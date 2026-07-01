La confiance grandit au Mexique quant à la capacité de ses stars bien-aimées du football à tenir la distance lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA et à remporter le plus grand trophée de ce sport le 19 juillet.
Coorganisateur du Mondial, El Tri fait partie des trois seules sélections, avec la France et l’Argentine, à s’être qualifiées pour la phase à élimination directe avec un parcours parfait. Le Mexique a également préservé son impressionnant bilan défensif, sans encaisser le moindre but, en battant aussi l’Équateur lors des seizièmes de finale.
Lorsque le Mexique a accueilli la Coupe du monde en 1970 et en 1986, il a atteint les quarts de finale à chaque fois. Le fait de jouer à domicile en huitièmes de finale les poussera aussi à égaler ces précédents exploits, voire à faire encore mieux.
Prochain adversaire pour les hommes de Javier Aguirre : l’Angleterre à l’Estadio Azteca de Mexico, ce dimanche 5 juillet.
L’analyse des parcours possibles jusqu’à la finale montre à quel point le classement en phase de groupes et le tableau évité peuvent être cruciaux pour les prétendants au titre. Pour que vos paris combinés personnalisés soient soutenus par des récompenses d’inscription exceptionnelles dès le premier jour, saisir un code d’inscription est indispensable. Consultez notre guide étape par étape pour réclamer vos offres de bienvenue avec notre code bonus bet365 actuel.
Laissez GOAL vous présenter tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent le Mexique d’ici à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que la manière de réserver des billets pour les voir à l’œuvre dans leur quête de gloire mondiale.
Calendrier et résultats du Mexique à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Stade
Score final / Billets
Jeudi 11 juin
Mexique vs Afrique du Sud (13 h CST)
Estadio Azteca, Mexico
Victoire du Mexique 2-0
Jeudi 18 juin
Mexique vs Corée du Sud (19 h CST)
Estadio Akron, Zapopan
Victoire du Mexique 1-0
Mercredi 24 juin
Mexique vs République tchèque (19 h CST)
Estadio Azteca, Mexico
Victoire du Mexique 3-0
Mardi 30 juin
Mexique vs Équateur (19 h CST)
Estadio Azteca, Mexico
Victoire du Mexique 2-0
Dimanche 5 juillet
Mexique vs Angleterre (18 h CST)
Estadio Azteca (Mexico)
Le parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde 2026
Comme le Mexique a terminé en tête du groupe A, voici les dates, horaires et stades des matches qu’il disputera s’il parvient à se hisser jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.
Après sa victoire contre l’Équateur en seizièmes de finale, le Mexique affrontera désormais l’Angleterre à l’Estadio Azteca en huitièmes de finale. El Tri ne s’est incliné que deux fois en matches internationaux officiels dans ce stade mythique depuis son ouverture en 1966.
Ensuite, ce sera le Brésil ou la Norvège en quarts de finale, l’Argentine/l’Égypte/la Suisse/la Colombie en demi-finales, puis peut-être l’Espagne/la France/le Portugal en finale.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Stade
Affiche possible
Billets
5 juillet (18 h CST)
Huitièmes de finale
Estadio Azteca (Mexico)
Mexique vs Angleterre
11 juillet (17 h ET)
Quarts de finale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Match 99 : vs Brésil ou Norvège
15 juillet (15 h ET)
Demi-finales
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Match 102 : vs vainqueur du match 100
19 juillet (15 h ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Match 104 : vs vainqueur du match 101
Groupe A - Classement final
Rang
Équipe
Joués
V
N
D
BP
BC
Diff.
Pts
Statut
1er
Mexique
3
3
0
0
6
0
+6
9
Qualifié
2e
Afrique du Sud
3
1
1
1
2
3
-1
4
Qualifié
3e
Corée du Sud
3
1
0
2
2
3
-1
3
Éliminé
4e
République tchèque
3
0
1
2
2
6
-4
1
Éliminé
Comment acheter des billets du Mexique pour la Coupe du monde
Voici le statut actuel de la billetterie :
- Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement ouverte et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.
- Plateforme officielle de revente de la FIFA : Il s’agit de la seule plateforme autorisée pour permettre aux fans d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub. Ce sont souvent les meilleures options pour les matches à élimination directe à forte demande, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.
Billets de la Coupe du monde du Mexique : combien coûtent-ils ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les billets pour la phase de groupes démarraient à seulement 60 $ (pour certaines catégories Supporter), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des marchés secondaires et de la revente, où ils grimpent encore davantage.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
4 juillet – 7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640 $
650 $ – 4 200 $ (1 518 $)
9 juillet – 11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 $ – 5 500 $ (2 348 $)
14 juillet – 15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295 $
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800 $
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs représentant le Mexique à la Coupe du monde 2026 de la FIFA :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Défenseurs
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moscow
Johan Vásquez
Genoa
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Milieux
Luis Chávez
Dynamo Moscow
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athens
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Attaquants
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Milan
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Boutique : les tenues du Mexique pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA
Le Mexique dispose d’une tenue conçue par adidas pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA, qui se connecte profondément à ses racines tout en embrassant l’avenir.
Le maillot domicile du Mexique mêle héritage et futur, avec une base vert foncé recouverte de motifs géométriques inspirés des Aztèques. Le maillot célèbre la passion d’une nation qui vit et respire football, en capturant l’énergie qui unit des générations de supporters. Au dos du col figure la phrase « SOMOS MÉXICO » - « Nous sommes le Mexique » - un message puissant d’unité et de fierté nationale. Des touches modernes comme de larges bandes sur les épaules et la technologie de refroidissement avancée d’adidas sont également présentes, afin que performance et identité coexistent harmonieusement.
Comment regarder les matches du Mexique avec un VPN
Un VPN, comme ExpressVPN, vous permet d’établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée.
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