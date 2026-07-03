Le parcours du Canada vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre le Maroc, scénarios possibles, calendrier des rencontres et autres informations

Cette Coupe du monde de la FIFA 2026 restera gravée dans les mémoires des Canadiens, et l’aventure n’est pas terminée. Après leur première victoire historique – un large succès 6-0 contre le Qatar – et une qualification inédite pour les phases à élimination directe, les joueurs à la feuille d’érable veulent désormais aller le plus loin possible.

Un léger faux pas contre la Suisse lors de la dernière journée de la phase de groupes n’a pas empêché les hommes de Jesse Marsch de terminer à la deuxième place de leur poule. Ils ont ainsi pris la direction de Los Angeles pour y défier l’Afrique du Sud en seizièmes de finale. Au terme d’un match âprement disputé, le capitaine Stephen Eustáquio a libéré les siens en inscrivant le but de la qualification dans le temps additionnel, déclenchant l’euphorie chez les supporters canadiens.

Même si le Canada ne jouera plus à domicile dans la compétition, il peut compter sur un soutien fervent à chaque match. Prochaine étape pour les hommes de Jesse Marsch : le Maroc à Houston samedi 4 juillet, avec une place en quarts de finale à la clé.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent le Canada d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats du Canada à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat / Billets Vendredi 12 juin Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h HAE) BMO Field, Toronto 1-1 Jeudi 18 juin Canada - Qatar (15 h PDT) BC Place, Vancouver Le Canada s'est imposé 6-0 Mercredi 24 juin Canada - Suisse (12 h PDT) AT&T Stadium, Arlington La Suisse s'est imposée 2-1 Dimanche 28 juin Afrique du Sud - Canada (12 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood Le Canada s’est imposé 1-0 Samedi 4 juillet Canada - Maroc (12 h CDT) NRG Stadium, Houston Billets

Le parcours du Canada vers la finale de la Coupe du monde 2026

Ayant terminé deuxième du groupe B, la sélection canadienne connaît déjà le calendrier, les horaires et les stades où elle évoluera si elle se hisse jusqu’à la finale du 19 juillet.

Après avoir disposé de l’Afrique du Sud en seizièmes de finale, le Canada défiera le Maroc à Houston en huitièmes. Les Lions de l’Atlas entendent prouver que leur parcours jusqu’en demi-finale au Qatar n’était pas un coup de chance.

En cas de qualification, les Canadiens défieraient ensuite le vainqueur de France-Paraguay en quarts, puis, en demi-finale, l’équipe qui sortira du quart Espagne-Portugal-États-Unis-Belgique. Le parcours pourrait enfin les mener à une finale face au Brésil, au Mexique, à l’Angleterre ou à l’Argentine.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Match potentiel Billets 4 juillet (12 h CDT) Huitièmes de finale NRG Stadium, Houston Canada - Maroc Billets 9 juillet (16 h HE) Quarts de finale Gillette Stadium, Foxborough Match n° 97 : France ou Paraguay Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales Stade AT&T, Arlington Match 101 : contre l’Espagne, le Portugal, les États-Unis ou la Belgique Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 101 Billets

Groupe B – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) Suisse 3 2 1 0 7 3 +4 7 Qualifié 2e Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 Qualifié 3^e Bosnie-Herzégovine 3 1 1 1 5 6 -1 4 Qualifié 4^e Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Canada

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Canada ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection canadienne pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle de 26 joueurs qui représenteront le Canada lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Maxime Crépeau Orlando City SC

Dayne St. Clair Inter Miami CF

Owen Goodman Crystal Palace Défenseurs Alphonso Davies (capitaine) Bayern Munich

Alistair Johnston Celtic

Moïse Bombito OGC Nice

Derek Cornelius Rangers / Marseille

Richie Laryea Toronto FC

Luc de Fougerolles F.C.V. Dender E.H. / Fulham

Alfie Jones Middlesbrough

Niko Sigur HNK Hajduk Split

Joel Waterman Chicago Fire FC Milieux de terrain Stephen Eustáquio FC Porto

Ismaël Koné Olympique de Marseille / Sassuolo

Tajon Buchanan Villarreal CF

Jonathan Osorio Toronto FC

Mathieu Choinière Los Angeles FC

Ali Ahmed Norwich City F.C.

Nathan Saliba R.S.C. Anderlecht

Liam Millar Hull City A.F.C.

Jacob Shaffelburg Los Angeles FC / Toronto

Jayden Nelson Austin FC Attaquants Jonathan David Juventus FC

Cyle Larin Southampton FC / Majorque

Tani Oluwaseyi Villarreal CF

Promise David Union Royale Saint-Gilloise

Boutique : Tenues du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026 incarnent identité, ambition et design hors du commun

Nike a conçu un look sur mesure pour le pays coorganisateur. Après avoir manqué l’occasion d’arborer un design unique en 2022, l’équipe nationale masculine canadienne aborde cette fois-ci une Coupe du monde à domicile avec une identité audacieuse baptisée « Full Tilt », alliant héritage, innovation et symbolisme national incontournable.



Le maillot domicile 2026 respecte la tradition tout en la modernisant : dominante rouge et feuille d’érable bicolore sur la poitrine, clin d’œil assumé à l’emblème national.

Nike place la feuille d’érable au cœur du design, symbole d’unité et d’élan collectif, tandis que des détails techniques discrets s’inspirent des vêtements d’extérieur canadiens. Des passepoils noirs et des finitions soignées créent du contraste, tandis que la construction intègre la dernière technologie Aero-FIT de Nike afin d’optimiser la circulation de l’air et le confort sur le terrain.

Le résultat est un maillot à la fois classique et affirmé, conçu pour se démarquer sur le sol national.

Comment regarder les matchs du Canada avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

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