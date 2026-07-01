La confiance grandit au Mexique quant à la capacité de ses stars bien-aimées du football à tenir la distance lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA et à remporter le plus grand trophée de ce sport le 19 juillet.

Coorganisateur du Mondial, El Tri fait partie des trois seules sélections, avec la France et l’Argentine, à s’être qualifiées pour la phase à élimination directe avec un parcours parfait. Le Mexique a également préservé son impressionnant bilan défensif, sans encaisser le moindre but, en battant aussi l’Équateur lors des seizièmes de finale.

Lorsque le Mexique a accueilli la Coupe du monde en 1970 et en 1986, il a atteint les quarts de finale à chaque fois. Le fait de jouer à domicile en huitièmes de finale les poussera aussi à égaler ces précédents exploits, voire à faire encore mieux.

Prochain adversaire pour les hommes de Javier Aguirre : l’Angleterre à l’Estadio Azteca de Mexico, ce dimanche 5 juillet.

L’analyse des parcours possibles jusqu’à la finale montre à quel point le classement en phase de groupes et le tableau évité peuvent être cruciaux pour les prétendants au titre. Pour que vos paris combinés personnalisés soient soutenus par des récompenses d’inscription exceptionnelles dès le premier jour, saisir un code d’inscription est indispensable. Consultez notre guide étape par étape pour réclamer vos offres de bienvenue avec notre code bonus bet365 actuel.

Laissez GOAL vous présenter tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent le Mexique d’ici à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que la manière de réserver des billets pour les voir à l’œuvre dans leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats du Mexique à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Score final / Billets Jeudi 11 juin Mexique vs Afrique du Sud (13 h CST) Estadio Azteca, Mexico Victoire du Mexique 2-0 Jeudi 18 juin Mexique vs Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron, Zapopan Victoire du Mexique 1-0 Mercredi 24 juin Mexique vs République tchèque (19 h CST) Estadio Azteca, Mexico Victoire du Mexique 3-0 Mardi 30 juin Mexique vs Équateur (19 h CST) Estadio Azteca, Mexico Victoire du Mexique 2-0 Dimanche 5 juillet Mexique vs Angleterre (18 h CST) Estadio Azteca (Mexico) Billets

Le parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde 2026

Comme le Mexique a terminé en tête du groupe A, voici les dates, horaires et stades des matches qu’il disputera s’il parvient à se hisser jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.

Après sa victoire contre l’Équateur en seizièmes de finale, le Mexique affrontera désormais l’Angleterre à l’Estadio Azteca en huitièmes de finale. El Tri ne s’est incliné que deux fois en matches internationaux officiels dans ce stade mythique depuis son ouverture en 1966.

Ensuite, ce sera le Brésil ou la Norvège en quarts de finale, l’Argentine/l’Égypte/la Suisse/la Colombie en demi-finales, puis peut-être l’Espagne/la France/le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Stade Affiche possible Billets 5 juillet (18 h CST) Huitièmes de finale Estadio Azteca (Mexico) Mexique vs Angleterre Billets 11 juillet (17 h ET) Quarts de finale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Match 99 : vs Brésil ou Norvège Billets 15 juillet (15 h ET) Demi-finales Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Match 102 : vs vainqueur du match 100 Billets 19 juillet (15 h ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : vs vainqueur du match 101 Billets

Groupe A - Classement final

Rang Équipe Joués V N D BP BC Diff. Pts Statut 1er Mexique 3 3 0 0 6 0 +6 9 Qualifié 2e Afrique du Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 Qualifié 3e Corée du Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 Éliminé 4e République tchèque 3 0 1 2 2 6 -4 1 Éliminé

Comment acheter des billets du Mexique pour la Coupe du monde

Voici le statut actuel de la billetterie :

Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement ouverte et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.

Plateforme officielle de revente de la FIFA : Il s’agit de la seule plateforme autorisée pour permettre aux fans d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub . Ce sont souvent les meilleures options pour les matches à élimination directe à forte demande, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Billets de la Coupe du monde du Mexique : combien coûtent-ils ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les billets pour la phase de groupes démarraient à seulement 60 $ (pour certaines catégories Supporter), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des marchés secondaires et de la revente, où ils grimpent encore davantage.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 4 juillet – 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4 200 $ (1 518 $) 9 juillet – 11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (2 348 $) 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 $ 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs représentant le Mexique à la Coupe du monde 2026 de la FIFA :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Défenseurs Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscow

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Milieux Luis Chávez Dynamo Moscow

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athens

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Attaquants Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Boutique : les tenues du Mexique pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA

Le Mexique dispose d’une tenue conçue par adidas pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA, qui se connecte profondément à ses racines tout en embrassant l’avenir.

Le maillot domicile du Mexique mêle héritage et futur, avec une base vert foncé recouverte de motifs géométriques inspirés des Aztèques. Le maillot célèbre la passion d’une nation qui vit et respire football, en capturant l’énergie qui unit des générations de supporters. Au dos du col figure la phrase « SOMOS MÉXICO » - « Nous sommes le Mexique » - un message puissant d’unité et de fierté nationale. Des touches modernes comme de larges bandes sur les épaules et la technologie de refroidissement avancée d’adidas sont également présentes, afin que performance et identité coexistent harmonieusement.

Comment regarder les matches du Mexique avec un VPN

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