Le parcours de Messi et Mbappé se répète… Une ironie de l'histoire qui rapproche Ronaldo de son rêve de Coupe du monde

En s’imposant 2-1 face à la Croatie lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Portugal a réactivé un curieux clin d’œil de l’histoire, qui pourrait bien propulser la « Seleção das Quinas » vers le Graal mondial.

Ronaldo a ouvert le score pour la Seleção, portant à 3 son total dans l’épreuve et à 11 en Coupe du monde depuis ses débuts.

Or, croiser la Croatie réactive une ironie de l’histoire : les Vatreni ayant disputé les deux dernières finales, ils pourraient, en s’inclinant, ouvrir à Ronaldo et à ses coéquipiers la voie d’un sacre attendu.

En 2018, la France avait dominé la finale 4-2 pour soulever son deuxième titre mondial.

Quatre ans plus tard, le scénario s’est répété sous une autre forme : l’équipe d’Argentine a écrasé ses homologues croates 3-0 en demi-finale de l’édition 2022, avant que Lionel Messi et ses coéquipiers ne remportent le titre mondial après avoir battu la France en finale.

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Aujourd’hui, le Portugal a rejoint ce club après avoir éliminé la Croatie en seizièmes de finale de l’édition 2026, ce qui incite les supporters à évoquer une ironie du sort qui pourrait se répéter pour la troisième fois consécutive.

Même s’il s’agit d’une simple coïncidence statistique, de nombreux supporters portugais y voient un signe favorable. La Seleção dispense un effectif de grande qualité, emmené par Cristiano Ronaldo, et nourrit l’ambition d’avancer vers un premier titre pour le « Brésil de l’Europe ».

Reste que, au-delà des statistiques, le destin du tournoi se jouera sur la pelouse et non dans les annales.