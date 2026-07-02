New York est en effervescence après le sacre des Knicks en finale de la NBA, et la « Ville qui ne dort jamais » s’apprête à veiller toute la nuit si les États-Unis soulèvent le trophée de la Coupe du monde de la FIFA au MetLife Stadium, le 19 juillet.

Les supporters répètent que la route vers la gloire est un marathon, non un sprint, mais les fans inconditionnels de l’équipe nationale américaine savourent le parcours sans faute de leurs joueurs. Après avoir dominé le groupe D, les Stars & Stripes ont confirmé leur forme en huitièmes de finale en battant la Bosnie-Herzégovine 2-0.

Prochaine étape pour les États-Unis : un match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, lundi 6 juillet.

GOAL vous détaille tous les scénarios et les adversaires potentiels qui attendent l’équipe de Mauricio Pochettino d’ici la finale du 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver vos places et soutenir les Stars & Stripes dans leur quête de gloire mondiale.

Résultats et calendrier des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat / Billets Vendredi 12 juin États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood Victoire des États-Unis 4-1 Vendredi 19 juin États-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique) Lumen Field, Seattle Victoire des États-Unis 2-0 Jeudi 25 juin États-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood La Turquie l’a emporté 3-2 Mercredi 1^(er) juillet États-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium, Santa Clara Victoire des États-Unis 2-0 Lundi 6 juillet États-Unis - Belgique (17 h, heure du Pacifique) Lumen Field, Seattle Billets

Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les États-Unis ayant terminé en tête du groupe D, voici les dates, horaires et lieux où ils joueront s’ils parviennent à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde le 19 juillet.

Après avoir dominé la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis défieront la Belgique à Seattle en huitièmes de finale. Les hommes de Pochettino auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite 5-2 concédée face aux Diables Rouges lors d’un match amical disputé à Atlanta en mars dernier.

Ensuite, un éventuel quart de finale les opposerait à l’Espagneouau Portugal, puis une demi-finale à la France ou au Maroc, avant une finale hypothétique contre le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Rencontre possible Billets 6 juillet (17 h, heure du Pacifique) Huitièmes de finale Lumen Field, Seattle États-Unis - Belgique Billets 10 juillet (12 h, heure du Pacifique) Quarts de finale SoFi Stadium, Inglewood Match n° 98 : vainqueur du match n° 93 Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium, Arlington Match 101 : contre le vainqueur du match 97 Billets 19 juillet (15 h HE) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 102 Billets

Groupe D – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) États-Unis 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualifié 2e Australie 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifié 3^e Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualifié 4^e Turquie 3 1 0 2 3 5 -2 3 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde aux États-Unis

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde aux États-Unis ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 $ 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la sélection officielle des 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Défenseurs Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Milieux de terrain Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Attaquants Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique de Marseille

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le maillot domicile 2026, officiellement baptisé « Stripes », offre une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. Fortement inspiré des rayures emblématiques « Waldo » de 2012 et des maillots portés lors de la Coupe du monde 1994 – dernière édition organisée par les États-Unis –, ce modèle affiche des bandes ondulées rouges et blanches sur le buste et les manches.

Ce motif ondulé imite l’effet d’un drapeau flottant au vent. Pour contrebalancer ces bandes voyantes, le maillot adopte un col rond bleu marine épuré et des manches assorties. Confectionné avec la technologie Aero-FIT, il privilégie légèreté, respirabilité et évacuation de la transpiration pour affronter la chaleur estivale.

À l’inverse, le maillot extérieur, dit « Stars kit », opte pour la discrétion. Dominé par un noir obsidienne profond, il affiche un style épuré aussi pertinent sur le terrain qu’en ville.

Sa particularité réside dans un motif étoilé subtil et ton sur ton, directement intégré au tissu, qui se révèle davantage sous les projecteurs. Des détails rouges ponctuent les empiècements latéraux et l’arrière du col, tandis que l’écusson de la fédération se pare d’une finition argent métallisé, symbolisant l’ambition du pays hôte.

Comment regarder les matchs des États-Unis avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.



