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Le parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde : détails des matchs des huitièmes de finale, scénarios possibles, calendrier et autres informations

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R. Jimenez
S. Gimenez

Où les co-organisateurs de la Coupe du monde disputeront-ils leurs matchs, et qui pourraient-ils affronter s’ils atteignent la finale ?

Au Mexique, la confiance règne : les stars nationales pourraient briller jusqu’au bout de la Coupe du monde de la FIFA 2026 et soulever le Saint Graal le 19 juillet.

Co-organisateurs de l’épreuve, les « El Tri » figurent parmi les trois seules formations (avec la France et l’Argentine) à avoir atteint les phases à élimination directe avec un parcours parfait. Non seulement le Mexique a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but, mais il a également préservé cette solidité défensive en battant l’Équateur en seizièmes de finale.

En 1970 comme en 1986, le pays avait accueilli la compétition et atteint les quarts de finale ; l’étape des huitièmes à domicile pourrait donc lui servir de tremplin pour égaler, voire surpasser, ces performances.

Prochaine étape pour les hommes de Javier Aguirre : l’Angleterre ou la RD Congo à l’Estadio Azteca de Mexico ce dimanche 5 juillet.

GOAL vous présente tous les scénarios possibles et les adversaires qui pourraient croiser la route du Mexique d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos billets et assister à leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats du Mexique à la Coupe du monde 2026

Date

Match (coup d’envoi à l’heure locale)

Stade

Résultat / Billets

Jeudi 11 juin

Mexique - Afrique du Sud (13 h CST)

Stade Aztèque, Mexico

Le Mexique s'est imposé 2-0

Jeudi 18 juin

Mexique - Corée du Sud (19 h CST)

Estadio Akron, Zapopan

Le Mexique s'est imposé 1-0

Mercredi 24 juin

Mexique - République tchèque (19 h CST)

Estadio Azteca, Mexico

Le Mexique s'est imposé 3-0

Mardi 30 juin

Mexique - Équateur (19 h CST)

Stade Azteca, Mexico

Le Mexique s'est imposé 2-0

Dimanche 5 juillet

Mexique - Angleterre/République démocratique du Congo (18 h CST)

Estadio Azteca (Mexique)

Billets

Le parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde 2026

Le Mexique, vainqueur du groupe A, connaît déjà son itinéraire jusqu’à une éventuelle finale le 19 juillet.

Le Mexique affrontera l’Angleterre ou la RD Congo à l’Estadio Azteca lors des huitièmes de finale. Depuis l’inauguration de cette enceinte emblématique en 1966, « El Tri » n’y a concédé que deux défaites en match international officiel.

En cas de qualification, les Mexicains pourraient défier le Brésil en quarts de finale, puis l’Argentine ou la Colombie en demi-finales, avant d’éventuellement croiser l’Espagne, la France ou le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Match potentiel

Billets

5 juillet (18 h CST)

Huitièmes de finale

Stade Azteca (Mexique)

Mexique vs Angleterre ou RD Congo

Billets

11 juillet (17 h, heure de l’Est)

Quarts de finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Match 99 : vainqueur du match 91

Billets

15 juillet (15 h, heure de l’Est)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match 102 : contre le vainqueur du match 100

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Groupe A – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff.

Pts

Classement

1^(er)

Mexique

3

3

0

0

6

0

+6

9

Qualifié

2^e

Afrique du Sud

3

1

1

1

2

3

-1

4

Qualifié

3^e

Corée du Sud

3

1

0

2

2

3

-1

3

Éliminé

4^e

République tchèque

3

0

1

2

2

6

-4

1

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Mexique

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • LaPhase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Mexique ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les marchés secondaires.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection mexicaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront le Mexique lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Défenseurs

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Moscou


Johan Vásquez

Gênes


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Milieux de terrain

Luis Chávez

Dynamo Moscou


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Athènes


Luis Romo

Chivas de Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético de Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas de Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Attaquants

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Milan


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas de Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

Pumas UNAM


Armando González

Chivas / Guadalajara

Boutique : maillots du Mexique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le maillot conçu par adidas pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 puise dans l’héritage mexicain tout en regardant vers l’avenir.

Le maillot domicile, vert foncé, marie héritage et modernité grâce à des motifs géométriques d’inspiration aztèque. Il incarne la passion d’une nation qui vit et respire le football, capturant l’énergie qui unit des générations de supporters. À l’arrière du col, la phrase « SOMOS MÉXICO » (« Nous sommes le Mexique ») affirme avec force l’unité et la fierté nationales. Des bandes audacieuses sur les épaules et la technologie de refroidissement avancée d’adidas viennent parfaire cet équilibre entre performance et identité.

Comment regarder les matchs du Mexique avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.