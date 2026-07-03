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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le parcours du Canada vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre le Maroc, scénarios possibles, calendrier des rencontres et autres informations

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A. Davies

Où les co-organisateurs de la Coupe du monde disputeront-ils leurs matchs, et qui pourraient-ils affronter s’ils atteignent la finale ?

Cette Coupe du monde de la FIFA 2026 restera gravée dans les mémoires des Canadiens, et l’aventure n’est pas terminée. Après leur première victoire historique – un large succès 6-0 contre le Qatar – et une qualification inédite pour les phases à élimination directe, les joueurs à la feuille d’érable veulent désormais aller le plus loin possible.

Un léger faux pas contre la Suisse lors de la dernière journée de la phase de groupes n’a pas empêché les hommes de Jesse Marsch de terminer à la deuxième place de leur poule. Ils ont ainsi pris la direction de Los Angeles pour y défier l’Afrique du Sud en seizièmes de finale. Au terme d’un match âprement disputé, le capitaine Stephen Eustáquio a libéré les siens en inscrivant le but de la qualification dans le temps additionnel, déclenchant l’euphorie chez les supporters canadiens.

Même si le Canada ne jouera plus à domicile dans la compétition, il peut compter sur un soutien fervent à chaque match. Prochaine étape pour les hommes de Jesse Marsch : le Maroc à Houston samedi 4 juillet, avec une place en quarts de finale à la clé.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent le Canada d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de gloire mondiale.

Calendrier et résultats du Canada à la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d’envoi)

Stade

Résultat / Billets

Vendredi 12 juin

Canada - Bosnie-Herzégovine (15 h HAE)

BMO Field, Toronto

1-1

Jeudi 18 juin

Canada - Qatar (15 h PDT)

BC Place, Vancouver

Le Canada s'est imposé 6-0

Mercredi 24 juin

Canada - Suisse (12 h PDT)

AT&T Stadium, Arlington

La Suisse s'est imposée 2-1

Dimanche 28 juin

Afrique du Sud - Canada (12 h, heure du Pacifique)

SoFi Stadium, Inglewood

Le Canada s’est imposé 1-0

Samedi 4 juillet

Canada - Maroc (12 h CDT)

NRG Stadium, Houston

Billets

Le parcours du Canada vers la finale de la Coupe du monde 2026

Ayant terminé deuxième du groupe B, la sélection canadienne connaît déjà le calendrier, les horaires et les stades où elle évoluera si elle se hisse jusqu’à la finale du 19 juillet.

Après avoir disposé de l’Afrique du Sud en seizièmes de finale, le Canada défiera le Maroc à Houston en huitièmes. Les Lions de l’Atlas entendent prouver que leur parcours jusqu’en demi-finale au Qatar n’était pas un coup de chance.

En cas de qualification, les Canadiens défieraient ensuite le vainqueur de France-Paraguay en quarts, puis, en demi-finale, l’équipe qui sortira du quart Espagne-Portugal-États-Unis-Belgique. Le parcours pourrait enfin les mener à une finale face au Brésil, au Mexique, à l’Angleterre ou à l’Argentine.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Match potentiel

Billets

4 juillet (12 h CDT)

Huitièmes de finale

NRG Stadium, Houston

Canada - Maroc

Billets

9 juillet (16 h HE)

Quarts de finale

Gillette Stadium, Foxborough

Match n° 97 : France ou Paraguay

Billets

14 juillet (14 h CDT)

Demi-finales

Stade AT&T, Arlington

Match 101 : contre l’Espagne, le Portugal, les États-Unis ou la Belgique

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

Stade MetLife (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 101

Billets

Groupe B – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

Suisse

3

2

1

0

7

3

+4

7

Qualifié

2e

Canada

3

1

1

1

8

3

+5

4

Qualifié

3^e

Bosnie-Herzégovine

3

1

1

1

5

6

-1

4

Qualifié

4^e

Qatar

3

0

1

2

2

10

-8

1

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Canada

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle suit le principe du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Canada ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection canadienne pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle de 26 joueurs qui représenteront le Canada lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Maxime Crépeau

Orlando City SC


Dayne St. Clair

Inter Miami CF


Owen Goodman

Crystal Palace

Défenseurs

Alphonso Davies (capitaine)

Bayern Munich


Alistair Johnston

Celtic


Moïse Bombito

OGC Nice


Derek Cornelius

Rangers / Marseille


Richie Laryea

Toronto FC


Luc de Fougerolles

F.C.V. Dender E.H. / Fulham


Alfie Jones

Middlesbrough


Niko Sigur

HNK Hajduk Split


Joel Waterman

Chicago Fire FC

Milieux de terrain

Stephen Eustáquio

FC Porto


Ismaël Koné

Olympique de Marseille / Sassuolo


Tajon Buchanan

Villarreal CF


Jonathan Osorio

Toronto FC


Mathieu Choinière

Los Angeles FC


Ali Ahmed

Norwich City F.C.


Nathan Saliba

R.S.C. Anderlecht


Liam Millar

Hull City A.F.C.


Jacob Shaffelburg

Los Angeles FC / Toronto


Jayden Nelson

Austin FC

Attaquants

Jonathan David

Juventus FC


Cyle Larin

Southampton FC / Majorque


Tani Oluwaseyi

Villarreal CF


Promise David

Union Royale Saint-Gilloise

Boutique : Tenues du Canada pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les maillots du Canada pour la Coupe du monde 2026 incarnent identité, ambition et design hors du commun

Nike a conçu un look sur mesure pour le pays coorganisateur. Après avoir manqué l’occasion d’arborer un design unique en 2022, l’équipe nationale masculine canadienne aborde cette fois-ci une Coupe du monde à domicile avec une identité audacieuse baptisée « Full Tilt », alliant héritage, innovation et symbolisme national incontournable.

Le maillot domicile 2026 respecte la tradition tout en la modernisant : dominante rouge et feuille d’érable bicolore sur la poitrine, clin d’œil assumé à l’emblème national.

Nike place la feuille d’érable au cœur du design, symbole d’unité et d’élan collectif, tandis que des détails techniques discrets s’inspirent des vêtements d’extérieur canadiens. Des passepoils noirs et des finitions soignées créent du contraste, tandis que la construction intègre la dernière technologie Aero-FIT de Nike afin d’optimiser la circulation de l’air et le confort sur le terrain.

Le résultat est un maillot à la fois classique et affirmé, conçu pour se démarquer sur le sol national.

Comment regarder les matchs du Canada avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.



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