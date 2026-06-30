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Le parcours du Portugal jusqu’à la finale de la Coupe du monde : huitième de finale confirmé, scénarios de tableau, calendrier et plus d’informations

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Ne manquez pas votre chance de voir le Portugal en action à la Coupe du monde, où il jouera et contre qui il jouera

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters du Portugal nourrissaient d’immenses espoirs de voir leur effectif, extrêmement talentueux, enfin offrir au pays son tout premier titre mondial. Cet optimisme était alimenté par un groupe de stars désireux de s’appuyer sur une campagne de qualification dominante. Même si l’équipe se retrouvait dans un groupe K très relevé, avec un début marqué par un nul tendu 1-1 face à une solide RD Congo, elle a ensuite trouvé son rythme pour négocier les matches restants, en écrasant l’Ouzbékistan 5-0 puis en arrachant un nul tactique 0-0 contre la Colombie, afin de s’assurer la deuxième place du groupe.

Le Portugal a atteint les quarts de finale en 2022 et s’est imposé de manière constante comme l’une des grandes forces du football mondial, mais le trophée suprême lui a toujours échappé. Un duel à très fort enjeu attend désormais les hommes de Roberto Martínez au Toronto Stadium contre la Croatie, deuxième du groupe L. 

Évaluer les parcours potentiels dans le tableau aide les parieurs à identifier un possible épuisement, les distances à parcourir et les confrontations tactiques compliquées avant les matches à élimination directe. Si vous prévoyez de miser sur le tableau final ou sur des pronostics de match sur une plateforme numérique moderne, commencer avec un crédit offert par l’opérateur est une excellente option. Découvrez comment réclamer vos récompenses de bienvenue grâce à notre code promo Stake.

Voici le parcours exact qui attend l’équipe d’ici à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, avec le détail des adversaires potentiels dans cette quête de gloire mondiale.

Résultats du Portugal à la Coupe du monde 2026 et matches à venir

Date

Match (heure locale / SAST)

Stade

Score final / Billets

mercredi 17 juin

Portugal vs RD Congo (12h00 CT)

Houston Stadium, Houston

1-1

mardi 23 juin

Portugal vs Ouzbékistan (12h00 CT)

Houston Stadium, Houston

Le Portugal s’est imposé 5-0

samedi 27 juin

Colombie vs Portugal (19h30 ET)

Miami Stadium, Miami Gardens

0-0

jeudi 2 juillet / vendredi 3 juillet

Portugal vs Croatie (19h00 ET / 01h00 SAST)

Toronto Stadium, Toronto

Billets

Le parcours du Portugal jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026

Comme le Portugal a terminé deuxième du groupe K, voici les dates, horaires et stades des rencontres qu’il disputera s’il parvient à se hisser jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet. Si le Portugal bat la Croatie, un choc très difficile contre les poids lourds que sont l’Espagne ou l’Autriche pourrait l’attendre à Dallas en seizièmes de finale. Ensuite, il pourrait affronter la Belgique ou les États-Unis en quarts de finale, la France ou les Pays-Bas en demi-finales, puis des cadors comme l’Argentine, le Brésil ou l’Angleterre en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Stade

Affiche possible

Billets

2 juillet (19h ET)

Seizièmes de finale

Toronto Stadium (Toronto)

Portugal vs Croatie

Billets

6 juillet (14h CT)

Huitièmes de finale

Dallas Stadium (Arlington)

Match 93 : vs Espagne ou Autriche

Billets

10 juillet (12h PT)

Quarts de finale

Los Angeles Stadium (Inglewood)

Match 98 : vs vainqueur du match 94 (États-Unis/Belgique/Sénégal)

Billets

14 juillet (15h CT)

Demi-finales

Dallas Stadium (Arlington)

Match 101 : vs vainqueur du match 97 (France/Allemagne/Pays-Bas)

Billets

19 juillet (20h ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : vs vainqueur du match 102 (Argentine/Brésil/Angleterre)

Billets

Groupe K - Classement final 

Rang

Équipe

Matches joués

V

N

D

BP

BC

Diff.

Pts

Statut

1er

Colombie

3

2

1

0

4

1

+3

7

Qualifiée

2e

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Qualifiée

3e

RD Congo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Qualifiée

4e

Ouzbékistan

3

0

0

3

2

11

-9

0

Éliminée

Comment acheter des billets pour les matches du Portugal à la Coupe du monde

Voici le statut actuel de la vente des billets :

  • Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.
  • Plateforme officielle de revente FIFA : Il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub. Il s’agit souvent des meilleures options pour les matches à élimination directe les plus demandés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Billets du Portugal pour la Coupe du monde : combien coûtent-ils ?

Billets du Portugal pour la Coupe du monde : combien coûtent-ils ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026. Les billets de la phase de groupes démarraient à partir de 60 $ (pour certains paliers Supporter spécifiques), tandis que les prix pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Voici ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases potentielles du tournoi du Portugal :

Catégorie

Phase de groupes

Seizièmes de finale - quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1 200 $

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2 790 $

Catégorie 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

350 $ - 1 350 $

Qui figure dans le groupe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représentent le Portugal à la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Défenseurs

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Milieux

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Attaquants

Cristiano Ronaldo (capitaine)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad


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