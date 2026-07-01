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Morocco's Route to finalGetty
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Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en huitièmes de finale, scénarios possibles pour le tableau, calendrier des rencontres et plus encore

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Maroc
B. Diaz
A. Hakimi

Ne manquez pas l’occasion de voir le Maroc en phase à élimination directe de la Coupe du monde : découvrez où il jouera et contre qui.

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters marocains nourrissaient de grands espoirs de voir les Lions de l’Atlas réitérer, voire surpasser, leur parcours magique et historique jusqu’aux demi-finales en 2022. Sous la houlette de leur sélectionneur récemment nommé, Mohamed Ouahbi, qui a pris les rênes quelques mois seulement avant le tournoi, l’équipe a tenu cette immense promesse.

Les Lions de l’Atlas ont entamé leur campagne par un match nul 1-1 plein de combativité face au Brésil, quintuple champion du monde, avant de s’imposer 1-0 contre l’Écosse et de conclure la phase de groupes par une victoire écrasante 4-2 face à Haïti. Deuxièmes du groupe C derrière le Brésil à la différence de buts, les Marocains se sont qualifiés pour un seizième de finale très disputé contre les Pays-Bas. Au terme d’une rencontre haletante, les Lions ont égalisé par Issa Diop (91^e) pour conclure 1-1, puis ont dominé la séance de tirs au but 3-2.

Après avoir conquis le cœur du monde en atteignant les demi-finales en 2022, le Maroc peut-il désormais entrer dans l’histoire en se qualifiant pour la finale du 19 juillet ? Voici le parcours qui attend désormais les hommes de Mohamed Ouahbi.

Résultats et prochains matchs du Maroc à la Coupe du monde 2026

Date

Match (coup d’envoi à l’heure locale)

Stade

Résultat / Billets

Samedi 13 juin

Brésil - Maroc

Stade de New York-New Jersey

1-1

Vendredi 19 juin

Écosse - Maroc

Stade de Boston

Le Maroc s'est imposé 1-0

Mercredi 24 juin

Maroc - Haïti

Stade d’Atlanta

Le Maroc s'est imposé 4-2

Lundi 29 juin

Pays-Bas - Maroc

Stade de Monterrey

1-1 (le Maroc l’a emporté 3-2 aux tirs au but)

Samedi 4 juillet

Maroc - Canada

Stade de Houston (Houston)

Billets

Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde 2026

Après avoir brillamment franchi la phase de groupes et éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale, le Maroc est désormais qualifié pour les phases à élimination directe. S’il parvient à se défaire du Canada, co-organisateur du tournoi, ce samedi à Houston, un choc au sommet se profile à l’horizon.

En cas de qualification pour les quarts de finale, les Lions de l’Atlas pourraient croiser un des favoris, comme le Brésil, ou défier d’autres cadors européens ou sud-américains sur la route du sacre au MetLife Stadium.

Date (heure locale)

Tour

Lieu

Adversaire potentiel

Billets

4 juillet

Huitièmes de finale

Stade de Houston (Houston)

contre le Canada

Billets

11 et 12 juillet

Quarts de finale

À déterminer

contre le vainqueur des huitièmes de finale

Billets

15/16 juillet

Demi-finales

À déterminer

contre À déterminer

Billets

19 juillet (15 h, heure de l’Est)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Adversaire à confirmer

Billets

Groupe C – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Brésil

3

2

1

0

7

1

+6

7

Qualifié

2e

Maroc

3

2

1

0

6

3

+3

7

Qualifié

3^e

Écosse

3

1

0

2

1

4

-3

3

Éliminé

4^e

Haïti

3

0

0

3

2

8

-6

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Maroc

Voici l’état actuel des ventes de billets pour les supporters souhaitant voir les Lions de l’Atlas en direct en Amérique du Nord :

  • Phase de vente de dernière minute : cette phase est en cours et suit la règle du « premier arrivé, premier servi ». Les transactions en temps réel sont activées, offrant la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub proposent de nombreuses offres pour les matchs à élimination directe très prisés, mais les prix varient selon l’offre et la demande. Vérifiez toujours les conditions générales avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Maroc ?

Catégorie

16es de finale – quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

600 $ – 1 200 $

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

400 $ - 800 $

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

150 – 350 €

400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront le Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Yassine Bounou


Munir El Kajoui


Ahmed Reda Tagnaouti

Al-Hilal


RS Berkane


MAS de Fès

Défenseurs

Achraf Hakimi (cap.)


Noussair Mazraoui


Issa Diop


Chadi Riad


Marwane Saâdane


Zakaria El Ouahdi


Anass Salah-Eddine


Redouane Halhal


Youssef Belammari

Paris Saint-Germain


Manchester United


Fulham


Crystal Palace


Al Fateh


K.R.C. Genk


AS Rome


KV Malines


Al Ahly

Milieux de terrain

Sofyan Amrabat


Azzedine Ounahi


Bilal El Khannouss


Neil El Aynaoui


Ayyoub Bouaddi


Ismaël Saibari


Samir El Mourabet


Gessime Yassine

Real Betis


Gérone


Leicester City


AS Roma


LOSC Lille


PSV


RC Strasbourg


RC Strasbourg

Attaquants

Brahim Díaz


Soufiane Rahimi


Ayoub El Kaabi


Amine Sbaï


Chemsdine Talbi


Ayoub Amaimouni

Real Madrid


Al-Ain


Olympiakos


Angers


Sunderland


Eintracht Francfort