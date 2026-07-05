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Morocco's Route to finalGetty
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Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde : match confirmé en huitièmes de finale, scénarios possibles, calendrier des rencontres et plus encore

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Maroc
B. Diaz
A. Hakimi

Ne manquez pas l’occasion de voir le Maroc en phase à élimination directe de la Coupe du monde : découvrez où il jouera et contre qui.

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, les supporters marocains espéraient que les Lions de l’Atlas pourraient réitérer leur parcours historique jusqu’en demi-finale en 2022. Sous la houlette du sélectionneur Mohamed Ouahbi, nommé en mars 2026, l’équipe a tenu cette immense promesse.

Après avoir terminé en tête du groupe C — grâce à un match nul 1-1 arraché de haute lutte face au Brésil, une victoire 1-0 contre l’Écosse et un succès 4-2 face à Haïti —, le Maroc a survécu à un match dramatique des seizièmes de finale contre les Pays-Bas, s’imposant 3-2 aux tirs au but après un but égalisateur d’Issa Diop à la 91^e minute. Les Marocains ont confirmé leur forme en huitièmes de finale en dominant le Canada, coorganisateur de l’épreuve, 3-0 à Houston, grâce à un doublé d’Azzedine Ounahi et à un but tardif de Soufiane Rahimi.

Les Lions de l’Atlas peuvent-ils aller encore plus loin et atteindre la finale du 19 juillet ? Prochaine étape : un quart de finale très attendu contre la France. Voici le parcours qui attend désormais les hommes de Mohamed Ouahbi.

Résultats et prochains matchs du Maroc à la Coupe du monde 2026

Date

Match (coup d’envoi à l’heure locale)

Stade

Résultat / Billets

Samedi 13 juin

Brésil - Maroc

Stade de New York-New Jersey

1-1

Vendredi 19 juin

Écosse - Maroc

Stade de Boston

Le Maroc s'est imposé 1-0

Mercredi 24 juin

Maroc - Haïti

Stade d’Atlanta

Le Maroc s'est imposé 4-2

Lundi 29 juin

Pays-Bas - Maroc

Stade de Monterrey

1-1 (le Maroc s'est imposé 3-2 aux tirs au but)

Samedi 4 juillet

Maroc - Canada

Stade de Houston (Houston)

3-0

11/12 juillet

France - Maroc

Stade de Boston (Gillette Stadium)

Billets

Le parcours du Maroc vers la finale de la Coupe du monde 2026

Après avoir brillamment franchi la phase de groupes et éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale, le Maroc est désormais qualifié pour les phases à élimination directe. Ayant réussi à se défaire du Canada, l’un des co-organisateurs, ce samedi à Houston, les Lions de l’Atlas pourraient bien se retrouver face à un adversaire de premier plan lors des prochains tours.

En cas de qualification pour les quarts de finale, les Lions de l’Atlas pourraient défier l’un des favoris du tournoi, comme le Brésil, ou croiser un autre géant européen ou sud-américain sur la route de la finale au MetLife Stadium.

Date (heure locale)

Tour

Lieu

Adversaire potentiel

Billets

4 juillet

Huitièmes de finale

Stade de Houston (Houston)

contre le Canada

Billets

11 et 12 juillet

Quarts de finale

Stade de Boston (Gillette Stadium)

contre la France

Billets

15/16 juillet

Demi-finales

À déterminer

contre À déterminer

Billets

19 juillet (15 h, HE)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Adversaire à confirmer

Billets

Groupe C – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Brésil

3

2

1

0

7

1

+6

7

Qualifié

2^e

Maroc

3

2

1

0

6

3

+3

7

Qualifié

3e

Écosse

3

1

0

2

1

4

-3

3

Éliminé

4^e

Haïti

3

0

0

3

2

8

-6

0

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Maroc

Voici l’état actuel des ventes de billets pour les supporters souhaitant voir les Lions de l’Atlas en direct en Amérique du Nord :

  • Phase de vente de dernière minute : cette phase est en cours et suit la règle du « premier arrivé, premier servi ». Les transactions en temps réel sont activées, offrant la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : unique plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub sont très actives pour les matchs à élimination directe très prisés, bien que les prix fluctuent en fonction de la demande. Vérifiez toujours les conditions générales avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Maroc ?

Catégorie

16es de finale – quarts de finale

Demi-finales et finale

Catégorie 1

600 $ – 1 200 $

1 500 $ - 6 730 $

Catégorie 2

400 $ - 800 $

1 000 $ - 4 210 $

Catégorie 3

200 € – 500 €

600 € – 2 790 €

Catégorie 4

150 – 350 €

400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Yassine Bounou


Munir El Kajoui


Ahmed Reda Tagnaouti

Al-Hilal


RS Berkane


MAS de Fès

Défenseurs

Achraf Hakimi (cap.)


Noussair Mazraoui


Issa Diop


Chadi Riad


Marwane Saâdane


Zakaria El Ouahdi


Anass Salah-Eddine


Redouane Halhal


Youssef Belammari

Paris Saint-Germain


Manchester United


Fulham


Crystal Palace


Al Fateh


K.R.C. Genk


AS Rome


KV Malines


Al Ahly

Milieux de terrain

Sofyan Amrabat


Azzedine Ounahi


Bilal El Khannouss


Neil El Aynaoui


Ayyoub Bouaddi


Ismaël Saibari


Samir El Mourabet


Gessime Yassine

Real Betis


Gérone


Leicester City


AS Rome


LOSC Lille


PSV


RC Strasbourg


RC Strasbourg

Attaquants

Brahim Díaz


Soufiane Rahimi


Ayoub El Kaabi


Amine Sbaï


Chemsdine Talbi


Ayoub Amaimouni

Real Madrid


Al Ain


Olympiacos


Angers


Sunderland


Eintracht Francfort

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