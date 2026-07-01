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Le parcours du Mexique jusqu’à la finale de la Coupe du monde : huitième de finale contre l’Angleterre, scénarios du tableau, rencontres et plus d’informations

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R. Jimenez
S. Gimenez

Où les coorganisateurs de la Coupe du monde joueront-ils et qui pourraient-ils affronter s’ils allaient jusqu’en finale ?

La confiance grandit au Mexique quant à la capacité de ses stars bien-aimées du football à tenir la distance lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA et à remporter le plus grand trophée de ce sport le 19 juillet.

Coorganisateur du Mondial, El Tri fait partie des trois seules sélections, avec la France et l’Argentine, à s’être qualifiées pour la phase à élimination directe avec un parcours parfait. Le Mexique a également préservé son impressionnant bilan défensif, sans encaisser le moindre but, en battant aussi l’Équateur lors des seizièmes de finale.

Lorsque le Mexique a accueilli la Coupe du monde en 1970 et en 1986, il a atteint les quarts de finale à chaque fois. Le fait de jouer à domicile en huitièmes de finale les poussera aussi à égaler ces précédents exploits, voire à faire encore mieux.

Prochain adversaire pour les hommes de Javier Aguirre : l’Angleterre à l’Estadio Azteca de Mexico, ce dimanche 5 juillet.

L’analyse des parcours possibles jusqu’à la finale montre à quel point le classement en phase de groupes et le tableau évité peuvent être cruciaux pour les prétendants au titre. Pour que vos paris combinés personnalisés soient soutenus par des récompenses d’inscription exceptionnelles dès le premier jour, saisir un code d’inscription est indispensable. Consultez notre guide étape par étape pour réclamer vos offres de bienvenue avec notre code bonus bet365 actuel.

Laissez GOAL vous présenter tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent le Mexique d’ici à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, ainsi que la manière de réserver des billets pour les voir à l’œuvre dans leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats du Mexique à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d’envoi)

Stade

Score final / Billets

Jeudi 11 juin

Mexique vs Afrique du Sud (13 h CST)

Estadio Azteca, Mexico

Victoire du Mexique 2-0

Jeudi 18 juin

Mexique vs Corée du Sud (19 h CST)

Estadio Akron, Zapopan

Victoire du Mexique 1-0

Mercredi 24 juin

Mexique vs République tchèque (19 h CST)

Estadio Azteca, Mexico

Victoire du Mexique 3-0

Mardi 30 juin

Mexique vs Équateur (19 h CST)

Estadio Azteca, Mexico

Victoire du Mexique 2-0

Dimanche 5 juillet

Mexique vs Angleterre (18 h CST)

Estadio Azteca (Mexico)

Billets

Le parcours du Mexique vers la finale de la Coupe du monde 2026

Comme le Mexique a terminé en tête du groupe A, voici les dates, horaires et stades des matches qu’il disputera s’il parvient à se hisser jusqu’à la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.

Après sa victoire contre l’Équateur en seizièmes de finale, le Mexique affrontera désormais l’Angleterre à l’Estadio Azteca en huitièmes de finale. El Tri ne s’est incliné que deux fois en matches internationaux officiels dans ce stade mythique depuis son ouverture en 1966.

Ensuite, ce sera le Brésil ou la Norvège en quarts de finale, l’Argentine/l’Égypte/la Suisse/la Colombie en demi-finales, puis peut-être l’Espagne/la France/le Portugal en finale.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Stade

Affiche possible

Billets

5 juillet (18 h CST)

Huitièmes de finale

Estadio Azteca (Mexico)

Mexique vs Angleterre

Billets

11 juillet (17 h ET)

Quarts de finale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Match 99 : vs Brésil ou Norvège

Billets

15 juillet (15 h ET)

Demi-finales

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Match 102 : vs vainqueur du match 100

Billets

19 juillet (15 h ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : vs vainqueur du match 101

Billets

Groupe A - Classement final

Rang

Équipe

Joués

V

N

D

BP

BC

Diff.

Pts

Statut

1er

Mexique

3

3

0

0

6

0

+6

9

Qualifié

2e

Afrique du Sud

3

1

1

1

2

3

-1

4

Qualifié

3e

Corée du Sud

3

1

0

2

2

3

-1

3

Éliminé

4e

République tchèque

3

0

1

2

2

6

-4

1

Éliminé

Comment acheter des billets du Mexique pour la Coupe du monde

Voici le statut actuel de la billetterie :

  • Phase de vente de dernière minute : Cette phase est actuellement ouverte et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. Contrairement aux loteries, il s’agit ici de transactions en temps réel. C’est la dernière fenêtre pour acheter directement auprès de la FIFA.
  • Plateforme officielle de revente de la FIFA : Il s’agit de la seule plateforme autorisée pour permettre aux fans d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur faciale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : Les supporters peuvent aussi trouver des billets sur des plateformes comme StubHub. Ce sont souvent les meilleures options pour les matches à élimination directe à forte demande, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale. Vérifiez toujours les conditions générales du site secondaire avant d’acheter.

Billets de la Coupe du monde du Mexique : combien coûtent-ils ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les billets pour la phase de groupes démarraient à seulement 60 $ (pour certaines catégories Supporter), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des marchés secondaires et de la revente, où ils grimpent encore davantage.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

4 juillet – 7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640 $

650 $ – 4 200 $ (1 518 $)

9 juillet – 11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 $ – 5 500 $ (2 348 $)

14 juillet – 15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295 $

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800 $

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs représentant le Mexique à la Coupe du monde 2026 de la FIFA :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Défenseurs

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Moscow


Johan Vásquez

Genoa


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Milieux

Luis Chávez

Dynamo Moscow


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Athens


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Attaquants

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Milan


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

UNAM Pumas


Armando González

Chivas / Guadalajara

Boutique : les tenues du Mexique pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA

Le Mexique dispose d’une tenue conçue par adidas pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA, qui se connecte profondément à ses racines tout en embrassant l’avenir.

Le maillot domicile du Mexique mêle héritage et futur, avec une base vert foncé recouverte de motifs géométriques inspirés des Aztèques. Le maillot célèbre la passion d’une nation qui vit et respire football, en capturant l’énergie qui unit des générations de supporters. Au dos du col figure la phrase « SOMOS MÉXICO » - « Nous sommes le Mexique » - un message puissant d’unité et de fierté nationale. Des touches modernes comme de larges bandes sur les épaules et la technologie de refroidissement avancée d’adidas sont également présentes, afin que performance et identité coexistent harmonieusement.

Comment regarder les matches du Mexique avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, vous permet d’établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée.

En modifiant virtuellement votre localisation vers un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de blackout et regarder votre équipe favorite en direct. Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs VPN pour regarder du sport en streaming.


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