À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters du Portugal nourrissaient d’immenses espoirs de voir leur effectif, extrêmement talentueux, enfin offrir au pays son tout premier titre mondial. Cet optimisme était alimenté par un groupe de stars désireux de s’appuyer sur une campagne de qualification dominante. Même si l’équipe se retrouvait dans un groupe K très relevé, avec un début marqué par un nul tendu 1-1 face à une solide RD Congo, elle a ensuite trouvé son rythme pour négocier les matches restants, en écrasant l’Ouzbékistan 5-0 puis en arrachant un nul tactique 0-0 contre la Colombie, afin de s’assurer la deuxième place du groupe.

Le Portugal a atteint les quarts de finale en 2022 et s’est imposé de manière constante comme l’une des grandes forces du football mondial, mais le trophée suprême lui a toujours échappé. Un duel à très fort enjeu attend désormais les hommes de Roberto Martínez au Toronto Stadium contre la Croatie, deuxième du groupe L.

Évaluer les parcours potentiels dans le tableau aide les parieurs à identifier un possible épuisement, les distances à parcourir et les confrontations tactiques compliquées avant les matches à élimination directe. Si vous prévoyez de miser sur le tableau final ou sur des pronostics de match sur une plateforme numérique moderne, commencer avec un crédit offert par l’opérateur est une excellente option. Découvrez comment réclamer vos récompenses de bienvenue grâce à notre code promo Stake.

Voici le parcours exact qui attend l’équipe d’ici à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, avec le détail des adversaires potentiels dans cette quête de gloire mondiale.

Résultats du Portugal à la Coupe du monde 2026 et matches à venir

Date Match (heure locale / SAST) Stade Score final / Billets mercredi 17 juin Portugal vs RD Congo (12h00 CT) Houston Stadium, Houston 1-1 mardi 23 juin Portugal vs Ouzbékistan (12h00 CT) Houston Stadium, Houston Le Portugal s’est imposé 5-0 samedi 27 juin Colombie vs Portugal (19h30 ET) Miami Stadium, Miami Gardens 0-0 jeudi 2 juillet / vendredi 3 juillet Portugal vs Croatie (19h00 ET / 01h00 SAST) Toronto Stadium, Toronto Billets

Le parcours du Portugal jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026

Comme le Portugal a terminé deuxième du groupe K, voici les dates, horaires et stades des rencontres qu’il disputera s’il parvient à se hisser jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet. Si le Portugal bat la Croatie, un choc très difficile contre les poids lourds que sont l’Espagne ou l’Autriche pourrait l’attendre à Dallas en seizièmes de finale. Ensuite, il pourrait affronter la Belgique ou les États-Unis en quarts de finale, la France ou les Pays-Bas en demi-finales, puis des cadors comme l’Argentine, le Brésil ou l’Angleterre en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Stade Affiche possible Billets 2 juillet (19h ET) Seizièmes de finale Toronto Stadium (Toronto) Portugal vs Croatie Billets 6 juillet (14h CT) Huitièmes de finale Dallas Stadium (Arlington) Match 93 : vs Espagne ou Autriche Billets 10 juillet (12h PT) Quarts de finale Los Angeles Stadium (Inglewood) Match 98 : vs vainqueur du match 94 (États-Unis/Belgique/Sénégal) Billets 14 juillet (15h CT) Demi-finales Dallas Stadium (Arlington) Match 101 : vs vainqueur du match 97 (France/Allemagne/Pays-Bas) Billets 19 juillet (20h ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : vs vainqueur du match 102 (Argentine/Brésil/Angleterre) Billets

Groupe K - Classement final

Rang Équipe Matches joués V N D BP BC Diff. Pts Statut 1er Colombie 3 2 1 0 4 1 +3 7 Qualifiée 2e Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Qualifiée 3e RD Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Qualifiée 4e Ouzbékistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 Éliminée

Comment acheter des billets pour les matches du Portugal à la Coupe du monde

Voici le statut actuel de la vente des billets :

Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.

Plateforme officielle de revente FIFA : Il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub . Il s’agit souvent des meilleures options pour les matches à élimination directe les plus demandés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Billets du Portugal pour la Coupe du monde : combien coûtent-ils ?

Billets du Portugal pour la Coupe du monde : combien coûtent-ils ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026. Les billets de la phase de groupes démarraient à partir de 60 $ (pour certains paliers Supporter spécifiques), tandis que les prix pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Voici ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les phases potentielles du tournoi du Portugal :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale - quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2 790 $ Catégorie 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 350 $ - 1 350 $

Qui figure dans le groupe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représentent le Portugal à la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Défenseurs Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Milieux Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Attaquants Cristiano Ronaldo (capitaine) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



