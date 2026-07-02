New York est en effervescence après le sacre des Knicks en finale de la NBA, et la « Ville qui ne dort jamais » s’apprête à veiller toute la nuit si les États-Unis soulèvent le trophée de la Coupe du monde de la FIFA au MetLife Stadium, le 19 juillet.
Les supporters répètent que la route vers la gloire est un marathon, non un sprint, mais les fans inconditionnels de l’équipe nationale américaine savourent le parcours sans faute de leurs joueurs. Après avoir dominé le groupe D, les Stars & Stripes ont confirmé leur forme en huitièmes de finale en battant la Bosnie-Herzégovine 2-0.
Prochaine étape pour les États-Unis : un match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, lundi 6 juillet.
GOAL vous détaille tous les scénarios et les adversaires potentiels qui attendent l’équipe de Mauricio Pochettino d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos places et soutenir les Stars & Stripes dans leur quête de gloire mondiale.
Résultats et calendrier des États-Unis pour la Coupe du monde 2026
Date
Match (heure locale du coup d’envoi)
Stade
Résultat / Billets
Vendredi 12 juin
États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)
SoFi Stadium, Inglewood
Victoire des États-Unis 4-1
Vendredi 19 juin
États-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique)
Lumen Field, Seattle
Victoire des États-Unis 2-0
Jeudi 25 juin
États-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique)
SoFi Stadium, Inglewood
La Turquie l’a emporté 3-2
Mercredi 1^(er) juillet
États-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique)
Levi’s Stadium, Santa Clara
Victoire des États-Unis 2-0
Lundi 6 juillet
États-Unis - Belgique (17 h, heure du Pacifique)
Lumen Field, Seattle
Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde 2026
Les États-Unis ayant terminé en tête du groupe D, voici les dates, horaires et lieux où ils joueront s’ils parviennent à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.
Après avoir dominé la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis défieront la Belgique à Seattle en huitièmes de finale. Les hommes de Pochettino auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite 5-2 concédée face aux Diables Rouges lors d’un match amical disputé à Atlanta en mars dernier.
Ensuite, un éventuel quart de finale les opposerait à l’Espagneouau Portugal, puis une demi-finale à la France ou au Maroc, avant une finale hypothétique contre le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre.
Date (heure locale du coup d’envoi)
Tour
Lieu
Rencontre possible
Billets
6 juillet (17 h, heure du Pacifique)
Huitièmes de finale
Lumen Field, Seattle
États-Unis - Belgique
10 juillet (12 h, heure du Pacifique)
Quarts de finale
SoFi Stadium, Inglewood
Match n° 98 : vainqueur du match n° 93
14 juillet (14 h CDT)
Demi-finales
AT&T Stadium, Arlington
Match 101 : contre le vainqueur du match 97
19 juillet (15 h HE)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Match 104 : contre le vainqueur du match 102
Groupe D – Classement final
Classement
Équipe
J.
V
N
D
Buts marqués
B
Diff. de buts
Pts
Classement
1^(er)
États-Unis
3
2
0
1
8
4
+4
6
Qualifié
2e
Australie
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifié
3^e
Paraguay
3
1
1
1
2
4
-2
4
Qualifié
4^e
Turquie
3
1
0
2
3
5
-2
3
Éliminé
Comment acheter des billets pour la Coupe du monde aux États-Unis
Voici l’état actuel des ventes de billets :
- La phase de vente de dernière minute est en cours : elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.
- Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
- Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde aux États-Unis ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
16es de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades standard)
225 $ – 540 $
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 $ – 1 775 $
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?
Voici la sélection officielle des 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Poste
Joueur
Club actuel
Gardiens
Matt Turner
New England Revolution
Matt Freese
New York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Défenseurs
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Toulouse
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Milieux de terrain
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldan
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Attaquants
Christian Pulisic
AC Milan
Folarin Balogun
Monaco
Timothy Weah
Olympique de Marseille
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026
Le maillot domicile 2026, officiellement baptisé « Stripes », offre une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. Fortement inspiré des rayures emblématiques « Waldo » de 2012 et des maillots portés lors de la Coupe du monde 1994 – dernière édition organisée par les États-Unis –, ce modèle affiche des bandes ondulées rouges et blanches sur le buste et les manches.
Ce motif ondulé imite l’effet d’un drapeau flottant au vent. Pour contrebalancer ces bandes voyantes, le maillot adopte un col rond bleu marine épuré et des manches assorties. Confectionné avec la technologie Aero-FIT, il privilégie légèreté, respirabilité et évacuation de la transpiration pour affronter la chaleur estivale.
À l’inverse, le maillot extérieur, dit « Stars kit », opte pour la discrétion. Dominé par un noir obsidienne profond, il affiche un style épuré aussi pertinent sur le terrain qu’en ville.
Sa particularité réside dans un motif étoilé subtil et ton sur ton, directement intégré au tissu, qui se révèle davantage sous les projecteurs. Des détails rouges ponctuent les empiècements latéraux et l’arrière du col, tandis que l’écusson de la fédération se pare d’une finition argent métallisé, symbolisant l’ambition du pays hôte.
Comment regarder les matchs des États-Unis avec un VPN
Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.
En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.