Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en huitièmes de finale, scénarios possibles, calendrier des rencontres et plus encore

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters marocains espéraient que les Lions de l’Atlas pourraient réitérer leur parcours historique jusqu’en demi-finale en 2022. Sous la houlette du sélectionneur Mohamed Ouahbi, nommé en mars 2026, l’équipe a tenu cette immense promesse.
Après avoir terminé en tête du groupe C — grâce à un match nul 1-1 arraché de haute lutte face au Brésil, une victoire 1-0 contre l’Écosse et un succès 4-2 face à Haïti —, le Maroc a survécu à un match dramatique des seizièmes de finale contre les Pays-Bas, s’imposant 3-2 aux tirs au but après un but égalisateur d’Issa Diop à la 91^e minute. Les Marocains ont confirmé leur forme en huitièmes de finale en dominant le Canada, coorganisateur de l’épreuve, 3-0 à Houston, grâce à un doublé d’Azzedine Ounahi et à un but tardif de Soufiane Rahimi.
Les Lions de l’Atlas peuvent-ils aller encore plus loin et atteindre la finale du 19 juillet ? Prochaine étape : un quart de finale très attendu contre la France. Voici le parcours qui attend désormais les hommes de Mohamed Ouahbi.
Résultats et prochains matchs du Maroc à la Coupe du monde 2026
Date
Match (coup d’envoi à l’heure locale)
Stade
Résultat / Billets
Samedi 13 juin
Brésil - Maroc
Stade de New York-New Jersey
1-1
Vendredi 19 juin
Écosse - Maroc
Stade de Boston
Le Maroc s'est imposé 1-0
Mercredi 24 juin
Maroc - Haïti
Stade d’Atlanta
Le Maroc s'est imposé 4-2
Lundi 29 juin
Pays-Bas - Maroc
Stade de Monterrey
1-1 (le Maroc s'est imposé 3-2 aux tirs au but)
Samedi 4 juillet
Maroc - Canada
Stade de Houston (Houston)
3-0
11/12 juillet
France - Maroc
Stade de Boston (Gillette Stadium)
Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde 2026
Après avoir brillamment franchi la phase de groupes et éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale, le Maroc est désormais qualifié pour les phases à élimination directe. Ayant réussi à se défaire du Canada, l’un des co-organisateurs, ce samedi à Houston, les Lions de l’Atlas pourraient bien se retrouver face à un adversaire de premier plan lors des prochains tours.
En cas de qualification pour les quarts de finale, les Lions de l’Atlas pourraient défier l’un des favoris du tournoi, comme le Brésil, ou croiser un autre géant européen ou sud-américain sur la route de la finale au MetLife Stadium.
Date (heure locale)
Tour
Lieu
Adversaire potentiel
Billets
4 juillet
Huitièmes de finale
Stade de Houston (Houston)
contre le Canada
11 et 12 juillet
Quarts de finale
Stade de Boston (Gillette Stadium)
contre la France
15/16 juillet
Demi-finales
À déterminer
contre À déterminer
19 juillet (15 h, HE)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Adversaire à confirmer
Groupe C – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Brésil
3
2
1
0
7
1
+6
7
Qualifié
2^e
Maroc
3
2
1
0
6
3
+3
7
Qualifié
3e
Écosse
3
1
0
2
1
4
-3
3
Éliminé
4^e
Haïti
3
0
0
3
2
8
-6
0
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Maroc
Voici l’état actuel des ventes de billets pour les supporters souhaitant voir les Lions de l’Atlas en direct en Amérique du Nord :
- Phase de vente de dernière minute : cette phase est en cours et suit la règle du « premier arrivé, premier servi ». Les transactions en temps réel sont activées, offrant la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Place de marché officielle de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub sont très actives pour les matchs à élimination directe très prisés, bien que les prix fluctuent en fonction de la demande. Vérifiez toujours les conditions générales avant tout achat.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Maroc ?
Catégorie
16es de finale – quarts de finale
Demi-finales et finale
Catégorie 1
600 $ – 1 200 $
1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2
400 $ - 800 $
1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3
200 € – 500 €
600 € – 2 790 €
Catégorie 4
150 – 350 €
400 $ – 2 030 $
Qui figure dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al-Hilal
RS Berkane
MAS de Fès
Défenseurs
Achraf Hakimi (cap.)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
Paris Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Rome
KV Malines
Al Ahly
Milieux de terrain
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismaël Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Gérone
Leicester City
AS Rome
LOSC Lille
PSV
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Attaquants
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoub Amaimouni
Real Madrid
Al Ain
Olympiacos
Angers
Sunderland
Eintracht Francfort