Le parcours du Canada vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre le Maroc, scénarios possibles, calendrier des rencontres et autres informations

Cette Coupe du monde de la FIFA 2026 restera gravée dans les mémoires des Canadiens, et l’aventure n’est pas terminée. Après leur première victoire historique – un large succès 6-0 contre le Qatar – et une qualification inédite pour les phases à élimination directe, les joueurs à la feuille d’érable veulent désormais aller le plus loin possible.
Un léger faux pas contre la Suisse lors de la dernière journée de la phase de groupes n’a pas empêché les hommes de Jesse Marsch de terminer à la deuxième place de leur poule. Ils ont ainsi pris la direction de Los Angeles pour y défier l’Afrique du Sud en seizièmes de finale. Au terme d’un match âprement disputé, le capitaine Stephen Eustáquio a libéré les siens en inscrivant le but de la qualification dans le temps additionnel, déclenchant l’euphorie chez les supporters canadiens.
Même si le Canada ne jouera plus à domicile dans la compétition, il peut compter sur un soutien fervent à chaque match. Prochaine étape pour les hommes de Jesse Marsch : le Maroc à Houston samedi 4 juillet, avec une place en quarts de finale à la clé.
GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent le Canada d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de gloire mondiale.
Calendrier et résultats du Canada à la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Stade
Résultat / Billets
Vendredi 12 juin
Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h HAE)
BMO Field, Toronto
1-1
Jeudi 18 juin
Canada - Qatar (15 h PDT)
BC Place, Vancouver
Le Canada s'est imposé 6-0
Mercredi 24 juin
Canada - Suisse (12 h PDT)
AT&T Stadium, Arlington
La Suisse s'est imposée 2-1
Dimanche 28 juin
Afrique du Sud - Canada (12 h, heure du Pacifique)
SoFi Stadium, Inglewood
Le Canada s’est imposé 1-0
Samedi 4 juillet
Canada - Maroc (12 h CDT)
NRG Stadium, Houston
Le parcours du Canada vers la finale de la Coupe du monde 2026
Ayant terminé deuxième du groupe B, la sélection canadienne connaît déjà le calendrier, les horaires et les stades où elle évoluera si elle se hisse jusqu’à la finale du 19 juillet.
Après avoir disposé de l’Afrique du Sud en seizièmes de finale, le Canada défiera le Maroc à Houston en huitièmes. Les Lions de l’Atlas entendent prouver que leur parcours jusqu’en demi-finale au Qatar n’était pas un coup de chance.
En cas de qualification, les Canadiens défieraient ensuite le vainqueur de France-Paraguay en quarts, puis, en demi-finale, l’équipe qui sortira du quart Espagne-Portugal-États-Unis-Belgique. Le parcours pourrait enfin les mener à une finale face au Brésil, au Mexique, à l’Angleterre ou à l’Argentine.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Match potentiel
Billets
4 juillet (12 h CDT)
Huitièmes de finale
NRG Stadium, Houston
Canada - Maroc
9 juillet (16 h HE)
Quarts de finale
Gillette Stadium, Foxborough
Match n° 97 : France ou Paraguay
14 juillet (14 h CDT)
Demi-finales
Stade AT&T, Arlington
Match 101 : contre l’Espagne, le Portugal, les États-Unis ou la Belgique
19 juillet (15 h HE)
Finale
Stade MetLife (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 101
Groupe B – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
Suisse
3
2
1
0
7
3
+4
7
Qualifié
2e
Canada
3
1
1
1
8
3
+5
4
Qualifié
3^e
Bosnie-Herzégovine
3
1
1
1
5
6
-1
4
Qualifié
4^e
Qatar
3
0
1
2
2
10
-8
1
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Canada
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Canada ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection canadienne pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la sélection officielle de 26 joueurs qui représenteront le Canada lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Maxime Crépeau
Orlando City SC
Dayne St. Clair
Inter Miami CF
Owen Goodman
Crystal Palace
Défenseurs
Alphonso Davies (capitaine)
Bayern Munich
Alistair Johnston
Celtic
Moïse Bombito
OGC Nice
Derek Cornelius
Rangers / Marseille
Richie Laryea
Toronto FC
Luc de Fougerolles
F.C.V. Dender E.H. / Fulham
Alfie Jones
Middlesbrough
Niko Sigur
HNK Hajduk Split
Joel Waterman
Chicago Fire FC
Milieux de terrain
Stephen Eustáquio
FC Porto
Ismaël Koné
Olympique de Marseille / Sassuolo
Tajon Buchanan
Villarreal CF
Jonathan Osorio
Toronto FC
Mathieu Choinière
Los Angeles FC
Ali Ahmed
Norwich City F.C.
Nathan Saliba
R.S.C. Anderlecht
Liam Millar
Hull City A.F.C.
Jacob Shaffelburg
Los Angeles FC / Toronto
Jayden Nelson
Austin FC
Attaquants
Jonathan David
Juventus FC
Cyle Larin
Southampton FC / Majorque
Tani Oluwaseyi
Villarreal CF
Promise David
Union Royale Saint-Gilloise
Boutique : Tenues du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
Les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026 incarnent identité, ambition et design hors du commun
Nike a conçu un look sur mesure pour le pays coorganisateur. Après avoir manqué l’occasion d’arborer un design unique en 2022, l’équipe nationale masculine canadienne aborde cette fois-ci une Coupe du monde à domicile avec une identité audacieuse baptisée « Full Tilt », alliant héritage, innovation et symbolisme national incontournable.
Le maillot domicile 2026 respecte la tradition tout en la modernisant : dominante rouge et feuille d’érable bicolore sur la poitrine, clin d’œil assumé à l’emblème national.
Nike place la feuille d’érable au cœur du design, symbole d’unité et d’élan collectif, tandis que des détails techniques discrets s’inspirent des vêtements d’extérieur canadiens. Des passepoils noirs et des finitions soignées créent du contraste, tandis que la construction intègre la dernière technologie Aero-FIT de Nike afin d’optimiser la circulation de l’air et le confort sur le terrain.
Le résultat est un maillot à la fois classique et affirmé, conçu pour se démarquer sur le sol national.
Comment regarder les matchs du Canada avec un VPN
Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.
En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.