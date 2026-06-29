New York est en effervescence après le sacre des Knicks en finale de la NBA, et la « Ville qui ne dort jamais » se prépare à veiller toute la nuit si les États-Unis soulèvent le trophée de la Coupe du monde de la FIFA au MetLife Stadium, le 19 juillet.

Même si les supporters savent que la route vers la gloire en Coupe du monde est un marathon et non un sprint, les fans inconditionnels de l’équipe nationale américaine sont ravis du début de tournoi réalisé par leurs stars du football. Ils ont démarré sur les chapeaux de roue lors de leur premier match, en marquant quatre buts contre le Paraguay, avant d’enchaîner avec une victoire 2-0 contre l’Australie, ce qui leur a permis de décrocher la première place du groupe D.

Prochain rendez-vous : un seizième de finale face à la Bosnie-Herzégovine, mercredi 1^(er) juillet au Levi’s Stadium de Santa Clara.

GOAL vous présente tous les parcours possibles et les adversaires qui attendent les hommes de Mauricio Pochettino d’ici la finale de la Coupe du monde le 19 juillet, ainsi que la marche à suivre pour réserver des billets afin de les voir en action dans leur quête de gloire mondiale.

Résultats et prochains matchs des États-Unis à la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat / Billets Vendredi 12 juin États-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood Victoire des États-Unis 4-1 Vendredi 19 juin États-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique) Lumen Field, Seattle Victoire des États-Unis 2-0 Jeudi 25 juin États-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique) SoFi Stadium, Inglewood La Turquie l’a emporté 3-2 Mercredi 1^(er) juillet États-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les États-Unis, qui ont terminé en tête du groupe D, connaissent déjà le calendrier des matchs à venir si they reach the Final de la Coupe du monde le 19 juillet.

En cas de succès contre la Bosnie-Herzégovine mercredi, les États-Unis défieront laBelgique ou le Sénégal à Seattle en huitièmes de finale. Si les hommes de Pochettino retrouvent les Diables Rouges, ils auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite 5-2 concédée à Atlanta en mars dernier.

Ensuite, un quart de finale Espagne-Portugal, une demi-finale France-Allemagne et une finale Brésil-Argentineou Brésil-Angleterre sont possibles.

Date (heure locale du coup d’envoi) Tour Lieu Affiche possible Billets 1^(er) juillet (17 h, heure du Pacifique) 1^(er) tour Levi’s Stadium, Santa Clara États-Unis - Bosnie-Herzégovine Billets 6 juillet (17 h, heure du Pacifique) Huitièmes de finale Lumen Field, Seattle Match n° 94 : Belgique ou Sénégal Billets 10 juillet (12 h, heure du Pacifique) Quarts de finale SoFi Stadium, Inglewood Match 98 : contre le vainqueur du match 93 Billets 14 juillet (14 h CDT) Demi-finales AT&T Stadium, Arlington Match 101 : contre le vainqueur du match 97 Billets 19 juillet (15 h HE) Finale Stade MetLife (East Rutherford) Match 104 : contre le vainqueur du match 102 Billets

Groupe D – Classement final

Classement Équipe J. V N D Buts marqués B Diff. de buts Pts Classement 1^(er) États-Unis 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualifié 2^e Australie 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifié 3^e Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualifié 4^e Turquie 3 1 0 2 3 5 -2 3 Éliminé

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde aux États-Unis

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : elle suit la règle du « premier arrivé, premier servi » et se déroule en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Place de marché officielle de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde aux États-Unis ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Matt Turner New England Revolution

Matt Freese New York City FC

Chris Brady Chicago Fire Défenseurs Chris Richards Crystal Palace

Tim Ream Charlotte FC

Antonee Robinson Fulham

Sergiño Dest PSV Eindhoven

Joe Scally Borussia Mönchengladbach

Miles Robinson FC Cincinnati

Mark McKenzie Toulouse

Auston Trusty Celtic

Alex Freeman Villarreal

Max Arfsten Columbus Crew Milieux de terrain Tyler Adams AFC Bournemouth

Weston McKennie Juventus

Gio Reyna Borussia Mönchengladbach

Malik Tillman Bayer Leverkusen

Cristian Roldan Seattle Sounders

Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps Attaquants Christian Pulisic AC Milan

Folarin Balogun Monaco

Timothy Weah Olympique de Marseille

Ricardo Pepi PSV Eindhoven

Haji Wright Coventry City

Brenden Aaronson Leeds United

Alejandro Zendejas Club América

Boutique : maillots des États-Unis pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le maillot domicile 2026, officiellement nommé « Stripes », propose une interprétation audacieuse et littérale du drapeau américain. S’inspirant largement des rayures emblématiques « Waldo » de 2012 et des maillots portés lors de la Coupe du monde 1994 (la dernière fois que les États-Unis ont accueilli la compétition), ce maillot arbore des rayures ondulées rouges et blanches éclatantes sur le devant et les manches.

Ce motif ondulé imite l’effet d’un drapeau flottant au vent. Pour contrebalancer ces teintes vives, le maillot adopte un col rond bleu marine épuré et des manches assorties. Conçu avec la technologie Aero-FIT, il privilégie légèreté, respirabilité et évacuation de l’humidité pour défier la chaleur estivale.

À l’inverse, le maillot extérieur, dit « Stars kit », opte pour la discrétion. Dominé par un noir obsidienne profond, il affiche un style épuré aussi pertinent sur le terrain qu’en ville.

Sa particularité réside dans un motif étoilé subtil et ton sur ton, directement intégré au tissu, qui se révèle davantage sous les projecteurs. Des détails rouges ponctuent les empiècements latéraux et l’arrière du col, tandis que l’écusson de la fédération apparaît en finition argent métallisé, symbole de l’ambition du pays hôte.

Comment regarder les matchs des États-Unis avec un VPN

Un VPN, comme ExpressVPN, établit une connexion Internet sécurisée et cryptée.

En modifiant virtuellement votre localisation pour vous connecter depuis un pays où la rencontre est diffusée, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs VPN pour le streaming sportif.



