Le match contre le Cap-Vert n’est pas qu’une étape parmi d’autres pour la sélection saoudienne : c’est un rendez-vous avec l’histoire pour Salem Al-Dossari, l’attaquant des « Verts ».

Le capitaine des « Verts » frappe à la porte du panthéon national : 90 minutes l’écartent d’un doublé historique – égaler le record de sélections saoudiennes en Coupe du monde et, d’une seule réalisation, prendre la tête du classement des meilleurs buteurs arabes de l’épreuve. Une performance qui pourrait inscrire en lettres d’or le nom de l’attaquant du Al-Hilal dans les annales mondiales.

Neuf matchs de Coupe du monde… Al-Dossari frappe à la porte des légendes

En cas de participation face au Cap-Vert, le joueur portera son total à neuf rencontres en phase finale, égalant ainsi le record du trio historique Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman et Hussein Abdul Ghani, et se hissant au deuxième rang des joueurs saoudiens les plus capés en Coupe du monde.

La star du Al-Hilal a jusqu’ici disputé 8 rencontres lors des trois dernières éditions (2018, 2022 et 2026), totalisant 720 minutes de jeu.

Le record absolu, détenu par le légendaire gardien Mohammed Al-Da'eea (10 matchs), est désormais à sa portée si les Verts se qualifient pour le tour suivant.

Un seul but le sépare du record arabe

Ses ambitions ne s’arrêtent pas là : le capitaine des Green Falcons totalise déjà trois réalisations mondiales, inscrites contre l’Égypte en 2018, puis face à l’Argentine et le Mexique en 2022.

Ce total le place actuellement ex aequo en tête du classement des meilleurs buteurs arabes avec Sami Al-Jaber, Mohamed Salah, Wahbi Khazri, Youssef En-Nesyri et Ismail Sibari.

Une seule réalisation face au Cap-Vert lui suffirait pour régner seul sur le trône des meilleurs buteurs arabes de l’histoire de la Coupe du monde.

Face au Cap-Vert, Al-Dossari a donc l’occasion d’entrer encore un peu plus dans la légende du football saoudien et arabe, et de démontrer que sa génération peut, à son tour, faire tomber les records des géants.