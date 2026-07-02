Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book USA TicketsBuy USA Kits

Traduit par

Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde : match des huitièmes de finale contre la Belgique, scénarios possibles, calendrier et autres informations

SHOPPING
Tickets
Coupe du monde
États-Unis
C. Pulisic
F. Balogun

Où les co-organisateurs de la Coupe du monde disputeront-ils leurs matchs, et qui pourraient-ils affronter s’ils se hissent jusqu’en finale ?

New York est en effervescence après le sacre des Knicks en finale de la NBA, et la « Ville qui ne dort jamais » s’apprête à veiller toute la nuit si les États-Unis soulèvent le trophée de la Coupe du monde de la FIFA au MetLife Stadium, le 19 juillet.

Les supporters répètent que la route vers la gloire est un marathon, non un sprint, mais les fans inconditionnels de l’équipe nationale américaine savourent le parcours sans faute de leurs joueurs. Après avoir dominé le groupe D, les Stars & Stripes ont confirmé leur forme en huitièmes de finale en battant la Bosnie-Herzégovine 2-0.

Prochaine étape pour les États-Unis : un match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, lundi 6 juillet.

GOAL vous détaille tous les scénarios et les adversaires potentiels qui attendent l’équipe de Mauricio Pochettino d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos places et soutenir les Stars & Stripes dans leur quête de gloire mondiale.

Résultats et calendrier des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

Date

Match (heure locale du coup d’envoi)

Stade

Résultat / Billets

Vendredi 12 juin

États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)

SoFi Stadium, Inglewood

Victoire des États-Unis 4-1

Vendredi 19 juin

États-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique)

Lumen Field, Seattle

Victoire des États-Unis 2-0

Jeudi 25 juin

États-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique)

SoFi Stadium, Inglewood

La Turquie l’a emporté 3-2

Mercredi 1^(er) juillet

États-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique)

Levi’s Stadium, Santa Clara

Victoire des États-Unis 2-0

Lundi 6 juillet

États-Unis - Belgique (17 h, heure du Pacifique)

Lumen Field, Seattle

Billets

Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les États-Unis ayant terminé en tête du groupe D, voici les dates, horaires et lieux où ils joueront s’ils parviennent à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.

Après avoir dominé la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis défieront la Belgique à Seattle en huitièmes de finale. Les hommes de Pochettino auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite 5-2 concédée face aux Diables Rouges lors d’un match amical disputé à Atlanta en mars dernier.

Ensuite, un éventuel quart de finale les opposerait à l’Espagneouau Portugal, puis une demi-finale à la France ou au Maroc, avant une finale hypothétique contre le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre.

Date (heure locale du coup d’envoi)

Tour

Lieu

Rencontre possible

Billets

6 juillet (17 h, heure du Pacifique)

Huitièmes de finale

Lumen Field, Seattle

États-Unis - Belgique

Billets

10 juillet (12 h, heure du Pacifique)

Quarts de finale

SoFi Stadium, Inglewood

Match n° 98 : vainqueur du match n° 93

Billets

14 juillet (14 h CDT)

Demi-finales

AT&T Stadium, Arlington

Match 101 : contre le vainqueur du match 97

Billets

19 juillet (15 h HE)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Match 104 : contre le vainqueur du match 102

Billets

Groupe D – Classement final

Classement

Équipe

J.

V

N

D

Buts marqués

B

Diff. de buts

Pts

Classement

1^(er)

États-Unis

3

2

0

1

8

4

+4

6

Qualifié

2e

Australie

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifié

3^e

Paraguay

3

1

1

1

2

4

-2

4

Qualifié

4^e

Turquie

3

1

0

2

3

5

-2

3

Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde aux États-Unis

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours : elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde aux États-Unis ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

16es de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades standard)

225 $ – 540 $

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 $ – 1 775 $

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle des 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste

Joueur

Club actuel

Gardiens

Matt Turner

New England Revolution


Matt Freese

New York City FC


Chris Brady

Chicago Fire

Défenseurs

Chris Richards

Crystal Palace


Tim Ream

Charlotte FC


Antonee Robinson

Fulham


Sergiño Dest

PSV Eindhoven


Joe Scally

Borussia Mönchengladbach


Miles Robinson

FC Cincinnati


Mark McKenzie

Toulouse


Auston Trusty

Celtic


Alex Freeman

Villarreal


Max Arfsten

Columbus Crew

Milieux de terrain

Tyler Adams

AFC Bournemouth


Weston McKennie

Juventus


Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach


Malik Tillman

Bayer Leverkusen


Cristian Roldan

Seattle Sounders


Sebastian Berhalter

Vancouver Whitecaps

Attaquants

Christian Pulisic

AC Milan


Folarin Balogun

Monaco


Timothy Weah

Olympique de Marseille


Ricardo Pepi

PSV Eindhoven


Haji Wright

Coventry City


Brenden Aaronson

Leeds United


Alejandro Zendejas

Club América

Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le maillot domicile 2026, officiellement baptisé « Stripes », offre une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. Fortement inspiré des rayures emblématiques « Waldo » de 2012 et des maillots portés lors de la Coupe du monde 1994 – dernière édition organisée par les États-Unis –, ce modèle affiche des bandes ondulées rouges et blanches sur le buste et les manches.

Ce motif ondulé imite l’effet d’un drapeau flottant au vent. Pour contrebalancer ces bandes voyantes, le maillot adopte un col rond bleu marine épuré et des manches assorties. Confectionné avec la technologie Aero-FIT, il privilégie légèreté, respirabilité et évacuation de la transpiration pour affronter la chaleur estivale.

À l’inverse, le maillot extérieur, dit « Stars kit », opte pour la discrétion. Dominé par un noir obsidienne profond, il affiche un style épuré aussi pertinent sur le terrain qu’en ville.

Sa particularité réside dans un motif étoilé subtil et ton sur ton, directement intégré au tissu, qui se révèle davantage sous les projecteurs. Des détails rouges ponctuent les empiècements latéraux et l’arrière du col, tandis que l’écusson de la fédération se pare d’une finition argent métallisé, symbolisant l’ambition du pays hôte.

Comment regarder les matchs des États-Unis avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.