Au Mexique, la confiance règne : les stars nationales pourraient briller jusqu’au bout de la Coupe du monde de la FIFA 2026 et soulever le Saint Graal le 19 juillet.
Co-organisateurs de l’épreuve, les « El Tri » figurent parmi les trois seules formations (avec la France et l’Argentine) à avoir atteint les phases à élimination directe avec un parcours parfait. Non seulement le Mexique a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but, mais il a également préservé cette solidité défensive en battant l’Équateur en seizièmes de finale.
En 1970 comme en 1986, le pays avait accueilli la compétition et atteint les quarts de finale ; l’étape des huitièmes à domicile pourrait donc lui servir de tremplin pour égaler, voire surpasser, ces performances.
Prochaine étape pour les hommes de Javier Aguirre : l’Angleterre ou la RD Congo à l’Estadio Azteca de Mexico ce dimanche 5 juillet.
GOAL vous présente tous les scénarios possibles et les adversaires qui pourraient croiser la route du Mexique d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos billets et assister à leur quête de gloire mondiale.
Calendrier et résultats du Mexique à la Coupe du monde 2026
Date
Match (coup d’envoi à l’heure locale)
Stade
Résultat / Billets
Jeudi 11 juin
Mexique - Afrique du Sud (13 h CST)
Stade Aztèque, Mexico
Le Mexique s'est imposé 2-0
Jeudi 18 juin
Mexique - Corée du Sud (19 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
Le Mexique s'est imposé 1-0
Mercredi 24 juin
Mexique - République tchèque (19 h CST)
Estadio Azteca, Mexico
Le Mexique s'est imposé 3-0
Mardi 30 juin
Mexique - Équateur (19 h CST)
Stade Azteca, Mexico
Le Mexique s'est imposé 2-0
Dimanche 5 juillet
Mexique - Angleterre/République démocratique du Congo (18 h CST)
Estadio Azteca (Mexique)
Le parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde 2026
Le Mexique, vainqueur du groupe A, connaît déjà son itinéraire jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.
Le Mexique affrontera l’Angleterre ou la RD Congo à l’Estadio Azteca lors des huitièmes de finale. Depuis l’inauguration de cette enceinte emblématique en 1966, « El Tri » n’y a concédé que deux défaites en match international officiel.
En cas de qualification, les Mexicains pourraient défier le Brésil en quarts de finale, puis l’Argentine ou la Colombie en demi-finales, avant d’éventuellement croiser l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Match potentiel
Billets
5 juillet (18 h CST)
Huitièmes de finale
Stade Azteca (Mexique)
Mexique vs Angleterre ou RD Congo
11 juillet (17 h, heure de l’Est)
Quarts de finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Match 99 : vainqueur du match 91
15 juillet (15 h, heure de l’Est)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Match 102 : contre le vainqueur du match 100
19 juillet (15 h, heure de l’Est)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 101
Groupe A – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff.
Pts
Classement
1^(er)
Mexique
3
3
0
0
6
0
+6
9
Qualifié
2^e
Afrique du Sud
3
1
1
1
2
3
-1
4
Qualifié
3^e
Corée du Sud
3
1
0
2
2
3
-1
3
Éliminé
4^e
République tchèque
3
0
1
2
2
6
-4
1
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Mexique
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- LaPhase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Mexique ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les marchés secondaires.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection mexicaine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront le Mexique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Défenseurs
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moscou
Johan Vásquez
Gênes
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Milieux de terrain
Luis Chávez
Dynamo Moscou
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athènes
Luis Romo
Chivas de Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético de Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas de Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Attaquants
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas de Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
Pumas UNAM
Armando González
Chivas / Guadalajara
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