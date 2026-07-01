Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en huitièmes de finale, scénarios possibles pour le tableau, calendrier des rencontres et plus encore

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters marocains nourrissaient de grands espoirs de voir les Lions de l’Atlas réitérer, voire surpasser, leur parcours magique et historique jusqu’aux demi-finales en 2022. Sous la houlette de leur sélectionneur récemment nommé, Mohamed Ouahbi, qui a pris les rênes quelques mois seulement avant le tournoi, l’équipe a tenu cette immense promesse.
Les Lions de l’Atlas ont entamé leur campagne par un match nul 1-1 plein de combativité face au Brésil, quintuple champion du monde, avant de s’imposer 1-0 contre l’Écosse et de conclure la phase de groupes par une victoire écrasante 4-2 face à Haïti. Deuxièmes du groupe C derrière le Brésil à la différence de buts, les Marocains se sont qualifiés pour un seizième de finale très disputé contre les Pays-Bas. Au terme d’une rencontre haletante, les Lions ont égalisé par Issa Diop (91^e) pour conclure 1-1, puis ont dominé la séance de tirs au but 3-2.
Après avoir conquis le cœur du monde en atteignant les demi-finales en 2022, le Maroc peut-il désormais entrer dans l’histoire en se qualifiant pour la finale du 19 juillet ? Voici le parcours qui attend désormais les hommes de Mohamed Ouahbi.
Résultats et prochains matchs du Maroc à la Coupe du monde 2026
Date
Match (coup d’envoi à l’heure locale)
Stade
Résultat / Billets
Samedi 13 juin
Brésil - Maroc
Stade de New York-New Jersey
1-1
Vendredi 19 juin
Écosse - Maroc
Stade de Boston
Le Maroc s'est imposé 1-0
Mercredi 24 juin
Maroc - Haïti
Stade d’Atlanta
Le Maroc s'est imposé 4-2
Lundi 29 juin
Pays-Bas - Maroc
Stade de Monterrey
1-1 (le Maroc l’a emporté 3-2 aux tirs au but)
Samedi 4 juillet
Maroc - Canada
Stade de Houston (Houston)
Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde 2026
Après avoir brillamment franchi la phase de groupes et éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale, le Maroc est désormais qualifié pour les phases à élimination directe. S’il parvient à se défaire du Canada, co-organisateur du tournoi, ce samedi à Houston, un choc au sommet se profile à l’horizon.
En cas de qualification pour les quarts de finale, les Lions de l’Atlas pourraient croiser un des favoris, comme le Brésil, ou défier d’autres cadors européens ou sud-américains sur la route du sacre au MetLife Stadium.
Date (heure locale)
Tour
Lieu
Adversaire potentiel
Billets
4 juillet
Huitièmes de finale
Stade de Houston (Houston)
contre le Canada
11 et 12 juillet
Quarts de finale
À déterminer
contre le vainqueur des huitièmes de finale
15/16 juillet
Demi-finales
À déterminer
contre À déterminer
19 juillet (15 h, heure de l’Est)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Adversaire à confirmer
Groupe C – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Brésil
3
2
1
0
7
1
+6
7
Qualifié
2e
Maroc
3
2
1
0
6
3
+3
7
Qualifié
3^e
Écosse
3
1
0
2
1
4
-3
3
Éliminé
4^e
Haïti
3
0
0
3
2
8
-6
0
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Maroc
Voici l’état actuel des ventes de billets pour les supporters souhaitant voir les Lions de l’Atlas en direct en Amérique du Nord :
- Phase de vente de dernière minute : cette phase est en cours et suit la règle du « premier arrivé, premier servi ». Les transactions en temps réel sont activées, offrant la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Marché officiel de revente de la FIFA : unique plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub proposent de nombreuses offres pour les matchs à élimination directe très prisés, mais les prix varient selon l’offre et la demande. Vérifiez toujours les conditions générales avant tout achat.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Maroc ?
Catégorie
16es de finale – quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
600 $ – 1 200 $
1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2
400 $ - 800 $
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
200 € – 500 €
600 € – 2 790 €
Catégorie 4
150 – 350 €
400 $ – 2 030 $
Qui figure dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront le Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al-Hilal
RS Berkane
MAS de Fès
Défenseurs
Achraf Hakimi (cap.)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
Paris Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Rome
KV Malines
Al Ahly
Milieux de terrain
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismaël Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Gérone
Leicester City
AS Roma
LOSC Lille
PSV
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Attaquants
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoub Amaimouni
Real Madrid
Al-Ain
Olympiakos
Angers
Sunderland
Eintracht Francfort