant l’Ouzbékistan 5-0 puis en arrachant un nul tactique 0-0 contre la Colombie, afin de s’assurer la deuxième place du groupe.
Le Portugal a atteint les quarts de finale en 2022 et s’est imposé de manière constante comme l’une des grandes forces du football mondial, mais le trophée suprême lui a toujours échappé. Un duel à très fort enjeu attend désormais les hommes de Roberto Martínez au Toronto Stadium contre la Croatie, deuxième du groupe L.
Évaluer les parcours potentiels dans le tableau aide les parieurs à identifier un possible épuisement, les distances à parcourir et les confrontations tactiques compliquées avant les matches à élimination directe. Si vous prévoyez de miser sur le tableau final ou sur des pronostics de match sur une plateforme numérique moderne, commencer avec un crédit offert par l’opérateur est une excellente option. Découvrez comment réclamer vos récompenses de bienvenue grâce à notre code promo Stake.
Voici le parcours exact qui attend l’équipe d’ici à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, avec le détail des adversaires potentiels dans cette quête de gloire mondiale.
Résultats du Portugal à la Coupe du monde 2026 et matches à venir
Date
Match (heure locale / SAST)
Stade
Score final / Billets
mercredi 17 juin
Portugal vs RD Congo (12h00 CT)
Houston Stadium, Houston
1-1
mardi 23 juin
Portugal vs Ouzbékistan (12h00 CT)
Houston Stadium, Houston
Le Portugal s’est imposé 5-0
samedi 27 juin
Colombie vs Portugal (19h30 ET)
Miami Stadium, Miami Gardens
0-0
jeudi 2 juillet / vendredi 3 juillet
Portugal vs Croatie (19h00 ET / 01h00 SAST)
Toronto Stadium, Toronto
Le parcours du Portugal jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026
Comme le Portugal a terminé deuxième du groupe K, voici les dates, horaires et stades des rencontres qu’il disputera s’il parvient à se hisser jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet. Si le Portugal bat la Croatie, un choc très difficile contre les poids lourds que sont l’Espagne ou l’Autriche pourrait l’attendre à Dallas en seizièmes de finale. Ensuite, il pourrait affronter la Belgique ou les États-Unis en quarts de finale, la France ou les Pays-Bas en demi-finales, puis des cadors comme l’Argentine, le Brésil ou l’Angleterre en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Stade
Affiche possible
Billets
2 juillet (19h ET)
Seizièmes de finale
Toronto Stadium (Toronto)
Portugal vs Croatie
6 juillet (14h CT)
Huitièmes de finale
Dallas Stadium (Arlington)
Match 93 : vs Espagne ou Autriche
10 juillet (12h PT)
Quarts de finale
Los Angeles Stadium (Inglewood)
Match 98 : vs vainqueur du match 94 (États-Unis/Belgique/Sénégal)
14 juillet (15h CT)
Demi-finales
Dallas Stadium (Arlington)
Match 101 : vs vainqueur du match 97 (France/Allemagne/Pays-Bas)
19 juillet (20h ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Match 104 : vs vainqueur du match 102 (Argentine/Brésil/Angleterre)
Groupe K - Classement final
Rang
Équipe
Matches joués
V
N
D
BP
BC
Diff.
Pts
Statut
1er
Colombie
3
2
1
0
4
1
+3
7
Qualifiée
2e
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Qualifiée
3e
RD Congo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Qualifiée
4e
Ouzbékistan
3
0
0
3
2
11
-9
0
Éliminée
Comment acheter des billets pour les matches du Portugal à la Coupe du monde
Voici le statut actuel de la vente des billets :
- Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.
- Plateforme officielle de revente FIFA : Il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub. Il s’agit souvent des meilleures options pour les matches à élimination directe les plus demandés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.
Billets du Portugal pour la Coupe du monde : combien coûtent-ils ?
Billets du Portugal pour la Coupe du monde : combien coûtent-ils ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026. Les billets de la phase de groupes démarraient à partir de 60 $ (pour certains paliers Supporter spécifiques), tandis que les prix pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.
Voici ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases potentielles du tournoi du Portugal :
Catégorie
Phase de groupes
Seizièmes de finale - quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1 200 $
1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2 790 $
Catégorie 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
350 $ - 1 350 $
Qui figure dans le groupe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représentent le Portugal à la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Défenseurs
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Milieux
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Attaquants
Cristiano Ronaldo (capitaine)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad