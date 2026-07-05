Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en huitièmes de finale, scénarios possibles, calendrier des rencontres et plus encore

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters marocains espéraient que les Lions de l’Atlas pourraient réitérer leur parcours historique jusqu’en demi-finale en 2022. Sous la houlette du sélectionneur Mohamed Ouahbi, nommé en mars 2026, l’équipe a tenu cette immense promesse.

Après avoir terminé en tête du groupe C — grâce à un match nul 1-1 arraché de haute lutte face au Brésil, une victoire 1-0 contre l’Écosse et un succès 4-2 face à Haïti —, le Maroc a survécu à un match dramatique des seizièmes de finale contre les Pays-Bas, s’imposant 3-2 aux tirs au but après un but égalisateur d’Issa Diop à la 91^e minute. Les Marocains ont confirmé leur forme en huitièmes de finale en dominant le Canada, coorganisateur de l’épreuve, 3-0 à Houston, grâce à un doublé d’Azzedine Ounahi et à un but tardif de Soufiane Rahimi.

Les Lions de l’Atlas peuvent-ils aller encore plus loin et atteindre la finale du 19 juillet ? Prochaine étape : un quart de finale très attendu contre la France. Voici le parcours qui attend désormais les hommes de Mohamed Ouahbi.

Résultats et prochains matchs du Maroc à la Coupe du monde 2026

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Résultat / Billets Samedi 13 juin Brésil - Maroc Stade de New York-New Jersey 1-1 Vendredi 19 juin Écosse - Maroc Stade de Boston Le Maroc s'est imposé 1-0 Mercredi 24 juin Maroc - Haïti Stade d’Atlanta Le Maroc s'est imposé 4-2 Lundi 29 juin Pays-Bas - Maroc Stade de Monterrey 1-1 (le Maroc s'est imposé 3-2 aux tirs au but) Samedi 4 juillet Maroc - Canada Stade de Houston (Houston) 3-0 11/12 juillet France - Maroc Stade de Boston (Gillette Stadium) Billets

Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde 2026

Après avoir brillamment franchi la phase de groupes et éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale, le Maroc est désormais qualifié pour les phases à élimination directe. Ayant réussi à se défaire du Canada, l’un des co-organisateurs, ce samedi à Houston, les Lions de l’Atlas pourraient bien se retrouver face à un adversaire de premier plan lors des prochains tours.

En cas de qualification pour les quarts de finale, les Lions de l’Atlas pourraient défier l’un des favoris du tournoi, comme le Brésil, ou croiser un autre géant européen ou sud-américain sur la route de la finale au MetLife Stadium.

Date (heure locale) Tour Lieu Adversaire potentiel Billets 4 juillet Huitièmes de finale Stade de Houston (Houston) contre le Canada Billets 11 et 12 juillet Quarts de finale Stade de Boston (Gillette Stadium) contre la France Billets 15/16 juillet Demi-finales À déterminer contre À déterminer Billets 19 juillet (15 h, HE) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Adversaire à confirmer Billets

Groupe C – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Brésil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Qualifié 2^e Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7 Qualifié 3e Écosse 3 1 0 2 1 4 -3 3 Éliminé 4^e Haïti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Maroc

Voici l’état actuel des ventes de billets pour les supporters souhaitant voir les Lions de l’Atlas en direct en Amérique du Nord :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est en cours et suit la règle du « premier arrivé, premier servi ». Les transactions en temps réel sont activées, offrant la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub sont très actives pour les matchs à élimination directe très prisés, bien que les prix fluctuent en fonction de la demande. Vérifiez toujours les conditions générales avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Maroc ?

Catégorie 16es de finale – quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 400 $ - 800 $ 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 150 – 350 € 400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :