Au Mexique, la confiance règne : les stars nationales pourraient briller jusqu’au bout de la Coupe du monde de la FIFA 2026 et soulever le Saint Graal le 19 juillet.

Co-organisateurs de l’épreuve, les « El Tri » figurent parmi les trois seules formations (avec la France et l’Argentine) à avoir atteint les phases à élimination directe avec un parcours parfait. Non seulement le Mexique a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but, mais il a également préservé cette solidité défensive en battant l’Équateur en seizièmes de finale.

En 1970 comme en 1986, le pays avait accueilli la compétition et atteint les quarts de finale ; l’étape des huitièmes à domicile pourrait donc lui servir de tremplin pour égaler, voire surpasser, ces performances.

Prochaine étape pour les hommes de Javier Aguirre : l’Angleterre ou la RD Congo à l’Estadio Azteca de Mexico ce dimanche 5 juillet.

GOAL vous présente tous les scénarios possibles et les adversaires qui pourraient croiser la route du Mexique d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos billets et assister à leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats du Mexique à la Coupe du monde 2026

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Résultat / Billets Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud (13 h CST) Stade Aztèque, Mexico Le Mexique s'est imposé 2-0 Jeudi 18 juin Mexique - Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron, Zapopan Le Mexique s'est imposé 1-0 Mercredi 24 juin Mexique - République tchèque (19 h CST) Estadio Azteca, Mexico Le Mexique s'est imposé 3-0 Mardi 30 juin Mexique - Équateur (19 h CST) Stade Azteca, Mexico Le Mexique s'est imposé 2-0 Dimanche 5 juillet Mexique - Angleterre/République démocratique du Congo (18 h CST) Estadio Azteca (Mexique) Billets

Le parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde 2026

Le Mexique, vainqueur du groupe A, connaît déjà son itinéraire jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

Le Mexique affrontera l’Angleterre ou la RD Congo à l’Estadio Azteca lors des huitièmes de finale. Depuis l’inauguration de cette enceinte emblématique en 1966, « El Tri » n’y a concédé que deux défaites en match international officiel.

En cas de qualification, les Mexicains pourraient défier le Brésil en quarts de finale, puis l’Argentine ou la Colombie en demi-finales, avant d’éventuellement croiser l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Match potentiel Billets 5 juillet (18 h CST) Huitièmes de finale Stade Azteca (Mexique) Mexique vs Angleterre ou RD Congo Billets 11 juillet (17 h, heure de l’Est) Quarts de finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Match 99 : vainqueur du match 91 Billets 15 juillet (15 h, heure de l’Est) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Match 102 : contre le vainqueur du match 100 Billets 19 juillet (15 h, heure de l’Est) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

Groupe A – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. Pts Classement 1^(er) Mexique 3 3 0 0 6 0 +6 9 Qualifié 2^e Afrique du Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 Qualifié 3^e Corée du Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 Éliminé 4^e République tchèque 3 0 1 2 2 6 -4 1 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Mexique

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La Phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Mexique ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les marchés secondaires.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection mexicaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront le Mexique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Défenseurs Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscou

Johan Vásquez Gênes

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Milieux de terrain Luis Chávez Dynamo Moscou

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athènes

Luis Romo Chivas de Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético de Madrid

Brian Gutiérrez Chivas de Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Attaquants Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas de Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez Pumas UNAM

Armando González Chivas / Guadalajara

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